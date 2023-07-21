Песков: Контактов с Эрдоганом в планах Путина пока нет

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21 июля, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Нанесен удар высокоточным оружием по украинским объектам, где готовились теракты против России
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Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир.
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Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт?
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Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода.
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Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков: Контактов с Эрдоганом в планах Путина пока нет
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Контактов с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в графике президента Владимира Путин пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос, Песков заявил, что контактов пока нет, передает ТАСС.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил предположение, что российский лидер Владимир Путин, возможно, хотел бы продолжения действия зерновой сделки, но Анкара вынуждена констатировать, что эта договоренность ушла в историю.
Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции отправлена в отставку
BFMTV сообщил об отставке снявшейся для Playboy госсекретаря Франции Шьяппы
Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая снялась для Playboy, уходит в отставку, сообщают СМИ.
Как пишет BFMTV, отставка стала «расплатой за появление ее фотографий на обложке Playboy», передает РИА «Новости».
Напомним, Шьяппа дала журналу интервью о «женской свободе и феминизме». Журнал вышел с ее фото на обложке. Отмечалось, что это произошло в разгар недовольства пенсионной реформой.
Подтверждена утечка секретных данных саммита НАТО в Литве
Литовский Национальный центр управления кризисами подтвердил связь ИТ-систем Литвы с утечкой данных о саммите НАТО
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Литовский Национальный центр управления кризисами (НЦУК) подтвердил, что утечка данных о саммите НАТО на прошлой неделе связана со взломом правительственных систем Литвы.
Глава НЦУК Вилмантас Виткаускас подтвердил Baltic News Service (BNS), что был зафиксирован киберинцидент, масштабы ущерба от которого еще определяются. По его словам, глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось сначала. Он заявил, что хакерами были использованы определенные слабые места, уязвимости в ИТ-системах, передает «Интерфакс».
Виткаускас также сообщил, что канцлер правительства Литвы обратился в Координационную комиссию по защите тайн с просьбой оценить подлинность, секретность и полноту опубликованных документов. Полиция ведет досудебное расследование.
Напомним, 10 июля появились данные, что в НАТО впервые со времен холодной войны согласовали планы атаки на Россию. Позже стали известны детали согласованного странами НАТО плана атаки на Россию.
Украина выступила с угрозой в адрес идущих в российские порты судов
Украинское министерство обороны заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря запрещено как опасное с 20 июля.
Судоходство в районах северо-восточной части моря и Керчь-Еникальского пролива запрещено как опасное с 5.00 мск 20 июля, сообщило министерство, передает РИА «Новости».
Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована, добавили там.
Также ведомство сообщило, что с 21 июля киевский режим будет рассматривать следующие в акватории Черного моря в сторону российских портов суда как перевозчиков грузов «военного назначения с соответствующими рисками».
Напомним, Минобороны России сообщило в среду, что идущие в украинские порты суда будут считаться потенциальными перевозчиками грузов военного назначения с 20 июля.
Россия решила не продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы и воздушная тревога прозвучали ночью в Одессе
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, в Одессе прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Позднее украинские СМИ сообщили о мощных взрывах и в Одесской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 03.21 мск.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «тревога включилась уже после взрывов».
Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Жителям Берлина запретили выходить из дома
В немецкой столице заметили дикое животное, предположительно львицу, жителей предупредили об опасности, сообщило германское федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Дикий зверь замечен на окраинах Берлина, берлинская и бранденбургская полиция призвала жителей не выходить из дома, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Опасность грозит прежде всего южным районам столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкельн), также осторожными следует быть в общинах Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф на границе Берлина.
Пока правоохранители не смогли установить, как животное попало в столицу, зоопарки, Цирки и приюты не сообщали о сбежавшем животном. Начата операция по поиску зверя.
F-16 активировали системы наведения в отношении самолета ВКС над Сирией
Контр-адмирал Гуринов сообщил о воздействии F-16 системами наведения на самолет ВКС над Сирией
Истребители F-16 возглавляемой США международной коалиции воздействовали системами наведения на самолет ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что российский самолет совершал плановый полет вдоль южной границы Сирии. Кроме того, в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы, истребители F-16 и Rafale совершили десять нарушений воздушного пространства Сирии. Также Гуринов сообщил о 12 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации – нарушения связаны с полетами беспилотников, которые не были согласованы с Россией, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов рассказал, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России. Он указывал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Умер актер Вячеслав Голубков
Актер Вячеслав Голубков умер в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни
Российский актер Вячеслав Голубков умер на 74-м году жизни в Петербурге, сообщил Новомосковcкий театр драмы.
Театр выразил соболезнования близким, коллегам и почитателям артиста. Прощание состоится в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».
Голубков родился в 1949 году, еще в школе посещал драмкружок. В девятом классе прошел отбор на роль Японца в картине режиссера Геннадия Полоки «Республика ШКИД».
С 1977 по 2018 год актер служил в Новомосковском драмтеатре, им сыграно более ста ролей в пьесах современной и классической драматургии.
С 2018 года проживал в Петербурге.
Пригожин отреагировал на введенные против него санкции Канады
Иосиф Пригожин: Санкции Канады против нас с Валерией – выстрел в пустоту
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«Ни я, ни Валерия не имеем никаких дел с Канадой и ехать туда не собирались. Кроме того, наше творчество никогда не было пропагандой чего бы то ни было. Поэтому санкции Канады непонятны и беспочвенны», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Ранее Канада ввела санкции против российских деятелей культуры и искусства, обвинив их в «пропаганде российского вторжения на Украину».
«Мы однажды уже были в Канаде – Валерия там выступала, я был ее сопровождающим, занимался организацией концертов. Мы побывали на Ниагарском водопаде, в Торонто, в других городах. Это красивая страна, но, учитывая нынешнюю обстановку, мы в ближайшее время не планировали туда снова ехать», – пояснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Более того, Канада – это визовая страна. Если власти не хотят нас видеть, то достаточно было просто не давать визы, если б мы за ними обратились. Нам с Валерией не очень приятно становиться объектом таких новостей. Мы не дали ни одного комментария, порочащего какого-то отдельного человека, группу людей или какую-либо страну, и в нашем творчестве не делали ничего подобного», – подчеркнул он.
«Хочу отдельно коснуться запрета на любые имущественные и финансовые отношения на территории Канады или с канадскими гражданами. У нас нет ни того, ни другого. Вряд ли в надзорных органах Канады этого не знают. Это похоже на выстрел в пустоту. Это как запретить есть сахар человеку, который его и так не употребляет. Согласитесь, это выглядит как-то странно», – отметил собеседник.
«Ни творчество Валерии, ни мои проекты не являются и никогда не были пропагандой чего бы то ни было. Мы – люди искусства. Искусство объединяет людей. Творческие личности – это люди мира, добра и любви», – сказал Пригожин.
В четверг Канада объявила о введении санкций против 19 россиян, которые, как говорится в сообщении канадского кабмина, «используют свое искусство (музыку, актерское мастерство, кино) для пропаганды российского вторжения на Украину». Среди попавших под ограничения: певица Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, актер Иван Охлобыстин, режиссер Никита Михалков, музыкант Тимати.
Также рестрикции были введены в отношении ряда деятелей культуры и образования, включая директоров музеев, которые якобы «причастны к повреждению или полному уничтожению культурных ценностей на Украине». Среди попавших под санкции – министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Рестрикции были введены и против российских сотовых операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2, банков «Точка» и «Тинькофф», платежных систем «Мир» и Yandex Pay, а также Московского общества казаков.
Кроме того, в четверг Совет Евросоюза принял решение продлить действие экономических санкций против России еще на полгода – до 31 января 2024 года. Таким образом, санкции против России в связи с ситуацией на Украине, впервые введенные в 2014 году и значительно расширенные в феврале 2022 года, продлены до конца января 2024 года.
Командир «Ташкент» не дожил один день до присвоения звания Героя России
Командир с позывным «Ташкент» не дожил день до указа президента Владимира Путина о присвоении ему звания Героя России, сообщил глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
В Тамбовской области в четверг проходит прощание с «Ташкентом», ему присвоено звание Героя России посмертно, сказал Новиков, передает ТАСС.
Он добавил, что командир не дожил до своего статуса один день. Его представили к званию героя, указ был на подписи, но «Ташкент» погиб. «И указ переделали с пометкой «посмертно», – продолжил Новиков.
Генерал-майор, командир 123-й бригады 2-го армейского корпуса под позывным «Ташкент» погиб в зоне СВО в результате удара дрона-камикадзе, когда проверял боевые позиции подразделения.
Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию РФ сотрудниках британской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала главе службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричарду Муру о том, что некоторые его подчиненные, вероятно, поддерживают спецоперацию на Украине.
Захарова напомнила, что недавно Мур призвал граждан России сотрудничать с британской разведкой.
«Лучше бы Ричард следил за своими сотрудниками. А то офицер безопасности посольства Великобритании в Москве Эндрю Кобболд цели СВО, судя по фото, разделяет», – написала Захарова в Telegram.
Она опубликовала фото, на котором Кобболд стоит рядом с мужчиной в футболке с буквой Z, которая стала одним из символов спецоперации России на Украине.
В Магадане наградили турецкого строителя за спасение сброшенной с моста беременной женщины
Власти Магаданской области наградили гражданина Турции за спасение сброшенной с моста подростками беременной женщины
Губернатор Магаданской области Сергей Носов вручил благодарность гражданину Турции Имаму Аталаю за спасение беременной женщины, которую сбросили с моста подростки.
Парень и девушка скинули знакомую беременную 18-летнюю девушку с моста не реке Ола, чтобы завладеть квартирой. При этом они попытались инсценировать самоубийство: подруге отправили сообщение, что девушка пытается покончить с собой, передает РИА «Новости».
Случайным свидетелем стал турецкий строитель, который приехал на строительство аэропорта в Соколе. Он рыбачил рядом, тут же бросился в воду, спас беременную.
Глава региона Носов, вручая благодарность, отметил, что это поступок настоящего мужчины.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии.
Волонтеры пытаются остановить депортацию русской гражданки Узбекистана с рожденным в РФ ребенком
Глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Альшанская рассказала о выдворении русской гражданки Узбекистана с новорожденным из России
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«По закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать, но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – сказала газете ВЗГЛЯД глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, комментируя решение властей выдворить из страны русскую по национальности гражданку Узбекистана с родившимся в России младенцем.
В своем блоге Альшанская ранее написала, что сейчас в спецприемнике Твери находится женщина с новорожденным ребенком, которая приехала год назад в Россию на заработки на стройку. Здесь она забеременела, но отец будущего ребенка отказался от ответственности. В результате женщина просрочила выезд из страны – и суд обязал ее покинуть Россию. Однако делать этого на последнем месяце беременности она не стала. В результате состоялся второй суд, где на нее наложили штраф, отправили с младенцем в спецприемник и вскоре должны выдворить из страны. В Узбекистане у нее нет ни нормального жилья, ни родни, ни возможности заработка.
«Истории, которые происходят у нас каждый день, разные, но обычно мы их не выносим в публичное пространство, потому что справляемся сами. Однако в этом случае та ситуация, где по закону все правильно – девушка нарушила, и ее должны депортировать. Но кроме закона есть еще и человеческое измерение», – объяснила свою публикацию в соцсети Альшанская.
Она рассказала, что сейчас сотрудники фонда думают, каким образом можно задержать депортацию девушки с младенцем на руках. В качестве идеи рассматривается возможность предоставления ей гражданства Российской Федерации, ведь этнически девушка русская: в советское время ее семья переехала в Узбекистан, поэтому в момент распада СССР они оказались гражданами этого государства.
Собеседница отмечает, что в России существуют облегченные форматы получения российского гражданства, причем не только для украинцев. Но в данном случае этот механизм применить нельзя – женщина уже получила предписание суда и обязана покинуть страну. Кроме того, есть большая вероятность того, что из-за нарушения миграционного законодательства въезд в Россию ей будет запрещен.
«Закон действительно не на ее стороне. Нам нужны какие-то исключения из правил, какие-то решения, которые нам можно будет найти, исходя из желания наших государственных органов ей помочь. У нас бывают случаи присвоения гражданства, но эти решения принимаются на уровне президента», – говорит Альшанская.
Собеседница посетовала, что из-за распада страны в прошлом русские люди оказались в разных республиках. Но пока полноценная защита наших соотечественников за рубежом не выстроена, считает Альшанская.
В США умер один из самых известных в мире хакеров
NYT: Один из самых известных в США компьютерных преступников, «исправившийся хакер» Кевин Митник умер в возрасте 59 лет
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«Исправившийся хакер», который когда-то был одним из самых разыскиваемых компьютерных преступников в Соединенных Штатах, Кевин Митник умер в воскресенье, говорится в заявлении похоронного бюро в Лас-Вегасе и компании по кибербезопасности, соучредителем которой был покойный, пишет The New York Times.
Причиной смерти Митника стали осложнения, связанные с раком поджелудочной железы. По данным Мемориальной часовни и кладбища короля Давида в Лас-Вегасе, Митник проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга после того, как ему поставили диагноз более года назад. Смерть Митника подтвердила Кэти Уоттман, пресс-секретарь тренинговой компании KnowBe4, сообщила The New York Times.
Как сообщает издание, Митник получил известность в 1990-х годах, после кражи тысяч номеров кредитных карт с компьютеров в США. В статье утверждается, что он использовал свои навыки для проникновения в сети телефонной и сотовой связи, правительственные, корпоративные и университетские компьютерные системы. Следователи называли Митника «самым разыскиваемым» компьютерным хакером в мире, отмечается в материале.
В 1995 году Митник был задержан ФБР и обвинен в незаконном использовании устройства телефонного доступа и компьютерном мошенничестве. Кент Уокер, бывший помощник прокурора США в Сан-Франциско заявил, что Митник якобы имел доступ к коммерческим секретам стоимостью в миллионы долларов и представлял собой очень большую угрозу.
В 1999 году мистер Митник признал себя виновным в компьютерном и телеграфном мошенничестве в рамках соглашения с прокуратурой и был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения. Ему также было запрещено пользоваться компьютером или мобильным телефоном без разрешения сотрудника службы пробации в течение трех лет после его освобождения.
Отбыв тюремный срок за взлом корпоративных компьютерных сетей и вмешательство в их работу, он был освобожден в 2000 году и начал новую карьеру в качестве консультанта по безопасности, писателя и оратора, сообщает издание.
В своих мемуарах мистер Митник опроверг многие выдвинутые против него обвинения, в том числе в том, что он взломал правительственные компьютерные системы.
Напомним, в четверг хакерская группировка RaHDit в рамках ответа на совершенный киевским режимом теракт на Крымском мосту опубликовала данные еще на 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и на 2 тыс. военнослужащих ВМФ Украины.
Ракетным ударом по Николаеву уничтожены места дислокации солдат ВСУ и наемников
Российские силы уничтожили в Николаеве места дислокации солдат ВСУ и наемников
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В результате недавнего российского удара ликвидировано место дислокации украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в Николаеве ликвидировали несколько целей. В том числе удар пришелся по гостинице «Ингул», где базировались украинские военные вместе со своими иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».
Гостиница «Ингул» расположена на Адмиралтейской улице рядом с крупнейшим военным Николаевским судостроительным заводом, где в советское время строились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки.
Лебедев также сообщил, что были поражены цели на судоремонтном заводе «Нибулон». Кроме того, по словам местных жителей, большой удар пришелся по порту Ника-Тера.
Напомним, российские войска в последние дни нанесли серию мощных ударов по портам Одессы и Николаева. Так, в ночь на четверг были нанесены удары по цехам производства и местам хранения беспилотных катеров в Одессе и Ильичевске.
Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова
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Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.
«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.
«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.
«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.
«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.
«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.
Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.
Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».
Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.
У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.
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