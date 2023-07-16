Западные СМИ рассказали о рекордном количестве российско-китайских учений

Bloomberg: Россия и Китай в 2022 году провели рекордное за последние 20 лет число совместных учений

Россия и Китай в 2022 году провели рекордное количество совместных военных учений за последние 20 лет – шесть, передает агентство Bloomberg.

По сообщению агентства, Китай и ВС России провели шесть совместных военных учений, что является самым большим показателем за последние два десятилетия, передает РИА «Новости».

Как сказал агентству сотрудник Национального университета обороны США Эндрю Таффер, эти учения станут более частыми и будут иметь большое значение как политический сигнал, что предполагает возможность их совместных действий, которые США и их союзники сочтут неприемлемыми, если не оскорбительными.

Ранее Минобороны Китая анонсировало участие России в учениях «Север. Взаимодействие-2023».

Напомним, в начале июля министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым выразил надежду на углубление и укрепление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбирала, почему российско-китайские отношения в США называют «крупнейшим необъявленным альянсом в мире».