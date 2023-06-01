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Стало известно о готовности Турции принять решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца
Турция выразила готовность в течение месяца решить вопрос о членстве Швеции в НАТО
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Турция в течение месяца может принять решение по вопросу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО, до июльского саммита альянса, ожидается, что оно будет положительным, сообщил источник в Анкаре.
Источник сообщил, что Швеция выполнила главное условие Турции, а именно внесла поправки в антитеррористическое законодательство, которые вступили в силу, передает ТАСС.
По его данным, решения Турции можно ожидать до саммита НАТО в июле, никаких сопротивлений для одобрения членства Швеции в альянсе быть уже не может. Он также отметил, что вопрос с продажей Анкаре самолетов F-16 также будет решен.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО.
Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО.
Эксперт: Ситуация в Косово близка к кровопролитию
Балканист Энтина: Страны НАТО вынуждают Сербию применить силу в Косово
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Процессы, идущие сейчас в Косово, будут постепенно усугубляться. Страны НАТО пытаются полностью занять Балканский полуостров, им необходимо сделать это до окончания СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее Александр Вучич заявил, что международные силы безопасности KFOR не защитили сербов на севере Косово и Метохии.
«Обострение в Косово можно назвать ожидаемым. Мы имеем дело с прямыми последствиями довыборов в четырех муниципальных округах на севере региона, которые были проведены после того, как поздней осенью 2022 года сербы в знак протеста против давления Приштины и нарастающего насилия в отношении них со стороны албанцев вышли из всех управленческих структур на севере края», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Сербы игнорировали данную электоральную кампанию – не выставили кандидатов и не пришли голосовать. В выборах принимало участие лишь 3% жителей края. Результаты, таким образом, оказались совершенно нелегитимными, а к власти пришли представители албанского этноса. Однако ЕС считает несколько иначе – для него важно, чтобы муниципалитеты вновь формально заработали», – отмечает эксперт.
«Логика проста: нужно создать единые институты, системы правил, которые бы регулировались Приштиной. Сегодня этот процесс проходит в рамках тяжелых межэтнических противоречий. Западные страны пытаются создать ситуацию, в которой косовские сербы будут вынуждены встроиться в общую структуру управления», – подчеркивает собеседница.
«В противном случае их ждет фактическая потеря любых возможностей влиять на управление. Собственно, действия KFOR полностью укладываются в данную парадигму. НАТО должно показать умеренную силу – держать ситуацию под контролем и попытаться не допустить ее чрезмерной эскалации», – считает Энтина.
«В настоящий момент между населением и представителями KFOR происходят уличные столкновения. Пострадавшие имеются с обеих сторон. Тем не менее, это не единственный «сюжет» в рамках текущей напряженности. Наблюдается противостояние и косовских сербов с албанцами. На мой взгляд, это противоречие куда более опасно, поскольку войска НАТО хотя бы можно контролировать. Во втором же случае бои происходят «от сердца», – акцентирует эксперт.
«Белграду же можно только посочувствовать. Текущие события крайне неприятны для Вучича. Запад пытается вынудить его пойти на силовые методы решения проблемы. Им необходимо «заманить» сербскую армию на север региона, после чего ее движение подавят силами НАТО, а Приштине дадут «зеленый свет» на вступление в альянс», – отмечает собеседница.
«На мой взгляд, идущие сейчас в Косово процессы, постепенно будут усугубляться. Допускаю, что дойдет и до кровопролития. Западу важно завершить текущее обострение до окончания СВО, чтобы не оставить Вучичу пространства для маневра. Балканы хотят включить в НАТО, что называется, не мытьем, так катаньем», – резюмирует эксперт.
Ранее президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации заявил, что международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), несмотря на данные гарантии, не защитили сербов на севере Косово и Метохии. В частности, он отметил, что контингент альянса не предотвратил насилие и захват муниципалитетов.
Также глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно привести в чувства премьера Косово Альбина Курти. Он указал, что сербы в Косово не должны вступать в конфликт с силами НАТО. По его словам, цель Приштины – столкнуть Белград и альянс. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.
Ранее силы KFOR оцепили административные здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе осложнилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками. Белград привел ВС в состояние повышенной боевой готовности.
В связи с обострением ситуации, Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Их беседа носила закрытый характер, однако после окончания разговора, глава государства поблагодарил РФ за принципиальную позицию по вопросу целостности страны. Дипломат заявил, что Москва понимает сложившуюся ситуацию и замечает рост агрессии Приштины.
Позже Вучич встретился и с послом КНР в Белграде Чен Бо, сообщает издание ТАСС. Представительница Китая отметила, что Пекин поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности республики. Она также подчеркнула, что усилия республики для уменьшения напряженности были оценены в Поднебесной.
Напомним, Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных на голосовании 23 апреля вопреки бойкоту сербского большинства на севере Косова и Метохии. Из-за бойкотирования выборов представителями «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, явка составила всего 3,47%.
В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией
Responsible Statecraft: В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с РФ из тысячи страниц секретных военных планов
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В НАТО разработали сценарий прямого столкновения с Россией, который состоит из тысячи страниц секретных военных планов, сообщил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.
По имеющимся у автора материала сведениям, участникам саммита НАТО в Вильнюсе предложат одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с Россией, передает РИА «Новости».
Как утверждает Дэвис, постоянные военные представители стран НАТО в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока подготовили эти документы за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.
По мнению автора материала, отсутствие прозрачности долгосрочного военного планирования в НАТО и контроля со стороны общественности создает серьезную проблему на фоне усиления активности альянса после начала конфликта на Украине.
В качестве аргумента обозреватель привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил 10 мая о том, что странам альянса следует быть в любой момент готовыми к возможному конфликту.
Напомним, в понедельник начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка сообщил о подготовке ВС республики к потенциальному интенсивному конфликту НАТО с Россией.
В Чехии допустили вероятность войны НАТО с Россией
Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны НАТО с Россией, отметив, что это худший сценарий в сложившейся ситуации, сообщает новостной портал novinky.cz.
Об этом Ржехки заявил на конференции «Внутренняя безопасность и устойчивость государства» в нижней палате парламента Чехии. При этом, по его словам, ВС Чехии готовятся к потенциальному интенсивному конфликту с Россией, сообщает ТАСС.
Начальник генштаба отметил, что Чехия, исходя из обязательств перед НАТО, должна была бы активно участвовать в противостоянии с потенциальным противником.
Он призвал как можно скорее отказаться зависимости от поставок российских энергоносителей, а также укреплять национальную безопасность республики.
Ранее в Совфеде указали на попытку Чехии конкурировать с Польшей в русофобии.
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте Турции
ЦИК Турции: Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте
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«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) получил 323 места в турецком парламенте, заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
Агентство Anadolu со ссылкой на Йенера сообщило, что партия националистического движения – 50 мест, а партия Yeniden Rifah – пять мест. Таким образом, «Республиканский альянс» суммарно получил 323 места. Результаты выборов отправили для публикации в официальный вестник и на сайт комиссии, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) проигравшего кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу получила 169 мест в парламенте, ее союзники – «Хорошая партия» займет 43 места.
Кроме того, 61 место досталось прокурдской Левой Зеленой партии, еще четыре места получила коммунистическая Партия рабочих Турции.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что значит победа Эрдогана для интересов России.
Премьер Грузии объяснил конфликт на Украине стремлением Киева в НАТО
Премьер-министр Грузии Гарибашвили: Стремление включить Украину в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией
Стремление включить Украину в НАТО стало одной из причин конфликта с Россией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.
Гарибашвили выразил уверенность, что одной из причин конфликта на Украине было стремление Киева войти в НАТО. По его словам, сейчас мы наблюдаем последствия декларации властями Украины этого намерения, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал членство страны в НАТО «главной гарантией» для Киева и путем к завершению украинского конфликта. Ранее в мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал принять Украину в НАТО.
Востоковед оценил влияние выборов в Турции на отношения с Россией
Востоковед Семенов: Эрдоган после выборов сохранит все тренды в отношениях с Россией
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Турция фактически проголосовала за стабильность и продолжение курса Эрдогана. В связи с этим каких-то радикальных изменений от Анкары в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов, комментируя итоги президентских выборов в Турции.
«Как многие и ожидали, Эрдоган одержал победу с относительно небольшим преимуществом. Подобную ситуацию для страны можно назвать привычной, поскольку оппозиция здесь всегда занимала достаточно сильные позиции. Какой-либо угрозы для действующей власти в настоящий момент нет», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов
«К тому же коалиции президента удалось сохранить большинство в парламенте. Эрдоган крайне последовательный лидер, поэтому люди за него и голосовали. Грубо говоря, выбор действующего президента – это выбор в пользу стабильности», – отмечает эксперт.
«Конечно, не всем в Турции нравится курс, намеченный Эрдоганом. Тем не менее Кылычдароглу не сумеет организовать масштабные акции протеста. Гонка за пост главы государства прошла относительно спокойно, без видимых нарушений. Таким образом, оппозиция попросту не имеет рычага, с помощью которого можно было бы вывести сторонников на улицу», – подчеркивает собеседник.
«Политическая карьера конкурента Эрдогана продолжится. Конечно, по многим вопросам их взгляды не совпадут, однако подобная ситуация также привычна для Турции. В связи с этим без изменений останется и внешняя политика страны. Все тренды, заложенные до текущего года, будут крепнуть и развиваться», – акцентирует Семенов.
«Отношения с Москвой сохранят свою значимость для Анкары. Эрдоган никогда не высказывался о необходимости пересмотра диалога с Россией. Уже достигнутые торговые соглашения сохранятся – от параллельного импорта до зерновой сделки», – считает эксперт.
«Также Турция будет выстраивать партнерство и с Украиной. Эрдогану выгодно выступать в роли лидера, который потенциально способен усадить оппонентов за стол переговоров. В конце концов, позиции посредника в военных конфликтах всегда положительно сказываются на образе того или иного государства. Сохранится и обострение в диалоге с США, со временем оно может даже усилиться», – заключил Семенов.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента в Турции. Об этом сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Он отметил, что действующий глава государства набрал 52,14%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%. Таким образом, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов.
Напомним, оппонент Эрдогана в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».
В свою очередь Эрдоган, одержавший победу на выборах, опубликовал в соцсетях поздравление с «великой победой Турции». «Да начнется век Турции!» – написал он. Во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре глава государства также заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике. Он назвал одной из основных проблем для страны инфляцию, дав обещание ее снизить.
Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики.
Также победу турецкого президента Путин назвал наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбиралась, почему Эрдогану удалось вновь занять президентский пост, а также почему Западу это невыгодно.
Путин: Россию обманули, когда обещали не расширять НАТО на восток
Страны Запада обманули Россию, обещав не расширять НАТО на восток, затем они добрались еще и до Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на восток, здесь еще и до Украины добрались. В 2014 году, как известно, совершили госпереворот и начали просто уничтожать всех, кто так или иначе хотел бы выстроить нормальные отношения с Россией, и кроме этого начали войну в Донбассе», – сказал он, передает ТАСС.
Ранее президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему расширение НАТО на Дальний Восток угрожает не только России.
Эксперт объяснил мнение китайцев о вине США в конфликте на Украине
Китаист Маслов: У народа КНР есть жуткая обида на Вашингтон за колоссальное давление на Пекин и Москву
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Власти и народ КНР достигли консенсуса – Россия воспринимается как верный союзник и партнер. А вот на США в Пекине есть большая обида, поскольку в СМИ постоянно говорят о давлении Штатов на Поднебесную и Москву, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Ранее более 80% китайцев обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине.
«Китайский обыватель воспринимает НАТО как обобщенный западный блок, угрожающий глобальной безопасности. По мнению рядового жителя КНР, альянс подчиняется США и реализует американские интересы. На бытовом уровне люди мыслят именно так», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
«У народа КНР имеется и жуткая обида на Вашингтон. Ежедневно китайцы читают местные СМИ, где ситуация подается в ключе колоссального давления Штатов на Пекин и Москву. Подобные утверждения наслаиваются на традиционные симпатии к России, что в сумме и дает ошеломительную поддержку нашей страны», – подчеркивает эксперт.
«В этом плане официальная позиция Китая не противоречит мнению населения. В принципе, можно говорить об имеющемся консенсусе властей и граждан, который заключается в восприятии России как верного союзника и партнера», – отмечает собеседник.
«Таким образом, желание общества улучшить отношения с США не стоит рассматривать как своеобразный демарш. Китайцы по своей натуре люди не конфликтные, но предприимчивые. В вопросах взаимодействия со Штатами и ЕС они руководствуются экономическими соображениями. Иными словами, с ними просто выгодно вести бизнес», – акцентирует Маслов.
«То есть обыватель КНР в данном вопросе как бы отбрасывает политику в сторону. Для него торговля не пересекается с какими-либо межгосударственными конфликтами. Это здоровая и нормальная гражданская позиция. Тем не менее местному населению небезразличны позиции Китая на международной арене», – считает эксперт.
«Пекин всегда старался быть выше склок ведущих держав. Несмотря на это, общество убедилось, что подобная установка приводит к ущемлению прав самой КНР. Граждане начинают осознавать экономическую мощь своего государства, в связи с чем у них возникает закономерный вопрос – почему нас регулярно пытаются «подвинуть» с лидерских позиций», – заключил Маслов.
Ранее центр международной безопасности и стратегии университета Цинхуа опубликовал данные исследования «Китайский взгляд на международную безопасность». Политологи ведущего учебного заведения Поднебесной (среди выпускников вуза – Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин) опросили сограждан, выявив основные тренды в восприятии обществом текущей международной обстановки.
80,1% респондентов обозначили США и западные страны как основных виновников текущего конфликта на Украине. Еще 11,7% участников заявили, что ответственность за начало вооруженного столкновения лежит на плечах офиса Зеленского.
46% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет отношения США и КНР ждут улучшения. Подобные данные, на первый взгляд, не совсем укладываются в устоявшееся мнение о том, что именно Вашингтон является основным инициатором международной нестабильности.
Кроме того, 78% опрошенных считают необходимым активизацию Пекина на внешнеполитическом контуре, а 90% опрошенных согласились с утверждением о том, что «КНР необходимо использовать войска за границей, если личная безопасность граждан страны находится под угрозой».
Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию на Украине
Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы украинского государства Владимира Зеленского, обсуждались урегулирование кризиса на Украине и двусторонние отношения, сообщила администрация турецкого лидера.
В сообщении говорится, что Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах. Украинский президент выразил надежду, что переизбрание Эрдогана окажется полезным для Турции. Стороны обсудили события, связанные с российской специальной военной операцией на Украине, а также «региональные вопросы».
Зеленский также сообщил о переговорах. Он заявил, что сотрудничество с Турцией позволит добиться «еще большей пользы» для народов двух стран и «международной стабильности», передает ТАСС.
Напомним, источник в администрации турецкого лидера заявил, что Эрдоган, одержавший победу на прошедших в стране выборах главы государства, намерен продолжать «телефонную дипломатию» с Россией и Украиной. Президент России Владимир Путин и Эрдоган провели телефонный разговор.
Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО
Госсекретарь США Блинкен заявил главе МИД Турции Чавушоглу о готовности Швеции присоединиться к НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО, говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.
Из обнародованного госдепом Соединенных Штатов заявления, Блинкен и Чавушоглу в ходе разговора подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь США выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к альянсу, передает РИА «Новости».
Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.
Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Тайипом Эрдоганом, во время которого поздравил своего коллегу с переизбранием на пост президента Турции, сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении говорится, что президент России тепло поздравил Эрдогана, отметив его большой вклад в развитие российско-турецких отношений.
Президент подчеркнул, что «поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях».
Президент Турции поблагодарил за поздравление и подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу. Также стороны условились о продолжении личных контактов.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Си Цзиньпин предложил Эрдогану развивать стратегическое сотрудничество Китая и Турции
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на выборах и предложил продвигать стратегическое сотрудничество между Анкарой и Пекином, сообщило Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин выразил готовность прилагать совместные с Эрдоганом усилия для стимулирования устойчивого, стабильного и здорового развития сотрудничества двух стран, передает ТАСС.
Председатель КНР отметил, что он уделяет большое внимание контактам с Анкарой и планирует путем совместных усилий укреплять взаимодействие, опирающееся на обоюдную поддержку и взаимопонимание при решении вопросов, касающихся ключевых интересов государств.
Си Цзиньпин заявил, что доволен успешным развитием китайско-турецких отношений по всем направлениям.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства.
Эрдоган рассказал о договоренности с Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Президент Турции Эрдоган заявил о договоренности с российским лидером Путиным об отправке зерна в беднейшие страны
Договоренность с российским президентом Владимиром Путиным об отправке продовольствия по зерновому коридору в беднейшие страны актуальна, заявил в эфире турецких телеканалов лидер страны Тайип Эрдоган.
По его словам, Путин во время переговоров подтвердил имеющиеся между странами договоренности об отправке зерна по черноморскому зерновому коридору, которое в Турции будет перерабатываться в муку и затем доставляться в бедные страны Африки, передает ТАСС.
Ранее российский МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля.
СМИ: Путин и Зеленский хотят посетить Эрдогана после его инаугурации
Hurriyet: Путин и Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации
Российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана после его инаугурации, пишет газета Hurriyet.
По данным издания, лидеры стран нанесут визиты по отдельности, в рамках встреч обсудят с Эрдоганом конфликт на Украине и зерновую сделку, передает RT.
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 52,17% голосов. Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.