Северная Корея подтвердила пуск МБР Захарова не подтвердила падение ракеты КНДР в российской ИЭЗ Спикер МИД Захарова заявила, что нет подтверждений падения ракеты КНДР в российской исключительной экономической зоне 14 июля 2023, 10:10

Подтвержденная информация о падении ракеты Северной Кореи в исключительной экономической зоне России пока отсутствует, сообщила спикер МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление ООН о том, что запущенная 12 июля ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России, заверив, что подтверждений этому факту нет. Ранее генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что максимальная высота полета межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустила КНДР, составила 6 тыс. км, ракета пролетела около 1 тыс. км. В японском Минобороны заявляли, что запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории полета могла бы достичь любой точки на территории США. Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.

Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак. Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики. Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению». Херш рассказал, почему американские СМИ больше не пишут про контрнаступление ВСУ

Американские СМИ не пишут про контрнаступление ВСУ по причине его провала, заявил публицист из США Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack. По словам Херша, материалы про отсутствие успехов у ВСУ в ходе контрнаступления в последние недели исчезли с первых полос газет The Washington Post и The New York Times, передает Lenta.ru. Он добавил, что во время публикации материалов о спецоперации на Украине журналисты в США опираются на данные чиновников из Госдепа США и Белого дома, а те не знают о катастрофе во время наступления ВСУ. Также журналист со ссылкой на источник указал, что кассетные боеприпасы, которые отправил Вашингтон Киеву, не изменят ход конфликта. Путин назвал условие продления зерновой сделки Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней

Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС. Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин. «Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он. «Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России. Военкор Коц: Бойцы «Вагнера» снялись с полевых лагерей

Группа «Вагнер» якобы начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он предположил, что «Вагнер» начал передислокацию из полевых лагерей. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами, что «может косвенно говорить о пункте назначения», указал военкор. Ранее Минобороны перечислило количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер». Путин дал совет ученому, который создает квантовый компьютер Президент Путин посоветовал ученому Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать жену

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену. Российский ученый Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, рассказал президенту, что этот процесс поглощает все его время и внимание, передает ТАСС. «Все <…> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего», – признался Семериков. «Жену не забывайте, это вам дорого обойдется», – с улыбкой посоветовал ему Путин. «Жена ваша тоже героиня», – добавил глава государства. Вернувшись к серьезному тону, президент, обращаясь к Семерикову, заметил: «Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить». «Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь», – сказал Путин. Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти десять лет. «За эти десять лет мы многому очень научились», – заметил он. «Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию», – пошутил глава государства. В свою очередь президент признался, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно. Путин рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. «Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно – и днем, и ночью. Засыпаю – думаю об этом, просыпаюсь – думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно», – поделился Путин. Ранее в четверг президенту России показали отечественные квантовые разработки. Глава государства также проверил работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей. Денисенко раскрыл подробности убийства Ржицкого

Подозреваемый в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого Сергей Денисенко раскрыл подробности преступления. Денисенко в видео объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, опубликованном Следственным комитетом России в своем Telegram-канале, сообщил, что сначала произвел один выстрел. После этого Ржицкий развернулся к нему боком, и Денисенко выстрелил еще раз. Жертва повернулась спиной, после чего тот добил его. В четверг Первомайский райсуд Краснодара арестовал Денисенко до 10 сентября 2022 года. Ранее СКР сообщал, что подозреваемым в убийстве Ржицкого является Сергей Денисенко 1959 года рождения. При задержании в городе Туапсе у него обнаружили пистолет и глушитель. Мужчина заявил, что его завербовали украинские спецслужбы для совершения этого преступления. Стало известно, что Байден пообещал Эрдогану в обмен на прием Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден якобы предложил главе Турции Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере 11–13 млрд долларов в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО, заявил американский публицист Сеймур Херш. «Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Херша. Напомним, ранее Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО в ответ на активацию переговоров о безвизовом режиме между Турцией и ЕС. Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. ОНК опровергла нахождение Суровикина в «Матросской тишине» Мельников опроверг нахождение Суровикина в «Матросской тишине»

Информация о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской тишине», не соответствует действительности, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Мельников заявил, что побывал на этой неделе в СИЗО-1/77 («Матросская тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4, ни в одном из этих учреждений нет Суровикина, заявил Мельников, передает РИА «Новости». Он удивился тому, что украинский публицист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают обратное. Мельников не смог подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это – зона ответственности ОНК Подмосковья. До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами. Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным. Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он. На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах. В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун. Эксперт назвал недостатки «берлинских подушек» по сравнению с «лежачими полицейскими» Эксперт Чеботарев предположил рост ДТП с пешеходами из-за установки «берлинских подушек» в Подмосковье

Есть риски того, что применение новых искусственных дорожных неровностей может повысить количество ДТП с участием пешеходов, сказал газете ВЗГЛЯД директор центра транспортного моделирования института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Александр Чеботарев, комментируя установку «берлинских подушек» в Подмосковье. Пресс-служба Минтранса сообщила, что на дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки», которые служат альтернативным вариантом «лежачих полицейских». Конструкции разместили перед двумя пешеходными переходами на бульваре Строителей в Красногорске. Отмечается, что искусственные неровности представляют из себя четырехугольники с выпуклой серединой и занимают не всю проезжую часть, а лишь центр каждой полосы, оставляя место для проезда по дороге.

«Эти искусственные дорожные неровности сейчас установлены в качестве эксперимента. По его результатам будет понятна эффективность этих «берлинских подушек». Главное, чтобы они не снижали показатель безопасности дорожного движения», – говорит Чеботарев. Он подчеркивает, что искусственные дорожные неровности устанавливаются в наиболее опасных местах и перед оживленными пешеходными переходами, чтобы водители снижали скорость. Проехать по «лежачиму полицейскому» и не заметить автомобилист попросту не может, ведь машина на скорости подпрыгнет на нем. Однако нередко за водителями замечается, что в местах, где дорожная неровность износилась и продавлена, скорость не снижается или снижается незначитель

Дело об обнаруженном в Белом доме кокаине секретная служба США закрыла, поскольку «можно на самих себя выйти», сыронизировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на новость о том, что секретная служба США закрыла дела о найденном на территории Белого дома кокаине. В качестве причины указывалась невозможность определить владельца наркотика. Она отметила, что «это же не отравление боевым химическим оружием типа «новичок», раскрываемое по фотографии дохлых уток в пруду за пару дней». «Тут дело мудреное, можно и на самих себя выйти в ходе расследования. По масштабу как убийство президента Кеннеди. Даже еще сложнее, раз сразу сдались», – указала дипломат. Она задала риторический вопрос, будет ли так же с расследованием подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Экспертиза подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Кроме того, стало известно о визите в Белый дом перед обнаружением там кокаина сына президента США Хантера Байдена, который в прошлом признался в зависимости от кокаина. Новости СМИ2 Эксперт: Украинцы в Европе сравнялись с выходцами из Африки по умению выбивать пособия Эксперт Шеслер рассказала, как в ЕС «стонут от этих украинских беженцев»

«Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, правозащитница Лариса Шеслер, комментируя негодование европейцев из-за того, что украинцы отправляются в отпуск в свою родную страну. Чешские СМИ сообщили, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, а украинские беженцы едут в родную страну только отдохнуть. Словацкий политик Марек Курта назвал это удивительным, поскольку никогда не слышал, чтобы кто-либо ездил в зону боевых действий на время отпуска. Он выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы вообще являются беженцами.

«В Европе очень много людей с Украины, которые поехали туда в поисках европейских благ, пособий, европейской жизни. И зачастую это люди, которые хорошо знают Польшу, как получить максимальное пособие. Для них это все очень опробовано, проверено», – говорит Шеслер. Она рассказывает, что не так давно общалась с человеком, который проживает в Западной Европе, и он рассказал, что там «уже стонут от этих украинских беженцев», которые ведут себя нахально и могут посоревноваться по наглости с любыми выходцами из Африки или Ближнего Востока по умению «выбивать себе возможные льготы». «Нет ничего удивительного в том, что украинцы приезжают домой на праздники, по делам, чтобы решить свои какие-то вопросы. Удивительно только то, что Европа не замечает, что беженцами этих людей можно назвать только условно. Потому что настоящие беженцы, которые действительно убегают от войны, от снарядов над головой, они, конечно, не думают туда-сюда ездить, пересекать границу, делать маникюр на Украине, чтобы приехать потом в Европу красивыми», – замечает эксперт. По ее словам, простые европейские обыватели уже давно увидели, как их деньги тратятся на тех, кто в этом на самом-то деле не нуждается. Тем более, что бюджет европейских стран несет совершенно непосильную нагрузку, размещая украинских беженцев, обеспечивая их питанием, социальными льготами, медициной и прочими благами. «Несмотря на то, что население недовольно, и в странах Западной Европы якобы существует демократия, на самом деле, европейские жители не имеет никакого решающего голоса. Все будет так, как решат кураторы, западноевропейские власти. Они ждут как определит Запад, до каких пор ему поддерживать Украину», – заключила Шеслер. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как население Украины сокращается и стареет. Отмечается, что с февраля прошлого года страну покинули более 20 млн человек, из которых 8,6 млн так и не вернулись на родину. Польский генерал Скшипчак: Украина обречена на «медленную агонию» 13 июля 2023, 14:51 Текст: Алексей Дегтярев

Отсутствие четких гарантий для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе означает обречение киевского режима на уничтожение, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Украина обречена на «медленную агонию», она «будет кровоточить, истекать кровью», и осенью роли поменяются, когда Россия начнет наступление, заявил Скшипчак на радио RMF FM. Перевод представлен «ИноСМИ». По его словам, НАТО подставило украинского лидера Владимира Зеленского, и киевский режим «когда-нибудь иссякнет». Он добавил, что ничего не было сделано для того, чтобы дать украинцам надежду на помощь. Ранее западные СМИ сообщили, что саммит НАТО в Вильнюсе обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников. Новости СМИ2 Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО Эксперт Ткаченко оценил озвученные Киевом три сценария окончания конфликта с Россией

У Запада нет полноценного сценария будущего Украины после окончания конфликта с Россией. США, Британия и Прибалтика вообще отказывают стране-наемнику в субъектности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Киеве назвали три возможных сценария окончания конфликта с Россией. «Думаю, что по вопросу будущего Украины Запад разделен на две части. Первая – это США, Британия и страны Прибалтики. Для них Украина – это страна-наемник, существующая ровно до тех пор, пока она воюет. Поэтому окончание конфликта для этих стран явно выходит за горизонт планирования», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Вторая группа стран, в которую входят большинство европейских членов НАТО, относятся к конфликту формально и считают необходимым его остановить. Они хотели бы мира, причем неважно на каких условиях, и возвращения политико-экономической ситуации до начала СВО. В отличие от первой группы, эти страны не отказывают Украине в государственной субъектности», – указал он. «Если же говорить о конкретике, то у Запада, как мне кажется, для Украины есть только один сценарий первого акта постконфликтного устройства. Допустим, соберется некий «Совет поддержки Украины», будут произнесены громкие речи. Потом Билл Гейтс даст миллиард на очистку воды, Илон Маск даст миллиард на покупку станций связи, и на этом все закончится», – спрогнозировал собеседник. «В Кремле, как мне кажется, Украине тоже не отказывают в субъектности. Москва, по всей видимости, намерена сделать так, чтобы ВСУ утратили военный потенциал, и страна в ближайшие 20 лет выращивала курей. Тогда России с территории Украины ничего угрожать не будет», – подчеркнул эксперт. Аналитик также оценил три возможных сценария окончания конфликта, которые озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Первый – «позитивный»: победа Украины и «доминирование в регионе». В таком случае Украина будет иметь сильную армию, обрастет партнерами. Второй – «негативный». Под этим подразумевается военное поражение Украины и исчезновение ее как страны в ближайшие шесть лет. Третий – установление линии разграничения и подписание так называемого «Минска-3». «Думаю, тут третий вариант ближе к реальности. Все начнется с короткого перемирия. Между сторонами конфликта будет ездить условный Эрдоган и сопоставлять требования сторон. Потом это перемирие обрастет различными соглашениями и институтами соблюдения «режима тишины». И далее, возможно, будет открыт путь к полноценным переговорам между сторонами», – резюмировал Ткаченко. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как видят прошедший саммит НАТО в Вильнюсе западные аналитики и СМИ. В зарубежной прессе констатируют, что саммит обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников. Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему торг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана затмил истерику Владимира Зеленского на саммите НАТО.