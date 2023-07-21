Москва дала пояснения Пекину по сообщениям об ущербе генконсульству КНР в Одессе

Эксперт: ВС России готовы к наступлению на Купянском направлении

Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ перебрасывают к Купянску подразделения из-под Харькова

Российские войска постепенно продвигаются на Харьковском направлении. В районе Купянска бойцы ВС РФ уже готовы перейти в наступление. Для ВСУ складывается патовая ситуация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у Украины пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста.

«В Харьковской области ведутся бои северо-восточнее Купянска. Российские войска постепенно продвигаются вперед. В частности, наблюдаются серьезные успехи в районе Синьковки, Лимана Первого и Масютовки. В районе Двуречного ведутся тяжелые бои. Однако наши бойцы стойко выдерживают натиск противника», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Нам удается не подпускать ВСУ к плацдарму на правом берегу реки Оскол. В целом в рядах противника наблюдается снижение морального духа: армейское руководство обещало рядовым легкий штурм в рамках контрнаступления, однако до сих пор на Харьковском направлении большого успеха Украина не возымела», – отмечает собеседник.

«Здесь они потеряли около двух бригад. Люди гибнут, но ВСУ продолжают стоять на месте. При этом ситуация на Купянском участке фронта для них усугубляется. Российские войска постепенно окружают город. Его уже видно с некоторых опорных пунктов. Фактически российские военные в этом районе уже готовы перейти в наступление», – подчеркивает эксперт.

«ВСУ понимают сложность сложившейся ситуации. На Купянское направление перебрасывают подразделения из-под Харькова. Противнику удается нас сдерживать, но лишь потому, что в нашем Генштабе хотят по максимуму «перемолоть» украинские силы перед тем, как двигаться вперед», – считает Онуфриенко.

«На Запорожском участке фронта ситуация стабилизировалась. Здесь ВСУ исчерпали наступательный потенциал, из-за чего вынуждены перегруппировываться. Из-за нехватки сил они не могут продолжать удерживать Пятихатки. На Ореховском направлении они увязли в районе Работино», – акцентирует собеседник.

«Российские военные не подпускают противника к занятым позициям. Регулярно ведется артиллерийский обстрел украинских подразделений, рискнувших пойти в атаку. Таким образом, Генштаб ВСУ медленно приходит к выводу, что самым большим успехом в рамках контрнаступления останется продвижение на Времевском выступе. Но пока они не признаются в этом, отправляя в мясорубки все большее количество техники и солдат», – резюмирует Онуфриенко.

Ранее у Масютовки и станции Синьковка российские войска отбили у ВСУ пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

Отмечается, что противник потерял более взвода солдат, а также польскую САУ Krab и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. У Тищенковки уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» украинских войск. У Кудьковки сбит вертолет Ми-8 ВСУ, в районе Лимана Первого – беспилотник «Лелека-100», у населенного пункта Великий Выселок – БПЛА «Фурия».

Кроме того, российская артиллерия нанесла удар по ВСУ в районе населенных пунктов Розовка, Стельмаховка, Песчаное, Котляровка. Была сорвана попытка украинских сил устроить ротацию на передовых позициях у Новоселовского. Осуществлен авиаудар по украинским позициям в районе Колодезного. Общие потери противника на Купянском направлении составили до взвода живой силы, БТР M113 и пункт боепитания, уточнил начальник пресс-центра.

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил ТАСС, что ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Лисичанском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Авиацией были уничтожены БМП ВСУ у Курдюмовки и Клещеевки. Кроме того, РСЗО «Торнадо-С» нанесен удар по складу противника с горюче-смазочными материалами у Дружковки.

У населенных пунктов Выемка и Северск ВСУ потеряли САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30, у деревни Красное – бронетранспортер, в Константиновке – САУ Krab и Paladin, у Первомайского – 120-миллиметровый миномет, у Дальнего – два 152-миллиметровых орудия 2А65. На Лисичанском и Соледаро-Артемовском направлениях российские ЗРК уничтожили четыре украинских беспилотника, а ТОС «Солнцепек» накрыла огнем позиции ВСУ у Малоильиновки.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации успешно отражены 16 атак ВСУ.