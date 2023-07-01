Рогов: ВСУ пошли на штурм в районе села Работино в Запорожье

Политологи: Мятеж в России всегда будет разгромлен

Эксперты объяснили, почему у мятежников не было шансов на успех

Мятеж ЧВК «Вагнер» был обречен на провал из-за отсутствия поддержки со стороны большинства граждан и их консолидации вокруг президента. Однако противники России постарались воспользоваться ситуацией. К такому выводу пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Пригожинский мятеж»: почему он не мог закончиться удачей».

«Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента. Люди четко реагируют на подобные вещи. Участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж», – отметил Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Жители новых регионов тоже показали единство восприятия и своих оценок, продемонстрировали поддержку. Разрешение этого кризиса стало возможным только благодаря личному участию и личной воле президента Путина. Он выполнил главную миссию президента в нашей стране – гаранта Конституции и безопасности», – добавил он.

В то же время Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ, полагает, что президент в очередной раз показал свою мудрость, когда дал мятежникам возможность одуматься. Крайне важно, что руководству страны удалось сохранить жизни и мирных людей, и военнослужащих, и силовиков, и самих бойцов «Вагнера».

«Это был мятеж не тысяч, это был мятеж десятков. Большинство бойцов ЧВК вообще не знали, куда они двигались. Отказ подчиниться Верховному главнокомандующему сложить оружие – это преступление. Такую границу нужно проводить очень четко.

Когда ЧВК появилась в регионах, где не идут боевые действия – это и есть настоящий мятеж», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

«В армии должно быть единоначалие. В обратном случае подобные формирования – это сообщества людей, у которых есть оружие. Когда начался процесс подписания контрактов ЧВК с Минобороны – это было наведением порядка», – отметил он. Эксперт также напомнил, что «Россия только за год заплатила группе «Вагнер» на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты больше 86 млрд рублей».

«Когда тебя создают как элемент государственного управления за территорией РФ, а потом ты начинаешь этим распоряжаться как бизнесмен, ты входишь в очень жесткое противоречие с государственной политикой. Бизнес-интересы не должны идти впереди государственных», – говорит Баширов.

При этом некоторые внешние игроки попытались воспользоваться мятежом в своих интересах. «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать. Это сделали иноагент Венедиктов, иноагент Ходорковский, который координирует иностранных агентов, и Зеленский», – полагает Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

Эксперты также отметили позитивное участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в урегулировании ситуации. «Урегулирование показало, что Союзное государство – это дорога с двухсторонним движением, в рамках которой мы плотно сотрудничаем и в области безопасности, и экономики, и во многих других вопросах», – убежден Алексей Малинин, учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория». –

«Мятеж стал своего рода стресс-тестом для Союзного государства, с которым наше интеграционное объединение справилось на отлично».

Что касается ЧВК в целом, то историк Владимир Шаповалов напомнил: парамилитарные образования существовали во всех эпохах и использовались в разных странах мира. «Но зачастую наемники выступали деструктивной силой. В России это всегда воспринималось как угроза, ведь для нас единство страны – абсолютная ценность. В русской истории было три значимых смуты: смута начала XVII века, 1917 год и распад страны в 1991 году. В каждом случае были примеры, как те или иные авантюристы пытались сыграть свою деструктивную роль. Мятеж – это зло», – отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

В завершение дискуссии модератор круглого стола, директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что «этот несостоявшийся мятеж показал безоговорочную консолидацию общества и власти». «Это подчеркивает, что мятеж в России всегда будет разгромлен», – считает он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие именно меры были предприняты государственными органами для того, чтобы предотвратить угрозу вооруженного мятежа. Российский лидер, обращаясь к силовикам, благодаря которым угроза разрастания мятежа была пресечена, заявил: «Вы фактически остановили гражданскую войну».