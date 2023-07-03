БПЛА западной коалиции нарушили договоренности с Россией по Сирии

Медведев заявил о возможности ядерного Апокалипсиса

Медведев: Ядерный Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятен

Тектонический разлом, образовавшийся в том, как понимают будущее в разных частях мира, будет лишь нарастать, и не надо быть провидцем, чтобы понять, что фаза противостояния будет очень долгой, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев в статье для «Российской газеты» прогнозирует, что противостояние в мире будет длиться десятилетиями, а одним из способов его завершения является третья мировая война.

При этом зампред СБ России признает, что этот способ «очевидно плох», поскольку процветание не гарантируется победителю, как это бывало после прежних мировых войн. Выигравших, считает Медведев, попросту не будет, поскольку рассматривать как победу мир, в котором наступила ядерная зима, а города-миллионники лежат в руинах, нельзя. В таком мире нет электричества, царствуют жуткие эпидемии и голод, а огромное множество людей погибло, добавляет он.

Между тем политики не любят признавать, что такой Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен, продолжает Медведев.

Во-первых, это связано с тем, что нынешнее противостояние в мире куда хуже периода Карибского кризиса, поскольку противники нашей страны задумали разгромить крупнейшую ядерную державу. «Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так», – пишет Медведев.

А во-вторых, добавляет он, никакого табу на применение ядерного оружия нет, поскольку оно уже применялось ранее, напомнил зампред СБ РФ.

Кроме третьей мировой, есть еще один способ разрешить тотальные противоречия – искать труднейшие компромиссы, пишет Медведев. Это, по его словам, подразумевает формирование нового уважительного миропорядка, основанном на балансе интересов всех стран. На это уйдут годы и даже десятилетия, однако, по мнению Медведева, это точно лучше, чем «окочуриться всем вместе в день Апокалипсиса».

Ранее в США заявили, что политика, которую проводит действующий президент США Джо Байден и его администрация, приблизила мир к ядерной войне.