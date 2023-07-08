Западные БПЛА вторглись в закрытую для полетов зону российско-сирийских учений

США сочли борьбу с Россией важнее угрозы «жителям Украины» от кассетных бомб

Замглавы Пентагона Кол счел угрозу «жителям Украины» от кассетных бомб менее важной, чем борьба с Россией

Вашингтон считает, что угроза «жителям Украины» из-за использования кассетных бомб не перевешивает желания не допустить победы России, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

Кол признал, что «обеспокоен гуманитарными обстоятельствами». Однако, по версии США, «для гражданских на Украине» якобы будет «хуже, если победит Россия». «Так что это важно, чтобы они не победили», – приводит его слова РИА «Новости».

Кол сказал, что Киев получит современные кассетные боеприпасы с низким уровнем несрабатывания. При этом он подчеркнул, что передача кассетных боеприпасов не нарушает запрет Конгресса на экспорт таких вооружений – запрет касается экспорта более 1% имеющихся единиц. Как заявил Кол, «эти боеприпасы близки к 1%, но они не на этом уровне». Также, по словам представителя Пентагона, у главы американского государства Джо Байдена «есть полномочия снять ограничения» для «нужд нацбезопасности, что он и сделал в данном случае».

Указывается, что у США есть сотни тысяч кассетных бомб. Американская сторона не будет сообщать, какую часть получит Украина. Кол также заверил, что США намерены оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что от Киева получены «письменные гарантии ответственного применения данных боеприпасов». По его словам, Украина обещала «не использовать данные снаряды в городских условиях с гражданским населением». Кроме того, Киев должен «протоколировать, где именно используют данные снаряды».

Пентагон и Госдеп сообщили, что в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов войдут 155-миллиметровые снаряды, в том числе кассетные типа DPICM, 32 боевых машин пехоты Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker, системы ПВО Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровая гаубица, боеприпасы для Patriot и HIMARS, комплексы Javelin и TOW, высокоточные авиационные боеприпасы, беспилотные летательные аппараты Penguin, оборудование для разминирования, 27 ремонтно-эвакуационных машин, 10 «тактических автомобилей» для буксировки военной техники, стрелковое вооружение и свыше 28 млн патронов и гранат.

Напомним, Белый дом сообщил, что Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы. Украина рискует повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений в этих странах до сих пор усыпаны неразорвавшимися снарядами. Сотни людей продолжают погибать и получать увечья, что делает опыт применения этих вооружений печальным.