В зданиях Совфеда и Госдумы протекли крыши из-за ливня

Во время ливня в Москве во вторник в здании Совета Федерации протекла крыша, в здании Государственной думы заметны подтеки на потолке.

На совещании «История Совета Федерации: от политического разнообразия к единству регионов» сенаторам пришлось поставить на стол стакан, в который капала вода, позже его заменили на ведро, передает РИА «Новости».

В Госдуме на верхнем этаже на потолке и стенах видны подтеки, а с лестничного пролета также капает вода.

В столице во вторник начался сильный ливень с грозой.