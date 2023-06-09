Минобороны Китая анонсировало участие России в учениях «Север. Взаимодействие-2023»

ВЦИОМ: Путин и участники спецоперации возглавили список современников, которыми гордятся россияне

ВЦИОМ: Путин и участники специальной военной операции возглавили список современников, которыми гордятся россияне

Список современников, которыми можно гордиться, возглавили президент России Владимир Путин и участники специальной военной операции, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49%). Первые строчки занимают президент Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые, говорится в сообщении на сайте ВЦОИМ.



На вопрос, какие значимые достижения произошли в стране за последние 10–15 лет, дал ответ каждый второй россиянин. Так, опрошенные говорили о воссоединении с Крымом и другими новыми регионами (11%), благоустройстве городов, развитии инфраструктуры, строительстве и ремонте дорог (9%). Часть россиян отметили развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли (8%), развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения (8%), столько же указали на социальную политику, поддержку материнства и детства (8%).

Среди других ответов звучали спортивные достижения последних 10–15 лет, Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу (8%), улучшение военной промышленности, строительство Крымского моста, общий рост уровня жизни в стране (по 5%).

Также, согласно опросу, принять участие в праздничных торжествах в День России планируют 17% респондентов, но чаще россияне 12 июня будут работать (25%). Заниматься домашними делами планируют 22%, отдыхать на природе решили 21% россиян, а заниматься дачным участком намерены 20% респондентов. При этом 70% опрошенных знают, что 12 июня отмечается праздник День России.

Опрос проводился 2 июня 2023 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет посредством телефонного интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.