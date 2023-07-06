Российские Су-35 обвинили в опасных действиях по отношению к американским БПЛА

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6 июля, четверг | Последнее обновление — 17:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило о возвращении из плена на Украине российских военных
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Если бы Франция по-прежнему была восходящей (или, по крайней мере, устойчиво сохраняющей свои позиции) страной, нынешние буйства, чинимые инородцами, можно было бы рассматривать, как политический триппер. Но Франция устойчиво стагнирует.
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Оснований для продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, сейчас нет. Об этом заявил российский МИД. И под этим заявлением, пожалуй, подпишется абсолютное большинство российских экспертов и международников.
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Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские Су-35 обвинили в опасных действиях по отношению к американским БПЛА
Пентагон опубликовал видео с Су-35 и американскими беспилотниками в Сирии
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Американское военное ведомство обнародовало видео, на котором, по его мнению, зафиксированы действия российских Су-35 в отношении американских беспилотников MQ-9 Reaper.
Пентагон опубликовал видео продолжительностью в одну минуту и пять секунд, американское министерство утверждает, что Су-35 якобы приблизился к беспилотнику над сирийской территорией и «выпустил парашютные сигнальные ракеты» по траектории его полета, передает ТАСС.
Из-за этого аппарату пришлось совершать маневры уклонения. Другой же Су-35 расположился на траектории движения MQ-9 и включил форсажную камеру, наращивая скорость и давление воздуха, что «помещало оператору безопасно управлять устройством».
До этого CBS со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) заявлял, что российские Су-35 в Сирии совершили «непрофессиональные и небезопасные маневры» в отношении американских беспилотников.
Там уточнили, что MQ-9 проводили операции против террористической группировки «Исламское государство*» (запрещено в России).
В среду замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщал, что коалиция США «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
В МИД назвали соучастников Украины при атаке дронов на Москву
МИД заявил о причастности Вашингтона к атаке дронов на Москву
Атаки беспилотников на российскую столицу и область, проведенные киевским режимом, невозможно было осуществить без помощи Вашингтона и его помощников, заявил МИД России.
Украинскую территорию продолжают накачивать оружием, в том числе беспилотниками, проводится обучение пилотов дронов, заявили в министерстве, передает ТАСС.
Также для атаки используются полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности. Такие нападения делают США и их сателлитов соучастниками подготовки и проведения терактов, проводимых Киевом.
Утром 4 июля в Москве сбили четыре беспилотника, еще один беспилотник самолетного типа упал в Подмосковье, в районе Кубинки. После этого Минобороны отчиталось о пресечении попытки Киева атаковать дронами Новую Москву.
БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии
Контр-адмирал Гуринов сообщил о 14 нарушениях западной коалицией договоренностей с Россией о полетах над Сирией
Беспилотники возглавляемой США коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов пояснил, что речь идет о полетах беспилотников коалиции, не согласованных с российскими военными. Кроме того, он сообщил, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло два обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии.
Рар: фон дер Ляйен легко пересадят в кресло генсека НАТО
Германский политолог Рар: Последнее слово при выборе генсека НАТО будет за Байденом
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Согласование кандидатуры на должность генсека НАТО сопровождается подковерными играми. Однако последнее слово, вероятнее всего, останется за американским президентом Джо Байденом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Байден лоббирует кандидатуру главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность руководителя альянса.
«Выборы генерального секретаря НАТО сопровождаются подковерными играми. Следуя либеральному духу времени, многие европейцы пророчили на этот пост женщину. Кандидаток нашлось много, например, премьер-министры Дании, Словакии и Эстонии. Но в итоге ни одна из них для этой должности не подошла по ряду критериев», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Не получили поддержку большинства стран и премьеры-мужчины Испании и Нидерландов. Кроме того, не удастся заполучить эту должность и британскому министру обороны Бену Уоллесу. Страны Евросоюза не хотят видеть в руководстве альянса представителя Brexit. В конечном итоге решение осталось за президентом США Джо Байденом», – отметил он.
«Он попросил норвежца Йенса Столтенберга остаться на должности генсека до следующих выборов в Европарламент летом 2024 года, где будет переназначено руководство Европейского союза. К этому моменту у Урсулы фон дер Ляйен истекут полномочия главы ЕК, и немку, пользующуюся поддержкой ведущих стран Европы, изберут генсеком НАТО», – уверен Рар.
Ранее стало известно, что лучшей кандидатурой на пост генсека НАТО президент США Джо Байден считает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом газете Daily Telegraph сообщили источники в альянсе. По их мнению, американский президент опасается, что за год не смогут найти подходящую замену нынешнему генсеку Столтенбергу.
Источники заявили, что в 2024 году «ситуация не станет лучше». Также сообщается, что между Байденом и фон дер Ляйен за последние годы возникла «прочная связь», которая способствовала трансатлантическому сотрудничеству в вопросах Китая, Украины и климата.
Издание пишет, что фон дер Ляйен «полагается на Вашингтон в вопросах разведданных», это свидетельствует об изменении ситуации – прежде предпочитали полагаться на европейскую разведку. Daily Telegraph считает, что владение французским языком может помочь фон дер Ляйен заручиться поддержкой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Против нее при этом играет не слишком успешное руководство министерством обороны Германии.
Также Daily Telegraph отмечает, что США выступили против кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса из-за его слишком активной помощи Киеву – Уоллес пошел намного дальше в оказании военной помощи Украине, чем Вашингтон.
Напомним, Уоллес заявил, что не станет генсеком НАТО. По его словам, США хотят, чтобы во главе альянса остался Столтенберг. Уоллес также выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону. Он поддержал Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио. Как считает Уоллес, новый генсек НАТО должен будет угождать и президенту Франции Эммануэлю Макрону, и президенту США Джо Байдену.
Действующий руководитель альянса Столтенберг уже сообщил, что останется на своем посту после окончания нынешнего срока полномочий. Напомним, он должен был покинуть пост генсека 1 октября, но еще весной лидеры стран НАТО решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась чего ожидать России, если Урсула фон дер Ляйен возглавит НАТО, и какова вероятность того, что она сделает с альянсом то же, что и ранее с бундесвером – лишит его обороноспособности.
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СМИ раскрыли каналы предоставления секретной помощи США Украине
Newsweek: Секретная помощь от США Украине проводится через ЦРУ
Секретная помощь киевскому режиму проходит по линии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а не по линии американских военных, утверждает Newsweek.
Вашингтон обеспечивает Киев помощью, и многое держится в секрете, много из того, что входит в сферу компетенций военных, выполняется ЦРУ, утверждает Newsweek, передает РИА «Новости».
Вся помощь должна соответствовать ограничениям, которые установлены американским президентом Джо Байденом, указало издание.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что у Киева нет секретов от ЦРУ и что у него сложились хорошие отношения с руководителем ведомства Уильямом Бернсом.
WSJ подсчитал, на сколько хватит оружия США в случае конфликта с Россией или КНР
Если у США случится прямой конфликт с Россией и Китаем, то запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
«Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощиться за часы или дни. … А вскоре после этого у США закончатся и другие жизненно важные запасы», – сообщает Wall Street Journal.
Кроме того, автор материала отмечает, что ракеты большой дальности нельзя поставить в любую страну быстро, поскольку на их производство уходит более двух лет.
Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал Россию серьезной угрозой для НАТО.
Россия отказалась нести ответственность за безопасность западных БПЛА в Сирии
Контр-адмирал Гуринов указал на систематические нарушения договоренностей со стороны возглавляемой США коалиции в Сирии
Возглавляемая США коалиция в Сирии систематически нарушает протоколы деконфликтации в Сирии, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Гуринов.
Нарушения связаны с полетами западных беспилотников над северными районами Сирии. За сутки отмечено девять случаев нарушений. Увеличение числа недеконфликтованных полетов угрожает эскалацией напряженности и мешает конструктивному сотрудничеству, сказал Гуринов. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за безопасность несогласованных полетов БПЛА, передает РИА «Новости».
Напомним, Гуринов указывал, что коалиция, возглавляемая США, «целенаправленно и систематически» нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии. Накануне беспилотники коалиции за сутки 14 раз нарушили меморандум о взаимопонимании между военными России и США.
Посол США встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
WSJ: Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем
Американский посол Линн Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в России в шпионаже.
Как отмечает WSJ, это второй визит дипломата к журналисту. Издание напоминает также, что арест Гершковича продлен до 30 августа, передает РИА «Новости».
В американском посольстве подтвердили эту информацию.
Напомним, Гершкович был задержан ФСБ в Екатеринбурге, а затем арестован по подозрению в шпионаже. Он по заданию США осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну.
Москва подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».
Медведев сыронизировал по поводу найденного в Белом доме кокаина
Медведев прокомментировал сообщения о найденном в Белом доме кокаине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что в Белом доме обнаружили порошок, который, как выяснилось, оказался кокаином.
Медведев написал на своей англоязычной странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что, по всей видимости, вместо истребителей F-16, которые просит у Запада Украина, «киевскому малышу приготовили успокоительное», передает РИА «Новости».
Напомним, согласно результатам экспертизы, белый порошок, обнаруженный в кладовом помещении Белого дома в шкафу, где сотрудники и посетители оставляли на хранение мобильные телефоны, является кокаином. Сообщалось, что в данном помещении находился сын президента США Хантер Байден, который в прошлом признался в зависимости от кокаина.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президенту США Джо Байдену доложили о расследовании про найденный кокаин.
Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал ШОС противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил
Шанхайская организация сотрудничества обязана противостоять цветным революциям и вмешательству внешних сил в дела стран региона, заявил председатель Китая Си Цзиньпин во время заседания Совета глав государств ШОС.
По его словам, необходимо самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов региона, а также сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость категорически выступать против попыток вмешательства извне и «инспирирования цветных революций под каким бы то ни было предлогом».
Китайский лидер также указал на то, что представители стран ШОС должны уважать коренные интересы и озабоченности друг друга, решая все разногласия только посредством диалога.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал активно противостоять гегемонизму и силовой политике на международной арене.
«Необходимо совершенствовать глобальное управление, мы должны отстаивать общие ценности всего человечества, защищать ооноцентричную международную систему и миропорядок», – заключил председатель.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как китайская внешняя политика стала меняться на глазах и показывать зубы Западу.
Белый дом назвал условие принятия Украины в НАТО
Белый дом: Киев должен отвечать стандартам НАТО, чтобы его можно было принять в альянс
Киеву необходимо провести реформы, прежде чем Украину можно будет включить в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер напомнила заявления президента США Джо Байдена о том, что Украина должна соответствовать стандартам, которых придерживаются и другие страны Североатлантического альянса. При этом американская сторона считает, что Украина может добиться этого, передает ТАСС.
Спикер Белого дома добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «открытых дверей» НАТО.
Ранее председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложил принять в НАТО лишь часть Украины.
Глава МИД Сирии в разговоре с Лавровым выразил поддержку СВО
Главы МИД России и Сирии Лавров и Микдад обсудили по телефону ситуацию в САР и спецоперацию на Украине
По инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, они обсудили ситуацию в Сирии и спецоперацию России на Украине, сообщил российский МИД.
Как сообщается на сайте министерства, обсуждались актуальные проблемы региональной повестки дня. Главное внимание стороны уделили теме совместной координации на площадке ООН.
Лавров отметил важность возвращения Сирии прав в Лиге арабских государств. По его словам, это окажет положительное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке и Севере Африки. Микдад выразил поддержку российской специальной военной операции на Украине.
В мае Сирия вернулась в Лигу арабских государств. При этом в саммите ЛАГ принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Эксперты считают, что визит президента Украины и его выступление были спланированы с участием США. Президент Сирии Башар Асад во время выступления Зеленского демонстративно снял и положил на стол наушник с синхронным переводом.
Активисты в США не испугались давления властей из-за связей с Россией
Антиглобалист Ионов: Активисты в США не испугались давления властей и продолжили взаимодействие с коллегами из России
Активисты ряда американских общественных организаций не испугались давления властей США и продолжили взаимодействие с коллегами из России, заявил глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду до 10 млн долларов.
«Организации, которые входили в наш клуб, всегда и везде нас поддерживали, продолжают это делать и по сей день. При том, что за любой контакт со мной – в широком понимании – у них могут быть последствия. Но они этих последствий не боятся, потому что они люди идейные», – сказал Ионов в интервью РИА «Новости».
Он подчеркнул, что для таких организаций идея выше, чем опасения и угрозы преследования со стороны американских властей. Ионов отметил, что многим организациям десятки лет, и давление со стороны ФБР для них не повод сложить руки и перестать бороться, потому что тогда их не поймут их собственные активисты и друзья.
Напомним, в начале июня помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что пока просвета в отношениях России с США не просматривается, состояние дел на российско-американском треке оптимизма не вызывает.
В США согласовали поставку Украине кассетных боеприпасов
NYT: США решили поставлять Украине кассетные боеприпасы
Киевскому режиму решили поставлять кассетные боеприпасы, это якобы уже согласовала администрация американского президента Джо Байдена, утверждает New York Times.
Неназванный представитель администрации США подтвердил New York Times, что Киев получит от Вашингтона кассетные боеприпасы, передает ТАСС.
Ранее правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла США от передачи кассетных боеприпасов Украине. По мнению организации, передача такого вооружения приведет к «страданиям гражданского населения».
Песков заявил о необходимости «полной тишины» для обмена заключенными в России и США
Российская и американская стороны сохраняют контакты по обмену заключенными, но такие коммуникации должны проводиться «в полной тишине», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы говорили, что определенные контакты на этот счет есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», – ответил Песков на вопрос о возможном обмене заключенными, передает ТАСС.
Говоря о посещении послом США Линн Трейси арестованного в России журналиста Эвана Гершковича, представитель Кремля отметил, что право на консульские контакты должно обеспечиваться как со стороны России, так и со стороны Соединенных Штатов.
Напомним, Трейси получила консульский доступ и в понедельник встретилась с журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем.
В 2021 году в Южной Корее задержали россиянина Владимира Дунаева, его экстрадировали в США. Там его обвиняют в кибермошенничестве. Минюст США отмечал, что российский гражданин якобы создавал ПО для вымогательства под названием Trickbot.
Правозащитники предостерегли США от передачи ВСУ кассетных боеприпасов
Правозащитники Human Rights Watchs предостерегли США от передачи ВСУ кассетных боеприпасов
Правозащитная организация Human Rights Watch предостерегла Вашингтон от передачи кассетных боеприпасов Киеву, которая приведет к «страданиям гражданского населения», говорится на сайте HRW.
В организации напомнили, что передача кассетных боеприпасов сведет на нет все международные усилия о запрете применения этого оружия, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы – это заряды, снаряженные большим количеством разрывных припасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные).
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