Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин назвал условие продления зерновой сделки Путин: Россия продлит зерновую сделку при выполнении обязательств перед ней 13 июля 2023, 19:56 Текст: Валентина Григоренко

Россия продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены все обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24». «Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», – подчеркнул он, комментируя ситуацию с зерновой сделкой, передает ТАСС. Российский лидер уточнил, что Москва может приостановить свое участие в зерновой сделке – до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по этим договоренностям. «И, если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены – ну пусть исполнят эти обещания. И мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова», – указал Путин. «Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то, да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота», – подчеркнул он. «Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», – уточнил Путин. Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо по сохранению зерновой сделки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ООН не смогла исполнить работу по реализации зерновой сделки в отношении России. Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий Эрдоган захотел обсудить с Путиным закупку самолетов-амфибий для тушений пожаров

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным при личной встрече закупку у России самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Турецкие власти выделили Управлению по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) 100 млн лир на закупку вертолетов и самолетов, заявил Эрдоган, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Анкара намеревается закупить у Москвы несколько самолетов-амфибий, поскольку они «существенно влияют на тушение пожаров». Эрдоган уточнил, что планирует обсудить этот вопрос при личной встрече с Путиным. Закупка двух-трех самолетов повысит эффективность борьбы с пожарами в лесах, сказал он. На большей части турецкой территории пришла жара, температура превышает 30 градусов, в пятницу ожидается пик с температурой до 44 градусов в нескольких регионах. В феврале 2023 года российские самолеты Бе-200 тушили в Турции появившиеся после землетрясений пожары возле населенного пункта Яхачи и порта Искендерун. Путин призвал «раскрутить» отечественную микроэлектронную промышленность

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

В России необходимо «раскрутить» собственную микроэлектронную промышленность, поскольку потребность в вычислительных ресурсах растет, заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Наши собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей. Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность», – пояснил российский лидер, передает ТАСС. Как отметил Путин, для этого в России сегодня развиваются серийные производства по выпуску особо чистых материалов и технологических сред. Он привел в пример новый научно-технологический центр в Зеленограде, в котором реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии. Глава государства также отметил, что, согласно прогнозам, перспективные вычислительные системы будут представлять собой гибридные решения, в которых присутствует и квантовое ядро, и технологии микроэлектроники. «Отмечу, что каждые десять лет производительность компьютеров увеличивается примерно в тысячу раз, интегральные схемы сегодня уже содержат десятки миллиардов транзисторов. Гонка здесь идет на запредельных скоростях», – добавил он. Ранее Путин на форуме предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных. Новости СМИ2 Путин дал совет ученому, который создает квантовый компьютер Президент Путин посоветовал ученому Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать жену

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» посоветовал научному сотруднику Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Илье Семерикову, который работает над созданием квантового компьютера, не забывать свою жену. Российский ученый Илья Семериков, работающий над созданием квантового компьютера, рассказал президенту, что этот процесс поглощает все его время и внимание, передает ТАСС. «Все <…> крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и людей. Это две вещи, которые мне в жизни интереснее всего», – признался Семериков. «Жену не забывайте, это вам дорого обойдется», – с улыбкой посоветовал ему Путин. «Жена ваша тоже героиня», – добавил глава государства. Вернувшись к серьезному тону, президент, обращаясь к Семерикову, заметил: «Вам можно только позавидовать, так же как посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить». «Да, это же счастье, вот в этом и есть счастье. Когда человек живет тем делом, которому он посвятил свою жизнь», – сказал Путин. Семериков также рассказал, что от момента начала работы по созданию квантового компьютера прошло почти десять лет. «За эти десять лет мы многому очень научились», – заметил он. «Главное, чтобы участники процесса не вышли на пенсию», – пошутил глава государства. В свою очередь президент признался, что при поиске ответов на те или иные вопросы он думает о них круглосуточно, тогда решения приходят сами собой, совершенно неожиданно. Путин рассказал, что его нередко спрашивают, как он до чего-то додумался. «Ответ очень простой. Я думаю об этом постоянно – и днем, и ночью. Засыпаю – думаю об этом, просыпаюсь – думаю об этом. Решение какого-то вопроса [тогда] находится совершенно неожиданно», – поделился Путин. Ранее в четверг президенту России показали отечественные квантовые разработки. Глава государства также проверил работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей. Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой России

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Российская экономика нуждается в новой модели управления на основе больших данных, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, эффект от подобных преобразований должен быть «комплексным, мультипликативным», он должен кратно повысить качество управления, производительность труда, обеспечить рабочие места с передовыми компетенциями и высокими зарплатами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для россиян. Новости СМИ2 Эксперт: Диспансеризация спасает жизни россиян и ведет к общему оздоровлению страны Политолог Линдигрин: Россиянам нужно активнее пользоваться возможностями диспансеризации и профилактического осмотра

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Диспансеризация позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко обсудил модернизацию первичного звена здравоохранения и развитие медпомощи в новых регионах. «Президент Владимир Путин традиционно уделяет большое внимание тому, чтобы качественной и современной медицинской помощью могли воспользоваться жители в любом уголке России. И сегодня каждый человек вне зависимости от масштабов поселения, где он проживает, и его удаленности от регионального центра, имеет гарантированные возможности медицинского обследования и лечения», – отметила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО «Институт региональных проблем». «Уже много лет для этого строятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), мобильные амбулатории, расширяется система телемедицины, медучреждения получают новейшее оборудование. Проводятся дистанционные консультации с оказанием помощи узкопрофильными специалистами», – напомнила собеседница. «Что касается программы диспансеризации и профилактического осмотра, она позволяет миллионам людей обнаружить очень серьезные болезни на раннем этапе. Это особенно важно в случае сахарного диабета и онкологических заболеваний. И гражданам нужно активнее пользоваться предоставленными возможностями, потому что из этих факторов складывается общее оздоровление нашей страны», – заметила она. «Также по поручению президента Минздрав занимается, по сути, созданием с нуля системы медучреждений в новых регионах. Медицинская система Новороссии и Донбасса разрушалась десятилетиями. Медучреждения закрывались, а их оборудование продавалось. Теперь жители новых регионов получили возможность пользоваться стандартными медицинскими услугами и проходить полноценную диспансеризацию», – резюмировала эксперт. В среду президент Владимир Путин провел встречу с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Глава Минздрава отметил, что первичное звено здравоохранения – самый востребованный вид помощи, в год в России регистрируется больше 1,2 млрд таких обращений. «В рамках модернизации первичного звена построено четыре тысячи новых объектов, включая поликлиники, ФАПы. 35 тысяч ФАПов получили лицензии. 2,8 тыс. медорганизаций отремонтировано. Поставлено 85 тыс. единиц оборудования. Сформирована программа «Цифровой ФАП» с возможностью телемедицинских консультаций», – сказал он. По его словам, все медорганизации полностью обеспечены машинами российского производства. «Новые регионы тоже включились в этот процесс. Мы обновили все машины скорой помощи. Более двух тысяч государственных и коммерческих аптек открыли в новых субъектах. В основном это закрывает все потребности», – сообщил глава ведомства. «Уже готова программа модернизации первичного звена в новых регионах. Надеюсь, что часть мероприятий начнем уже в этом году. У нас сложилась экономия – где-то 2,5 млрд рублей. Часть средств мы хотели бы передать туда. С регионами-шефами мы модернизируем 200 объектов и 89 уже завершено. До конца года планируем сдать еще 90–93 объекта», – сказал Мурашко. «Мы поменяли приказ по диспансерному наблюдению пациентов. Это ключевая вещь, поскольку пациенты с хроническими заболеваниями должны иметь определенные визиты к врачу, чтобы профилактировать. Это называется вторичной профилактикой осложнений. В 2022 году мы осмотрели 67 млн человек. На этот год у нас совсем амбициозная цифра – 87 миллионов, это 59,7% населения нашей страны», – сообщил министр. «В новых регионах начали профилактические осмотры в поликлиниках. Мы планируем охватить не менее миллиона человек: городское, сельское население, организованные коллективы. Каждый федеральный научный, медицинский исследовательский центр уже туда выезжает, проводят там совместные осмотры и обучение – очное, дистанционное», – добавил глава ведомства. В свою очередь Владимир Путин отметил, что Минздрав должен внимательно следить за подготовкой медиков по всей стране, сбои в этой работе недопустимы. «Не нужно забывать про подготовку и переподготовку кадров. Знаю, что вы лично этим занимаетесь, настойчиво. Здесь, конечно, сбои недопустимы, потому что от этого зависит качество использования новейшего оборудования, а значит, в конечном итоге качество оказания медпомощи», – приводит ТАСС слова главы государства. Путин: В какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Россия сделала выводы после ситуации, когда некоторые зарубежные партнеры «закрыли дверь» перед РФ в области технологий, многие из которых страна закупала «в чужом магазине», заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску «закрыто». Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы», – отметил глава государства, передает РИА «Новости». Путин отметил, что правительством, государственными и частными компаниями уже немало сделано, чтобы изменить положение дел. Однако он выразил уверенность, что «нужно, безусловно, идти дальше, решать более сложные, системные задачи, планировать эту работу вдолгую», пишет ТАСС. Ранее российский лидер Владимир Путин провел тестирование защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей, ему представили разработку на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Новости СМИ2 Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных Президент Путин предложил в течение года подготовить нацпроект по формированию на период до 2030 года экономики данных

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных. Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года, а именно нацпроект по формированию экономики данных, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике. Президент пояснил, что нужно выстроить именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок. Как сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, российский лидер отметил, что новый нацпроект по формированию экономики данных должен коснуться сбора данных – это высокочувствительные датчики, точные сенсоры, которые, например, помогают обнаруживать заболевания; развития систем связи, в том числе следующих поколений – это важно для робототехники и БПЛА; суверенной инфраструктуры для хранения данных в стране, отечественных облачных и вычислительных решений, а также безопасности данных. Глава государства призвал продолжать работу над технологиями квантовой коммуникации и шифрования. Ранее Путин призвал внедрить большие данные в управление экономикой. Путину показали работу защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин провел тестирование защищенной видеосвязи на основе квантовых сетей, ему представили разработку на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Из Центра управления и мониторинга магистральной квантовой сети РЖД вывели изображение на видеостену. Во включении по видеосвязи участвовали ректор МГУ Виктор Садовничий и представители Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского, передает ТАСС. Участники мероприятия рассказали президенту о создании межуниверситетской квантовой сети. Первый Форум будущих технологий проводят в московском Центре международной торговли, в 2023 году он посвящен квантовым технологиям. Новости СМИ2 Путин объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» объявил о возобновлении программы мегагрантов для исследователей, поручил кабмину и Госдуме предусмотреть ее финансирование до 2026 года и продлить сроки реализации. «Многие хотят работать в России, участвовать в интересных исследовательских проектах, в том числе ставят вопрос о возобновлении нашей программы мегагрантов, которая как раз и позволяет собирать сильные исследовательские команды, решать интересные научные задачи. Данное предложение полностью поддерживается. Я прошу правительство и Госдуму обязательно предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов, а также внести изменения в параметры программы, чтобы ее условия стали еще более привлекательными для исследователей», – цитирует его РИА «Новости». Путин добавил, что необходимо повысить максимальный размер мегагрантов и увеличить сроки их реализации. «Скажем, до пяти лет, некоторые говорят, хорошо бы и 10, но до пяти лет с возможностью продления до трех лет. Это уже будет почти 10», – сказал он. Президент отметил, что прежде всего нужно поддержать крупные научные проекты соотечественников и ведущих зарубежных исследователей, в том числе тех, кто уже участвовал в России в создании лабораторий мирового уровня. Ранее Путин в ходе выступления на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» предложил в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года по формированию экономики данных. Путин заявил, что западные танки горят лучше советских Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться

Фото: кадр из видео

Текст: Кристина Цыцура

Украинские солдаты боятся использовать западные танки, так как они приоритетная цель для ВС России, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Могу сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки, потому что они являются приоритетной целью для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя», – отметил глава государства. По его мнению, «это малоприятное обстоятельство». «А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72», – передает ТАСС слова президента. Он рассказал, что с 4 июня ВС России уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники, отправленной Западом, в том числе танки Leopard. «Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц, из них значительная часть, я думаю, что одна треть, как минимум – это западного производства [техника], в том числе и Leopard», – сообщил президент. Ранее сообщалось о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области. Новости СМИ2 Путин: Россия будет идти вперед своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого 13 июля 2023, 17:30 Текст: Ольга Иванова

Россия будет идти только вперед, своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого, заявил президент Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Глава государства отметил, что оппоненты России рассчитывали, что она отступится и сдастся, но «так не будет», передает ТАСС. Также он добавил, что правящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, передает РИА «Новости». «Посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран», – сказал Путин. Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Президент Путин: Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях 13 июля 2023, 18:07 Текст: Антон Никитин

Россия должна обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны отраслях, заявил президент Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «На тех областях, которые являются критическими для развития страны, и где мы в обязательном порядке должны, именно должны обладать собственными компетенциями. При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», – приводит слова Путина РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что речь идет в том числе о собственном оборудовании, программном обеспечении, элементной базе. «И конечно, люди, кадры», – сказал президент. Ранее Путин заявил, что Россия будет идти вперед своим собственным путем, но не изолируясь ни от кого. Новости СМИ2 Путин заявил о росте интереса молодежи к инженерным профессиям Президент Путин: Интерес молодых людей к инженерным профессиям увеличился в разы, это признак нашего времени

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Интерес молодых людей к инженерным профессиям увеличился в разы, это признак нашего времени, заявил президент России Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Самые последние исследования ВЦИОМа, по-моему, они были буквально пару дней назад… самая популярная профессия среди молодежи – айтишник – 30%. На втором месте – доктор, медик – 30%. На третьем месте – военнослужащий, защитник Отечества. И так дальше. Но в разы увеличился интерес молодых людей к инженерным профессиям. По-моему, там чуть ли не в пять раз. Это все-таки говорит о том… что растет кратно, растет интерес к инженерным профессиям. Это все-таки признак нашего времени», – приводит слова Путина РИА «Новости». Президент также отметил деятельность исследователей, назвав их передовиками и «фанатами своего дела». «Многие лауреаты нобелевских премий получают эти премии через десятилетия после открытий, которые они сделали, но они же делали и не думали об этих наградах. Они просто шли вперед. Всегда нужно низко склонять голову в знак уважения перед людьми такого рода, такого склада характера», – сказал Путин. Ранее Путин заявил о необходимости развития компетенций в критически важных для развития страны отраслях. Путин заявил о намерении России расширять научные альянсы с другими государствами 13 июля 2023, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Россия желает расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими странами, заявил президент Владимир Путин на Форуме будущих технологий. «Намерены создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами», – цитирует президента РИА «Новости». По его словам, в ходе российского председательства БРИКС в 2023 году Россия намерена обсуждать конкретные проекты по нескольким сферам, включая передовые технологии, хранение и передачу данных. Новости СМИ2 Путин: Поставляемые Украине ракеты наносят ущерб России, но ничего критического 13 июля 2023, 19:41 Текст: Валентина Григоренко

Ракеты, поставляемые Киеву, наносят ущерб российской армии, но ничего критического в зоне спецоперации не происходит, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». Российский лидер, комментируя поставки вооружений Украине, отметил, что Россия видит, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия. Он указал, что поставленные ракеты ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет, передает ТАСС. «С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст новая поставка вооружений, только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны», – сказал глава государства в эфире телеканала «Россия 24». По его оценке, такие новые поставки «будут разжигать дальше конфликт». «Если кто-то в этом заинтересован, а, судя по всему, такие «заинтересанты» есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу – разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения», – подчеркнул Путин. Накануне государства «Большой семерки» в рамках гарантий безопасности пообещали передать Киеву современные вооружения для «доминирования на земле, в воздухе и на море». Ранее сенатор Константин Долгов сказал газете ВЗГЛЯД, что ВС РФ будут уничтожать каждый переданный Украине F-16.