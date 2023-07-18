Президент ЮАР: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России

Президент ЮАР Рамафоса: Арест Путина по ордеру МУС равносилен объявлению войны России

Гипотетический арест президента России Владимира Путина в ЮАР по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России, заявил глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Объявление войны России с помощью ареста Путина было бы безрассудно, неконституционно и незаконно, заявил Рамафоса, передает ТАСС со ссылкой на местный портал News24.

Это высказывание президента ЮАР содержится в документах, отправленных в Высокий суд провинции Гаутенг в связи с иском со стороны оппозиционной партии «Демократический альянс».

Вступление в войну с Россией несовместимо с конституцией ЮАР, продолжил Рамафоса. Он подчеркнул, что обладает конституционными обязательствами по защите национального суверенитета, мира и безопасности страны, а также по защите прав народа.

Президент ЮАР настаивал, что его позиция в суде должна содержаться в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС. Но Верховный суд распорядился обнародовать его ответ по требованию «Демократического альянса» обязать руководство страны выполнить требования МУС.

Напомним, МУС выдавал «ордер на арест» Путина. Москва рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения МУС. Россия отклонила предложение ЮАР о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС возглавил Лавров, а не Путин.