В Самаре пообещали проверить видео, где тела хранят с надписью «охлажденное мясо»

В Самаре пообещали проверить видео, где тела хранят в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»

МВД Самары проводит проверку после видео о том, как в оборудованном в гараже «частном морге» хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо», сообщили в региональном главке МВД.

Сотрудники МВД проверят информацию после того, как публикация о таком морге появилась в Интернете, сообщает РИА «Новости».

Ранее самарская журналистка Ксения Штефан опубликовала видео, в котором описывает, как обнаружила в «частном морге» тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».