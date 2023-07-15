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Глава СПЧ высказался о попытке покушения на Симоньян и Собчак
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Задержанные за попытку организовать покушение на главного редактора «Россия сегодня» Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак – одного поля ягоды с СБУ, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
«Вот какого рода «мусор человеческий» приходится использовать киевскому режиму для совершения теракта в нашей стране», – передает РИА «Новости» слова Фадеева.
Ранее сообщалось, что полиция и СК предотвратили подготовку СБУ убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Один из подозреваемых раскрыл подробности подготовки.
В США рассказали, как Россия разгадала план Зеленского и нанесла упреждающий удар
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия разгадала план Украины о нападении и нанесла превентивный удар
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Президент России Владимир Путин разгадал план киевского режима по захвату Донбасса и Крыма и потому произвел превентивный удар, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Президент Украины Владимир Зеленский «начал эту войну, а не Россия», заявил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, передает РИА «Новости».
В случае если бы украинское руководство имплементировало Минские соглашения, то ничего бы не произошло, заявил разведчик. Он отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтверждали, что эти соглашения нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить натренировать ВСУ.
Украинские военные много лет готовились к наступлению на Крым и Донбасс, напомнил военный. Россия нанесла превентивный удар, чтобы не допустить этнических чисток, это – оборонительная операция, указал Риттер.
«Ни одно государство не обязано сидеть и ждать, пока на него нападут», – заявил разведчик.
Политолог: Зеленский и Кулеба не осознают последствий скандала с Британией
Политолог Скачко: Кулебе грозит роль «козла отпущения» из-за слов про Британию и Amazon
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Украина начинает кусать руку Запада, дающего ей оружие. Украинская власть живет в уверенности, что им все должны. Это типичное поведение тех, кто привык жить на подачках, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом Amazon. Тем самым он продолжил перепалку Владимира Зеленского с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом.
«В понимании украинской власти, для получения оружия все средства хороши. Это называется «головокружение от успехов», ведь они уже начинают покусывать руку дающего. Обычно такое наблюдается у глупых и при этом самоуверенных людей, привыкших жить на подачках», – сказал киевский политолог Владимир Скачко.
«В офисе Зеленского безоговорочно уверены в том, что все вокруг должны поставлять Украине оружие, продукты, выделять финансы и так далее. Иногда у них случайно вырывается наружу истинное отношение к этой помощи», – отметил он.
«Что касается главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, то он просто пытается не отставать от своего начальника – Владимира Зеленского. Однако из него могут легко сделать «козла отпущения», если вдруг западные партнеры потребуют кого-то наказать», – акцентировал собеседник.
«Отмечу, что посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко назвал неразумным хамское поведение Зеленского по отношению к британскому министру обороны Бену Уоллесу. Теперь интересно пронаблюдать, как украинский президент отреагирует, уволит ли своего подчиненного. Но мне кажется, они в этой ситуации вообще ничего не поняли», – считает Скачко.
«Судьба же самого Зеленского будет зависеть от того, как решат западные партнеры – есть ли ему замена, нужен ли он им в этой роли. Впрочем, его могут оставить просто по принципу «на безрыбье и рак рыба», – отметил он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет возражать, если Британия станет аналогом интернет-магазина Amazon в вопросе поставок оружия Киеву, передает ТАСС. Кулеба добавил, что не чувствует недовольства каких-либо стран по поводу недостатка благодарности со стороны Киева. Он отметил, что Великобритания продолжает оказывать поддержку Киеву.
Так дипломат прокомментировал слова британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что Киев не должен считать Лондон аналогом Amazon, который должен поставлять все то вооружение, которое запрашивает украинская сторона.
Напомним, Уоллес был возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники, пишет The Guardian. В ответ на просьбу прокомментировать недовольство Зеленского итогами саммита НАТО глава военного ведомства отметил, что президенту стоило бы почаще выражать признательность западным странам за оказанную помощь.
После этого Зеленский выложил в Сеть видеоролик, в котором обратился к лидерам стран НАТО. В восьмиминутной записи лидер Украины, видимо, решил вспомнить будни юмориста: он в язвительной и саркастичной манере 47 раз сказал спасибо на украинском языке.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, каковы истинные причины этой перепалки и к каким последствиям она может привести как самого Зеленского, так и страны НАТО.
В Польше оказались шокированы ситуацией с украинским зерном
Профессор Варшавского университета Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
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Объемы украинского зерна, которые ввозятся в Польшу, являются шокирующими, заявил профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
Артышак в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил, что за весь прошлый год импорт украинского зерна в Польшу вырос в 168 раз в сравнении с показателями за 2021 год, а ввоз кукурузы увеличился за тот же период в 300 раз. Кроме того, сообщил профессор, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 610 раз больше украинской пшеницы, чем за аналогичный период 2022 года, передает РИА «Новости».
Польский профессор признался, что результаты подсчетов об импорте зерновых с Украины его шокировали. При этом данные, отметил он, скорее всего, не учитывают импорт в Польшу «технического» зерна. По его словам, такое название придумали, чтобы обходить погранконтроль и ускорить процедуры ввоза.
Артышак сообщил, что скупочные компании сейчас не заключают контракты, надеясь, что 15 сентября запрет на импорт зерновых с Украины будет отменен, и у них появится возможность закупать еще более дешевое зерно. Такой сценарий он назвал крахом для польских фермеров.
Напомним, ЕК официально продлила до 15 сентября запрет на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС, включая Польшу.
Между тем польские фермеры потребовали запретить ввоз в республику замороженной малины и клубники с Украины.
Российский генерал призвал сменить тактику активной обороны в зоне СВО
Российский генерал-лейтенант Бужинский призвал сменить тактику активной обороны ВС России в зоне СВО
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Российским военным для решения минимальных задач спецоперации предстоит перейти от активной обороны к наступлению, выразил мнение на радиостанции «Спутник в Крыму» экс-начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
По его словам, нет смысла давать странам НАТО передышку, так как за это время они могут нарастить производство и поставку техники и боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Сейчас мы находимся в активной обороне, идет перемалывание их (противника) техники и живой силы, но считаю, что резервы у нас, судя по всему, есть», – подчеркнул Бужинский.
При этом генерал отметил, что формируются новые соединения, поэтому российские военные должны перейти в наступление и развивать успех для достижения минимальных задач спецоперации.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что западные СМИ раскрыли план НАТО на случай войны с Россией, в котором подразумевается рост численности сил быстрого реагирования альянса до 300 тыс. человек.
Кадыров рассказал о взятых в плен бойцах ВСУ на Артемовском направлении
На Артемовском направлении восемь солдат украинских вооруженных сил (ВСУ) попали в плен к бойцам подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Бойцы «Ахмата» совместно с бойцами 346-й бригады спецназа и 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР взяли в плен военнослужащих 419-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. В плен попали восемь украинских солдат.
Кадыров опроверг сообщения о том, что украинские войска на этом направлении развили успех. «Если им верить, то поселок Клещеевка уже под контролем укронатовцев, как и сам Бахмут. Но у меня есть своя, более реальная информация о положении дел. У российских воинов на Бахмутском направлении все в порядке», – отметил он.
Российские подразделения действуют очень организованно и согласно разработанному плану, добавил Кадыров.
NI: Целый континент поразил США позицией по Украине
NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира
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Реакция Африки на украинский конфликт удивила Соединенные Штаты, доминирующей позицией континента оказался нейтралитет, пишут американские СМИ.
Обозреватель Тед Снайдер в статье для National Interest напоминает, что ни одно африканское государство не присоединилось к антироссийским санкциям.
США, по словам автора публикации, ожидали от Африки сильной поддержки и «резкого осуждения» действий России с их стороны. Вашингтон, однако, получил обратный эффект: большинство государств континента не только не стали винить Россию в развязывании конфликта, но и назвали Запад ответственным за это, передает РИА «Новости».
Снайдер указывает, что США оказали серьезное давление на страны Африки, их предупреждали о «неотвратимых последствиях» в случае, если санкции в отношении России будут нарушаться. И все же ни одна страна не ввела ограничительные меры против России, указывает автор статьи.
По его словам, африканские государства проявили «новую мощную позицию», которая заключается в том, что выбирать сторону в мире не нужно, а сотрудничать можно со многими полюсами. Это показало мир, в котором нет нужды следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне, заключил автор публикации.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин провел встречу с представительной делегацией африканских лидеров, которые выступили с мирной инициативой по Украине.
Небензя жестко раскритиковал в ООН доклад о сексуальном насилии на Украине
Небензя: Россия установила случаи сексуального насилия, совершенного боевиками «Азова»
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Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя резко раскритиковал доклад спецпредставителя генсека ООН по вопросу сексуального насилия в зонах конфликта, в особенности в части, касающейся Украины.
Небензя на заседании Совета Безопасности ООН в пятницу заявил, что с начала боевых действий в Донбассе в 2014 году фиксировались случаи сексуального насилия со стороны украинских силовиков в отношении местных жителей. Так, рассказал постпред России, жительница ДНР рассказала, что в ночь с 18 на 19 января 2015 года ее забрали и привезли в подвал СБУ в Краматорске, где она подверглась избиению, изнасилованию и издевательствам. Сотрудники службы безопасности Украины угрожали, что таким же образом поступят с ее несовершеннолетней дочерью, передает ТАСС слова Небензи.
Кроме того, привел еще один факт российский постпред, жительница Мариуполя рассказывала, как боевики полка «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России), – с руководителями которого президент Украины Владимир Зеленский, напомнил Небензя, «недавно обнимался на камеру», – насиловали женщин, которые проявляли симпатии в адрес России. Дипломат, в частности, рассказал, что украинские боевики заливали измученным женщинам «монтажную пену, прошу прощения, во внутренние половые органы».
Кроме того, в период с 17 по 23 марта 2015 года неонацисты батальона «Торнадо» в Лисичанске обустроили пыточную камеру в подвале школы, там они «пытали и насиловали местных жительниц, включая пенсионерок и несовершеннолетних детей», рассказал постпред.
Небензя отметил, что такие факты с 2014 года фиксировались и представителями различных структур ООН, однако в работе спецдокладчика генерального секретаря они не получили надлежащей оценки. Он напомнил также, что наблюдательная миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине и другие международные структуры публиковали доклады о преступлениях украинских боевиков: избиениях, пытках электрическим током, угрозах и изнасилованиях. Однако эти сведения также не были отражены в докладах по секснасилию в конфликте.
Напомним, ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.
Допущенный к Саакашвили польский врач пытался вынести анализы в обуви
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Допущенный к отбывающему срок в Грузии бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили врач из Польши пытался в обуви вынести взятые у того образцы анализа, заявила специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Служба характеризует случившееся как «непонятный инцидент». В подтверждение этого она распространила видео с произошедшим. Образец был завернут в бумагу и упрятан в спортивную обувь польского врача.
При этом отмечается, что у врачей было официальное право вынести взятые в клинике «Вивамеди» у Саакашвили образцы.
«Эти действия со стороны врача из Польши нарушают медицинскую этику и правовые нормы. Врач дал пояснения, которые не поддаются логике», – сказано в заявлении.
Минюст сообщил, что просит МИД Грузии вызвать для объяснений посла Польши в Грузии. Власти Грузии дали согласие на визит зарубежных врачей еще в ноябре прошлого года.
Руководитель медицинского департамента Службы по исполнению наказаний Минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе сообщил, что «в последнее время Саакашвили лучше, он прибавляет в весе».
Местные врачи призывают Саакашвили нормально питаться и говорят, что его плохое самочувствие объясняется исключительно самовредительством.
Ранее сообщалось, что к Саакашвили допустили группу врачей из Польши.
Российские бойцы группы «Шторм Z» захватили планшет ВСУ с системой ведения боя «Крапива»
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Российские бойцы Южной группировки «Шторм Z» захватили планшет с системой «Крапива», которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, а также позволяет отследить координацию между командирами разных родов войск, рассказал командир одного из отрядов «Шторм Z» с позывным «Русский».
По его словам, группа сидит с таким планшетом в блиндаже и фиксирует передвижения российских военных на технике, после чего ВСУ устанавливают метку на карте и предоставляют доступ к этой информации в любому командиру в режиме реального времени, передает РИА «Новости».
«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», – подчеркнул боец.
Также он отметил, что планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на Угледарском направлении.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
Трамп назвал подталкивающие США к третьей мировой войне причины
Экс-президент Трамп рассказал, что подталкивает США к третьей мировой войне
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что президент Джо Байден своим решением задействовать для поддержки восточного фланга НАТО военные резервы США подталкивает страну к войне.
Трамп подчеркнул, что при этом сам Байден даже не может подняться по ступенькам на борт Air Force One, не споткнувшись, передает РИА «Новости».
По мнению Трампа, последнее, что должна делать администрация Байдена, – подталкивать страну к войне. Он уточнил, что, способствуя эскалации конфликта на Украине, Белый дом фактически вовлекает вооруженные силы США в войну.
Ранее сообщалось, что Байден уполномочил военных призвать до трех тысяч резервистов для поддержки операций в Европе.
ФСБ предотвратила готовящиеся СБУ убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
ФСБ предотвратила готовящиеся по заказу СБУ убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак
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ФСБ предотвратила убийства главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналиста Ксении Собчак, которые готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию Службы безопасности Украины СБУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) службы.
Отмечается, что ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД предотвратила подготовку украинскими спецслужбами убийства Симоньян, также имеются сведения о подготовке к убийству Собчак, передает ТАСС.
Члены неонацистской группировки «Параграф-88» были задержаны в Москве и Рязанской области, они осуществляли разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств.
«Злоумышленники подтвердили подготовку по заданию СБУ покушений за вознаграждение в 1,5 млн рублей за каждое убийство», – уточнили в ФСБ.
У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов, ножи, кастеты, дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также средства связи с подтверждающей их преступные намерения информацией.
Следственный комитет планирует возбудить дела по экстремистским статьям.
Ранее ФСБ предотвратила покушение на начальника отдела полиции в Запорожской области.
Экс-глава ЦРУ предсказал «очень болезненное» контрнаступление ВСУ
Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ очень болезненно атаковать из-за крепкой российской обороны и мин
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Украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними, заявил бывший директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус.
Петреус в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain заявил, что российские военные «основательно окопались» и усилили свои рубежи, усеяв поля противотанковыми и противопехотными минами.
По его словам, не обладая господством в воздухе, ВСУ не удастся добиться существенного прогресса. В этих условиях украинскому контрнаступлению не поможет даже передовая западная бронетехника, передает РИА «Новости» слова генерала США.
Киевский режим возлагал большие надежды на дроны, однако российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для их ликвидации, отметил Петреус. Все пространство перед укрепрайонами просматривается и простреливается россиянами, заключил бывший глава ЦРУ.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин также заявлял, что наибольшую трудность в ходе украинского контрнаступления представляют минные поля.
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой
The Mirror: Поставки Storm Shadow ВСУ оказались под угрозой из-за забастовок
Поставки крылатых ракет большой дальности Storm Shadow для ВСУ могут осложниться из-за забастовки сотрудников на объекте Минобороны Британии, сообщает газета Mirror.
По словам информатора, в случае, если забастовка продолжится в течение длительного периода, процесс поставки ракет может осложниться, передает Ura.ru.
Напомним, в Великобритании продолжается программа по сокращению вооруженных сил. В британском министерстве финансов заявили, что несмотря на острую необходимость перевооружения, денег на вооруженные силы нет. В марте стало известно, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
В США заметили ложь Зеленского о потерях ВСУ
Полковник ВС США Макгрегор заявил, что Киев умалчивает реальные потери в рядах ВСУ
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Украинское командование потеряло 26 тыс. солдат во время своего провального контрнаступления, а официальный Киев отчаянно пытается скрыть эти показатели, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, в ходе заявленного контрнаступления украинцы потеряли 26 тыс. человек убитыми и, вероятно, столько же ранеными, передает РИА «Новости».
Макгрегор отметил, что потери ВСУ являются катастрофическими, а киевский режим стремится скрыть такую неудобную правду от всего мира.
По мнению полковника, президенту Украины Владимиру Зеленскому остается надеяться только на то, что участие какой-либо третьей стороны в конфликте сможет спасти его из этой ужасной ситуации.
«Зеленский и его офицеры в отчаянии, они понимают, что уже проиграли, а от их вооруженных сил ничего не остается», – резюмировал Макгрегор.
Ранее экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил, что украинским военным придется «очень болезненно пробиваться» через российские глубокоэшелонированные укрепления и плотные минные заграждения перед ними.
США отправили на Украину списанные на Тайване зенитные комплексы
Вашингтон, выкупив у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и ракеты к ним, отправил их на Украину, сообщил портал Chinatimes.
США и Тайвань договорились об этом еще в 2022 году, а в июне 2023 года тайваньские ВС сняли с вооружения ЗРК, речь идет о 18 батареях и сотнях ракет к ним, передает ТАСС.
В Минобороны Тайваня заявили, что списанное оружие регулируется отдельными правовыми актами, иногда допускается его перепродажа.
Ранее сообщалось о прибытии на Украину кассетных боеприпасов, переданных Вашингтоном. Также президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.