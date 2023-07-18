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AP: Истребитель ВКС России создал опасную ситуацию американскому самолету в Сирии
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Летчик российских ВКС якобы произвел опасную ситуацию для американского самолета MC-12 над сирийским воздушным пространством, сообщает Associated Press.
Инцидент произошел в воскресенье, истребитель ВКС России пролетел «очень близко» от американского самолета наблюдения, вынудив его «пройти через турбулентный след», утверждает Associated Press, передает ТАСС.
Источники агентства в администрации президента США Джозефа Байдена указали, что это «новый уровень небезопасного поведения», который может привести «к аварии или гибели людей».
До этого замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов указывал, что истребители американской коалиции в Сирии пять раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе Эт-Танф, где находятся международные воздушные трассы.
Также Гуринов отмечал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
Антонов объяснил, во что США превратили зерновую сделку
Посол Антонов: США превратили черноморскую сделку в проект по обогащению западных агрохолдингов
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По воле американской стороны зерновая сделка, которая задумывалась как гуманитарная инициатива, превратилась в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства, подчеркнул, что для эффективного выполнения черноморской инициативы Вашингтон «палец о палец» не ударил. Перекосы в функционировании сельскохозяйственных соглашений, созданные им же – Вашингтоном, устранены не были, отметил посол.
Американская сторона, по словам Антонова, превратила зерновую сделку из гуманитарного в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов. Он подчеркнул, что целый год агропродукция направлялась не нуждающимся, а преимущественно сытым государствам.
Решение России не продлевать зерновую сделку Антонов назвал абсолютно адекватным. Администрации США, по его словам, следует прекратить водить весь остальной мир за нос.
Он отметил, что российская сторона готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма только когда не на словах, а не деле убедится в работоспособности и эффективности «пакетных» Стамбульских договоренностей.
Напомним, Россия официально уведомила о снятии гарантий безопасности зерновой сделки. Согласно подсчетам Российского зернового союза (РЗС), российская зерновая отрасль в результате дисконта цен на российские зерновые к мировым уровням потеряла за год около 1 млрд долларов.
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Опубликованы снятые спутником США снимки после теракта на Крымском мосту
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки с поврежденным Крымским мостом
Американская компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Керченского пролива, сделанные утром 17 июля.
В сообщении компании в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что снимки демонстрируют новые повреждения Крымского моста, передает РИА «Новости».
Ранее Maxar сообщала, что ее коммерческий спутник WorldView-2 снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на минувшей неделе.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Экс-разведчик США заявил о единственном пути разрешения конфликта НАТО с Россией
Бывший американский разведчик Риттер заявил, что у НАТО остался только военный путь разрешения конфликта с Россией
Североатлантическому альянсу осталось лишь военное разрешение конфликта с Россией, так как она смогла обойти экономическое давление Запада, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Российская экономика процветает, она «мощнее, чем когда-либо в истории», заявил Риттер YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show, передает РИА «Новости».
Москве удалось преодолеть все санкции, и это значит, что остается только военный вариант, но НАТО не готово к этому, указал экс-разведчик.
Россия смогла истощить ОПК западных стран, и те поняли, что ситуация им не благоволит. Но Вашингтон не может признать правду, и потому продолжает поставки вооружений киевскому режиму, считает Риттер.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что киевский режим падет даже в случае военного вмешательства стран Запада.
Карлсон озадачил кандидата в президенты США вопросом о Москве
Журналист Карлсон озадачил кандидата в президенты США вопросом о Мексике и Москве
Журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV задал вопрос кандидату США Тиму Скотту, почему Москва стала главной угрозой для Вашингтона.
По словам журналиста, количество американцев, убитых русскими, равняется нулю, передает РИА «Новости».
«При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика», – заметил журналист.
Также Карлсон отметил, что тысячи граждан США умирают от наркотика фентанила, поставляемого Мексикой, и он задал вопрос, почему Мексика – союзник, а Россия – враг.
Ранее американский конгрессмен от Республиканской партии Майк Уолтц предложил провести военную операцию против наркокартелей из Мексики.
Блинкен после теракта на Крымском мосту высказался о методах Киева
Блинкен о теракте на Крымском мосту: Киев сам решает, как воевать
Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в понедельник в Госдепе США и комментируя атаку на Крымский мост, заявил, что киевский режим волен сам решать, как он «защищает свою территорию».
«Украина должна решать, как она ведет эту войну в защиту своей территории, своего народа и своей свободы», – приводит его слова ТАСС.
Госсекретарь США добавил, что американская сторона следит за ситуацией на мосту через Керченский пролив.
Напомним, в ночь на понедельник киевский режим организовал террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников. Опоры моста уцелели. В результате подрыва пострадала девочка из Белгородской области, у нее погибли родители.
Президент Владимир Путин, возложив ответственность за теракт на Крымском мосту на киевский режим, пообещал, что Россия ответит на это бессмысленное с военной точки зрения преступление.
Маск назвал результат передачи Украине американских вооружений
Маск заявил, что передача Киеву большего количества вооружений не изменит исход конфликта на Украине
Передача большего количества вооружений Украине изменит лишь число погибших в ходе конфликта, но не его исход, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
Маск заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что желает «наилучшего исхода для людей». Он подчеркнул, что у российских войск как минимум «в четыре раза больше артиллерии и в 10 раз – боеприпасов», передает ТАСС.
Он отметил, что у США «закончились нормальные боеприпасы» для вооруженных сил Украины, поэтому Вашингтон «посылает им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода». Маск поблагодарил американских конгрессменов, которые голосовали за запрет таких поставок и пытались помешать «обесцениванию Америки», передает РИА «Новости».
Напомним, Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине, указав, что Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму.
В США сделали вывод из внешнего облика Зеленского на саммите НАТО
TAS: Зеленский на саммите НАТО выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти
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На встрече лидеров стран НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский «выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», пишут американские СМИ.
В статье Джорджа Пэрри для American Spectator говорится, что украинские вооруженные силы оказались в «отчаянном положении» из-за дефицита боеприпасов, которые Запад не в состоянии поставить ВСУ. Решение президента США Джо Байдена, по его словам, лишь показывает, с какими серьезными проблемами столкнулся киевский режим, передает РИА «Новости».
Пэрри высказал предположения, что Украина «не имеет реальных перспектив вернуть себе территории», а рестрикции в сфере экономики не смогли «поставить Россию на колена. Кроме того, он задался вопросом о том, возможно ли, чтобы у США и НАТО заканчивались деньги, материальные средства и оружие.
Украинское наступление, несмотря на обилие натовской техники, застопорилось, констатировал автор публикации, отметив, что ВСУ не удалось прорвать ни один из трех оборонительных рубежей, возведенных российскими войсками.
Напомним, блогерами и журналистами активно обсуждалось фото грустного Зеленского, стоящего в одиночестве на саммите НАТО. Также встречи лидеров государств – членов Североатлантического альянса стали появляться утечки о трещинах в отношениях США и Украины.
Трамп объяснил, как собирается прекратить конфликт на Украине
Трамп озвучил собственный способ завершения конфликта на Украине
Экс-глава американского государства Дональд Трамп рассказал, о чем заявил бы президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину на переговорах для прекращения украинского конфликта.
Трамп сказал, что в случае победы на президентских выборах в США заявил бы Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение». При этом Путина Трамп предупредил бы о готовности передать Киеву еще больше вооружений, если Москва продолжит специальную военную операцию.
Трамп сказал, что у него сложились «очень хорошие отношения» как с Путиным, так и с Зеленским. Трамп уверен, что способен прекратить конфликт за день, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, Трамп считает, что администрация Джо Байдена, способствуя эскалации конфликта на Украине, фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности по безопасности полетов в Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о нарушении БПЛА и истребителями западной коалиции протоколов деконфликтации в Сирии
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Со стороны возглавляемой США международной коалиции за сутки зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации в Сирии беспилотниками, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что речь идет о полетах беспилотников, которые не были согласованы с Россией. Гуринов сообщил, что в районе Эт-Танф с международными воздушными маршрутами коалиция допустила пять нарушений: два из них совершили истребители Eurofighter Typhoon, еще два – Rafale, одно – беспилотник MQ-1C Grey Eagle. Контр-адмирал предупредил, что такие действия создают угрозу авиационных инцидентов для гражданских рейсов, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. В частности, западные БПЛА вторгались в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений.
В США неопытность Зеленского сочли одной из причин конфликта на Украине
Американский правозащитник Барака обвинил США в использовании неопытности Зеленского для разжигания конфликта на Украине
Уход США из Афганистана должен был стать уроком для президента Украины Владимира Зеленского, но в Вашингтоне воспользовались его неопытностью, заявил американский правозащитник Аджаму Барака.
Барака заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что США смогли убедить Зеленского отвергнуть Минские соглашения ради вооруженного конфликта. «И теперь, спустя десятки тысяч смертей, Украину бросают. Какой цинизм», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Москва не раз указывала, что ни народ Украины, ни народ России не заинтересованы в конфликте. Заинтересованными в конфликте являются страны Запада во главе с США, которые пытаются не допустить становления многополярного мира.
Маск назвал лицемерием отправку США кассетных боеприпасов Украине
Соединенные Штаты сами осуждали тех, кто использует кассетные боеприпасы, и при этом отправляют их киевскому режиму, это лицемерие, заявил миллиардер Илон Маск.
Поставки кассетных боеприпасов ВСУ не обернутся ничем хорошим, заявил Маск в Twitter, передает РИА «Новости».
Он отметил, что США осуждали тех, кто использует подобные боеприпасы, но теперь сами отправляют их для применения в конфликте.
«Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – заключил предприниматель.
Напомним, директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс подтвердил, что кассетные боеприпасы уже находятся на украинской территории.
Названа глобальная цель США на Украине
AC: Для США судьба Украины второстепенна, Вашингтон использует Киев для возвращения мирового господства
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Судьба украинского государства является для США второстепенной, Вашингтон использует Киев, чтобы вернуть утраченное мировое господство, пишут американские СМИ.
В статье Эндрю Басевича для American Conservative говорится, что «реальная судьба самой Украины фигурирует как нечто второстепенное». По его словам, истинная цель США заключается в «возрождении подорванных устремлений Америки к мировому первенству», передает РИА «Новости».
Автор публикации полагает, что Соединенные Штаты хотели бы стать единственной сверхдержавой, а факты, свидетельствующие о возникновении многополярного мира, они предпочитают игнорировать.
Украина, считает Басевич, послужит «своего рода шаблоном», поскольку США и их союзники «будут оказывать влияние на многие тысячи миль от самой Европы».
Другой американский журналист писал ранее, что ситуация вокруг Украины займет важное место в истории о закате «американской империи». По его словам, вмешательство США в украинский кризис приведет к упадку всех, кроме американского военно-промышленного комплекса.
Захарова: Террористическим режимом в Киеве руководят США и Британия
Захарова: США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой на Украине
Атаку на Крымский мост совершил террористический киевский режим, который каждое действие согласовывает со спецслужбами США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом... который является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», – написала Захарова в Telegram.
Он подчеркнула, что решения об атаках киевский режим принимает при непосредственном участии спецслужб и политиков США и Великобритании. Таким образом, добавила Захарова, «США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой».
В подтверждение своих слов она прикрепила видео разговора главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), который произошел в октябре прошлого года. Тогда глава МИД Украины признался, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде.
В ночь на понедельник киевский режим совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждено дорожное полотно, при этом опоры моста остались целы. В результате ЧП пострадала девочка, ее родители погибли. Возбуждено дело о теракте.
Автомобильное движение по мосту остановлено, а движение поездов было возобновлено утром в понедельник.
Полковник Макгрегор предупредил о способности России заполнить Атлантику атомными подлодками
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил о способности России заполнить Атлантику атомными подлодками
Прямой военный конфликт России и США приведет к тому, что в Атлантику придет российский атомный подводный флот, способный уничтожить Соединенные Штаты, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Угроза ядерным оружием в случае войны с Россией – это «самое глупое», что может предпринять Вашингтон, заявил Макгрегор в беседе с политическим обозревателем Майклом Сэвиджем, передает РИА «Новости».
Российские военные могут заполнить своими подлодками Атлантический и Тихий океаны, к тому же их поддержит китайский флот, добавил полковник.
При этом значительная часть атомных подлодок ВМС США сейчас находится в ремонте, потому Вашингтон не обладает такими возможностями, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявил, что Москва фактически сорвала поставку киевскому режиму ракетных комплексов Aegis.
Вашингтон исключил столкновение ВС США и России на Украине
Советник президента США по нацбезопасности Салливан: Американские военные не будут воевать с ВС России на Украине
Американские военные не будут воевать с Вооруженными силами России на Украине, эта позиция остается базовой и постоянной для США, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Высокопоставленные сотрудник администрации США заявил в интервью телеканалу NBC News, что базовой позицией Соединенных Штатов является поддержка Украины «без американских сапог на земле» и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами, передает РИА «Новости».
Салливан пояснил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы конфликт на Украине «закончился третьей мировой войной».
Напомним, 24 мая глава МИД Сергей Лавров заявил на международной встрече высоких представителей по безопасности, что страны НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.