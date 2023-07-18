КГХ: В Москве выпало рекордное количество осадков за час

Более четверти нормы осадков выпало в Москве за час во вторник, самое большое количество зафиксировали в Центральном, Северо-Восточном и Северном округах столицы, сообщили в Комитете городского хозяйства Москвы.

По информации ведомства в Telegram-канале, основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком, на улицах дежурят бригады «Мосводостока». Они оперативно будут открывать водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой вод, и откачают ее техникой.

Также в публикации отмечается, что порывы ветра на юге столицы достигали 20 м/с, на северо-востоке – 15 м/с. Власти Москвы призвали горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Ранее москвичам пообещали затрудненное движение в центре из-за дождя. До этого московские городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Также в столице из-за ливня и сильного ветра приостановлена работа колеса обозрения «Солнце Москвы». До этого сообщалось, что из-за ливня в зданиях Совфеда и Госдумы протекли крыши.