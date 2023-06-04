Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции для вступления в НАТО

Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, Швеция выполнила свои обязательства, были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Столтенберг признал, что демонстрации в Швеции создали трудности, но свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены, а организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО, передает ТАСС.

Как указал Столтенберг, «во время сегодняшней встречи с президентом Эрдоганом договорился, что следующее заседание Постоянного совместного механизма со Швецией состоится 12 июня». При этом он отметил, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

В воскресенье газета Star сообщила, что в Стамбуле начались переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана и Йенса Столтенберга.

Ранее сообщалось, что Турция в течение месяца может принять решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, до июльского саммита альянса, ожидается, что оно будет положительным.