Московские городские службы перевели в режим повышенной готовности

Эксперт увидел «распил» в продаже Болгарией российского ядерного оборудования Украине

Эксперт Анпилогов: Покупка Украиной оборудования для АЭС у Болгарии похожа на большой «распил»

Покупка Украиной оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее WSJ сообщила о том, что Болгария решила продать Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене».

«На АЭС «Белене» – не готовые реакторы, а их корпуса и часть вспомогательного оборудования, но отнюдь не все необходимое. Если немного упростить, то корпус реактора – это огромная бочка, в которой плавают все тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Но для его работы нужны парогенераторы, главные циркуляционные насосы, турбины, генераторы, производящие электричество, и много другого оборудования», – рассказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики.

«Эти корпуса были поставлены Росатомом в Болгарию, но потом София отказалась от проекта и выплатила неустойку российской стороне. Нет никакого смысла помещать эти корпуса на Хмельницкую АЭС, как допускают западные СМИ, потому что без Росатома достроить реакторы практически невозможно. Да, там есть хорошая площадка для этого, подведены коммуникации, есть открытое распределительное устройство. Но для инжиниринга этого недостаточно», – пояснил собеседник.

«Возможно, Украина могла бы попытаться собрать один реактор с использованием того задела, который есть у Болгарии. Но, на мой взгляд, это тоже почти нереализуемая задача. У властей в Киеве и Софии есть лишь эксплуатационная документация для реактора, но не конструкторская. В ней нет полного объема информации, который позволил бы изготавливать, монтировать, налаживать и запускать оборудование», – детализировал эксперт.

«Украина может попробовать с помощью оборудования с АЭС «Белене» продлить срок эксплуатации уже работающих реакторов на той же Хмельницкой АЭС. Но агрегатная замена в реакторах – уникальная процедура. Насколько я помню, она вообще ни разу не производилась, хотя теоретически возможна. Такая операция требует безостановочного авторского надзора и проектных работ, которые может предоставить, опять же, только Росатом», – указал он.

«Советские и российские стандарты строительства АЭС серьезно отличаются от американских и европейских. У нас разнятся даже такие базовые вещи, как марочники стали, не говоря уже о чем-то более серьезном. Одно дело – изготовить чайную ложку, и совершенно другое – когда ваша конструкция должна работать при температуре 500 градусов и выдерживать огромный поток нейтронов. С такими вещами не шутят», – напомнил специалист.

«Единственный жизнеспособный вариант – покупка Украиной у Болгарии оборудования для аварийного ремонта небольших агрегатов уже работающих энергоблоков.

Но это, мягко говоря, сделка не того масштаба, о которой стоило бы сообщать на каком-то высоком уровне. Такого рода ремонт на АЭС украинская сторона давно делает сама на свой страх и риск», – отметил собеседник.

«Кстати, первые два реактора Южно-Украинской АЭС уже переступили допустимый временной порог эксплуатации. Это же касается двух реакторов на Ровенской АЭС. Украина рискует, эксплуатируя их без контроля со стороны Росатома. И «Белене» тут не поможет», – добавил Анпилогов.

«Кроме того, 650 млн долларов – это совсем небольшая сумма на покупку оборудования для АЭС. Сейчас новый готовый реактор стоит от шести до десяти млрд долларов», – пояснил эксперт. «Вообще, вся сделка похожа на профанацию или большой «распил», а инженерного смысла в ней нет никакого. Украинские и болгарские специалисты не могут не понимать этого», – подчеркнул специалист.

«Более того, со стороны Европы и США бессмысленно таким образом пытаться подорвать влияние Росатома в Европе. В тех странах, где Росатом остался работать – там его позиции железобетонные. Это, например, Венгрия, которая уже заявила, что прибегнет к российским услугам при плановой замене реакторов на АЭС «Пакш». Также Росатом работает в Белоруссии, Китае, Египте и Турции, которая строит АЭС «Аккую», не принимая во внимание все эти европейские расклады», – отметил эксперт.

В четверг издание The Wall Street Journal сообщило, что Болгария близка к заключению сделки по продаже двух ядерных реакторов российского производства и другого важного оборудования украинской государственной компании по атомной энергии «Энергоатом». Таким образом, как утверждает издание, Европа надеется ослабить контроль Москвы над энергоснабжением в регионе.

Предполагается, что в рамках сделки софийская государственная энергетическая компания НЭК продаст Украине оборудование недостроенной АЭС «Белене» за 650 млн долларов. США могут предоставить Украине средства для покупки. Еще один вариант – приобретение Болгарией миноритарной доли в Хмельницкой АЭС, где затем будет установлено оборудование.

Сообщения о сделке появились после того, как в Софию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В это время был подписан меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере между правительствами двух стран. Зеленский написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что энергетика является «фундаментальным приоритетом» переговоров.

По словам официальных лиц, возможную сделку, над которой работали несколько недель, держали в секрете, чтобы пророссийские политики в Болгарии не попытались ее заблокировать. Затем документ поспешно протолкнули через законодательные органы. Это вызвало критику со стороны двух основных оппозиционных партий Софии – Социалистической партии и партии «Возрождение», которые проголосовали против сделки.

Напомним, АЭС «Белене» должна была быть построена в районе города Белене на берегу реки Дунай, но в 2022 году власти Болгарии заявили об отказе от проекта. В конкурсе на строительство принимал участие Росатом.