Эксперт спрогнозировал рост исков авторов к нейросетям

Подача авторами судебных исков против нейросети в российский суд – это не только возможное, но и неизбежное в ближайшем будущем событие, однако такое предприятие будет связано со многими сложностями, вызванными в первую очередь отсутствием сложившейся практики и теоретической базы для рассмотрения подобных споров, считает старший юрист юридической фирмы INTELLECT, кандидат юридических наук Анатолий Зазулин.

Первый коллективный иск художников против Stability AI, Deviant Art и Midjourney подан в США, но, согласно судебной картотеке, в России таких прецедентов пока не зафиксировано.

Эксперт рассказал РАПСИ о перспективах обращений в суд со стороны российских авторов и спрогнозировал судебные тенденции по данным видам дел. «Основные проблемы таких исков видятся в определении факта нарушения и надлежащего ответчика», – пояснил Зазулин.

Он отметил, что, во-первых, встает вопрос, а является ли способность нейросети генерировать изображения или тексты нарушением авторских прав тех художников или писателей, чьи работы были использованы в процессе генерации. «С технической стороны нейросеть не генерирует продукт посредством комбинирования исходного авторского материала: этот процесс не похож ни на составление мозаики, ни на рекомбинацию. Дело в том, что в процессе создания нейросети ее обучают находить только математические закономерности в исходном материале, то есть тренируют так называемую насмотренность – только она носит более точный, статистический характер», – сказал эксперт.

«Таким образом, в процессе обучения нейросеть выводит математический «экстракт» из существующих произведений и в дальнейшем использует его для составления своих изображений или текстов с нуля. Поэтому сам процесс работы нейросети очень трудно расценить как нарушение чьих-либо прав», – уточнил Зазулин.

Он указал, что тем не менее нарушение авторских прав можно усмотреть в самом процессе обучения нейросети, ведь он требует использования оригинальных работ. «В связи с этим при подаче в российский суд иска о нарушении авторских прав нейросетью суд в первую очередь будет исследовать вопрос о том, какие изображения использовались в процессе обучения нейросети, были ли среди них работы истца и на каком основании они были получены», – поясняет доктор юридических наук.

Зазулин отметил, что, во-вторых, перед судом встанет вопрос о надлежащем ответчике. «С одной стороны, таким потенциальным ответчиком может являться разработчик нейросети, с другой – лицо, которое непосредственно использует нейросеть для получения выгоды», – сообщил Зазулин. По его словам, эти два лица могут отличаться друг от друга.

Он подчеркнул, что все эти сложности, однако, не носят неразрешимого характера и могут быть разрешены российскими судами посредством грамотного правоприменения.