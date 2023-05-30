В ЮАР объяснили влияние иммунитета для участников встреч БРИКС на ордер МУС

МИД: Иммунитет для участников встреч БРИКС в ЮАР не отменяет ордер международного суда

Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики собираются предоставить участникам встречи глав МИД стран БРИКС в июне и саммита, намеченного на август, не отменяет действие ордера, выданного международным судом, сообщило министерство иностранных дел ЮАР.

В заявлении внешнеполитического ведомства страны, опубликованном в Facebook* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), говорится, что иммунитеты не отменяют ордер, который мог быть выдан любым международным судом в адрес любого участника конференции, передает ТАСС.

Ранее правительство ЮАР сообщило, что министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор решила предоставить участникам мероприятий БРИКС, которые пройдут в стране в начале июня и во второй половине августа, дипломатический иммунитет.

Также Пандор пригласила на саммит БРИКС президента России Владимира Путина.

Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина.