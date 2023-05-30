Кремль выразил надежду, что ЮАР не станет ориентироваться на незаконные решения МУС

Песков: Кремль надеется, что ЮАР не станет ориентироваться на незаконные решения МУС

Российская сторона рассчитывает, что партнеры по БРИКС не станут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рассчитываем, что как минимум страны – партнеры по формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», – ответил Песков на вопрос, скажется ли на уровне российского представительства на предстоящем саммите БРИКС тот факт, что иммунитет для участников встречи в ЮАР не отменяет ордер международного суда, передает ТАСС.

Он добавил, что Россия будет «на должном уровне» принимать участие в этом саммите БРИКС в ЮАР.

Представитель Кремля указал, что в дальнейшем сообщит все детали, и указал, что Москва придает «огромное значение» развитию этого формата интеграции.

Ранее МИД ЮАР заявило, что участники встречи глав МИД стран БРИКС получат дипломатический иммунитет, но он не отменяет действие ордера, выданного международным судом.

Напомним, Международный уголовный суд выдавал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина.