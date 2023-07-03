Китай захотел расширить сотрудничество с Россией в военной сфере

Министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с главкомом ВМФ РФ Евменовым призвал расширить сотрудничество между НОАК и ВС РФ

Министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе встречи с главнокомандующим Военно-морским флотом России адмиралом Николаем Евменовым в понедельник выразил надежду на углубление и укрепление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая, сообщило китайское оборонное ведомство.

В военном ведомстве КНР сообщили, что министр обороны Китая Ли Шанфу провел 3 июля в Пекине встречу с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, передает РИА «Новости».

В ходе встречи министр обороны КНР выразил надежду на углубление и укрепление отношений между военными двух стран, их выходе на новый уровень, передает ТАСС.

Ли Шанфу выразил надежду, что стороны будут регулярно организовывать совместные учения, патрулирования и соревнования, расширять практическое сотрудничество в профессиональной сфере, чтобы вместе вносить позитивный вклад в защиту мира и стабильности в регионе и во всем мире.

В свою очередь главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Москва придает большое значение укреплению практического сотрудничества между вооруженными силами России и Китая во всех областях, готова поддерживать тесную координацию с Китаем и неуклонно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух государств.

Евменов также заверил в готовности России продолжать расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях, совместно организовывать важные учебные мероприятия, включая совместные морские учения и совместные патрулирования.

Главком ВМФ России отметил, что российская сторона также готова непрерывно поднимать отношения двух стран и вооруженных сил двух государств на новый уровень.

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбирала, почему российско-китайские отношения в США называют «крупнейшим необъявленным альянсом в мире».