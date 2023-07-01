Трамп отреагировал на оговорку Байдена про Ирак

Трамп после оговорки Байдена про Украину обвинил президента США в некомпетентности

Действующий президент США Джо Байден подводит свою страну на грань Третьей мировой войны, уверенность в этом выразил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая на крупном митинге в Южной Каролине.

Трамп повторил обещание, что если одержит победу на предстоящих президентских выборах в США, то сможет оперативно разрешить украинский конфликт, передает РИА «Новости».

При этом Байден, по его словам, подводит страну на грань Третьей мировой войны, поскольку «ни черта не соображает, что делает». Трамп подчеркнул, что по ошибке назвать Украину Ираком нельзя. Тем более нельзя сделать это дважды, добавил он.

Трамп добавил, что ситуация в отношениях с Россией такова, что «лучше не ошибаться в решениях». Мир на пути к Третьей мировой, предостерег он, добавив, что нынешний президент США «вопиюще некомпетентен».

Напомним, Байден, отвечая на вопрос о военном мятеже в России, заявил, что Владимир Путин «проигрывает войну в Ираке». В Кремле выразили надежду, что президент США все-таки имел в виду Украину.