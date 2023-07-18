Москвичам пообещали затрудненное движение в центре из-за дождя

ЦОДД: Движение в центре Москвы и на кольцевых дорогах будет затруднено из-за дождя в час пик

Движение автотранспорта в центре столицы и на кольцевых автодорогах будет затруднено из-за непогоды в вечерний час пик, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

По сообщению пресс-службы, вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД, по возможности нужно выбирать городской транспорт вместо авто, передает ТАСС.

В ЦОДД добавили, что сейчас затруднено движение: ТТК в районе улицы Сущевский Вал; Ярославское шоссе в районе дома 13; МКАД в районе Волгоградского проспекта; Большой Козихинский переулок; Ленинский проспект, дом 95; пересечение улицы Вавилова и Нахимовского проспекта; Бутырская улица, дом 6; улица Дурова, дом 20, с1 по улице Гиляровского; Малая Бронная улица; Никитский переулок; улица Новый Арбат, дом 2; Гоголевский бульвар, 3.

«В городе сильный дождь – просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Не отвлекайтесь на телефоны за рулем, паркуйте машины там, где нет шатких конструкций. <…> Если увидели сломанные знаки и неработающие светофоры – звоните в 3210», – обратились в ЦОДД к водителям.

Ранее московские городские службы перевели в режим повышенной готовности.