Швеция допустила временное размещение войск НАТО ради вступления в альянс

Власти Швеции допустили временное размещение войск НАТО ради вступления в альянс

Правительство Швеции может разрешить войскам НАТО находиться на территории страны на временной основе до официального вхождения страны в альянс, заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и глава Минобороны Пол Йонсон.

Так, ВС Швеции могут допустить начало подготовительных мероприятий с войсками НАТО для проведения совместных операций в будущем, передает «Интерфакс» со ссылкой на шведское издание Svenska dagbolaget.

Также шведское правительство добавило, что такое решение направит сигнал России. Более того, по мнению властей Швеции это станет указанием на то, что Россия останется угрозой в будущем для соседних стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на практике Финляндия и Швеция уже десять лет активнейшим образом участвуют во всех мероприятиях альянса.

В марте парламент Швеции проголосовал за членство страны в НАТО, но вступлению препятствует Турция.