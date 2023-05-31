Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО

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31 мая, среда  |  Последнее обновление — 01:59  |  vz.ru
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Китайская экономика заставляет американцев отступать

Zuma\TASS
Китайская платежная система UnionPay смогла подвинуть с пьедестала американскую платежную систему Visa. За все 60 лет существования американских карт сделать это до сих пор никому не удавалось. И свою лепту в лидерство китайской UnionPay внесли также россияне. Смогут ли эти карты стать альтернативой западных аналогов для России? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Освобождение Харьковской области потребует решения невоенных задач

Украина в Харьковской области репрессировала пророссийских активистов
Чтобы обезопасить Белгородскую область от обстрелов со стороны ВСУ, необходимо присоединить к России Харьковскую область. С таким заявлением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Но, по мнению экспертов, эта задача носит не только военный характер – после устроенных Киевом репрессий сторонники России были вынуждены покинуть регион или сильно запуганы, а немалая часть населения сегодня настроена против Москвы. И это придется учитывать при планировании операции.  Подробности...
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Венгерский президент обидела Румынию короткой молитвой

Каталина Новак подразнила Бухарест загадочными короткими постами в соцсетях EPA/ТАСС
Между Будапештом и Бухарестом пробежала черная кошка. Президент Венгрии Каталина Новак приехала в Румынию, в Трансильванию с частным визитом, помолилась на празднике вместе с живущими там венграми, написала в соцсетях «Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!» и уехала. Хотя адресатом фразы явно был не румынский МИД, откликнулся именно он. Венгерскому послу выражен решительный протест. Чем же Новак так задела румынское государство? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Центробанк России очень неплохо справляется с санкциями

Дмитрий Скворцов
Дмитрий Скворцов, экономический обозреватель
Банк России критикуют за высокую стоимость кредитов для производства, жесткие требования банкам по резервированию, а также за скачки курса рубля. Попробуем разобраться, насколько справедлива эта критика и к кому она должна быть обращена. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Можно ли считать англосаксов победителями Гитлера

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
То, что мы с англосаксами оказались на одной стороне – историческая случайность. Так легли карты. Они решили, что выгоднее присоединиться к нашей победе и делить ее плоды. Западный междусобойчик из серии «кто на планете главный» просто примешался к великой борьбе народов за свободу. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Блинкен заявил главе МИД Турции о готовности Швеции войти в НАТО

    Госсекретарь США Блинкен заявил главе МИД Турции Чавушоглу о готовности Швеции присоединиться к НАТО

    31 мая 2023, 01:40

    Текст: Антон Никитин

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к НАТО, говорится в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

    Из обнародованного госдепом Соединенных Штатов заявления, Блинкен и Чавушоглу в ходе разговора подчеркнули важность единства НАТО, а госсекретарь США выразил твердую уверенность, что Швеция уже сейчас готова присоединиться к альянсу, передает РИА «Новости».

    Блинкен также поблагодарил турецкого коллегу за усилия Анкары по сохранению реализуемой при посредничестве ООН зерновой сделки, а также передал поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием на пост главы государства.

    Напомним, в конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе после выборов в Турции и до саммита этой организации, который запланирован на 11 июля. Ранее в марте парламент Швеции проголосовал за вхождение страны в НАТО.

    Соперник Эрдогана на выборах пожаловался на несправедливость
    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кылычдароглу пожаловался на несправедливость и давление
    		   
    28 мая 2023, 22:52
    Фото: Alp Eren Kaya/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению.

    Кылычдароглу заявил, что «эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории». Он поблагодарил всех проголосовавших за него и призвал «продолжить бороться за демократию». «Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», – приводит его слова ТАСС.

    Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова». В своей речи он не сказал прямо, принимает ли свое поражение или будет оспаривать результаты голосования, передает РИА «Новости».

    Однако его соратница, лидер «Хорошей партии» Мерал Акшенер поздравила с победой действующего главу Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает его победу.

    Небольшие столкновения между сторонниками Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре. Около 50–60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии. Между ними произошел конфликт, который перерос в небольшую потасовку. Полиция не вмешивалась, но контролировала ситуацию, участников конфликта разняли другие люди.

    Тем временем самолет с Эрдоганом приземлился в Анкаре. По данным TRT Haber, после обработки бюллетеней из 99,73% избирательных урн Эрдоган набирает 52,14% голосов, Кылычдароглу – 47,86%. По данным оппозиционного агентства Anka, Эрдоган набирает 52,12%, Кылычдароглу 47,88% после обработки бюллетеней с 99,32% урн.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту президента Турции.

    Коментарии (17)
    Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента

    28 мая 2023, 21:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Турции Реджепа Эрдогана с переизбранием на пост президента, назвав его победу закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы республики, сообщили в Кремле.

    Также победу турецкого презиента Путин назвал, наглядным свидетельством поддержки турецким народом усилий Эрдогана по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики, говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

    «Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», – указал Путин.

    Он пожелал Эрдогану успехов в деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

    Коментарии (30)
    Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней

    28 мая 2023, 19:34

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.

    За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».

    Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (20)
    Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней

    28 мая 2023, 20:22

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (9)
    В Чехии допустили вероятность войны НАТО с Россией
    		   
    29 мая 2023, 14:50
    Фото: Imago/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Начальник генштаба ВС Чехии Карел Ржехка не исключил вероятность войны НАТО с Россией, отметив, что это худший сценарий в сложившейся ситуации, сообщает новостной портал novinky.cz.

    Об этом Ржехки заявил на конференции «Внутренняя безопасность и устойчивость государства» в нижней палате парламента Чехии. При этом, по его словам, ВС Чехии готовятся к потенциальному интенсивному конфликту с Россией, сообщает ТАСС.

    Начальник генштаба отметил, что Чехия, исходя из обязательств перед НАТО, должна была бы активно участвовать в противостоянии с потенциальным противником.

    Он призвал как можно скорее отказаться зависимости от поставок российских энергоносителей, а также укреплять национальную безопасность республики.

    Ранее в Совфеде указали на попытку Чехии конкурировать с Польшей в русофобии.

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    ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах
    Глава ЦИК Турции Енер подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах
    		   
    28 мая 2023, 23:15
    Фото: Depo Photos/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Победу на президентских выборах в Турции одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер.

    Енер сообщил, что обработано 99,43% бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами. Эрдоган набрал 52,14%, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,86%, разрыв между ними – более 2,2 млн голосов. 809 тыс. голосов, которые еще не были обработаны, не смогут изменить ситуацию, «даже если все они отойдут одному из кандидатов», сказал Енер. «Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Кылычдароглу в первом выступлении после второго тура президентских выборов пожаловался на несправедливость и заявил, что подвергался давлению. Кылычдароглу сказал, что он и его сторонники «продолжат вести борьбу», пока в Турции «не будет реализована демократия в истинном смысле этого слова».

    Коментарии (9)
    Эксперт: Ситуация в Косово близка к кровопролитию
    Балканист Энтина: Страны НАТО вынуждают Сербию применить силу в Косово
    		   
    30 мая 2023, 18:16
    Фото: REUTERS/Laura Hasani
    Текст: Евгений Поздняков

    Процессы, идущие сейчас в Косово, будут постепенно усугубляться. Страны НАТО пытаются полностью занять Балканский полуостров, им необходимо сделать это до окончания СВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала балканист Екатерина Энтина. Ранее Александр Вучич заявил, что международные силы безопасности KFOR не защитили сербов на севере Косово и Метохии.

    «Обострение в Косово можно назвать ожидаемым. Мы имеем дело с прямыми последствиями довыборов в четырех муниципальных округах на севере региона, которые были проведены после того, как поздней осенью 2022 года сербы в знак протеста против давления Приштины и нарастающего насилия в отношении них со стороны албанцев вышли из всех управленческих структур на севере края», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

    «Сербы игнорировали данную электоральную кампанию – не выставили кандидатов и не пришли голосовать. В выборах принимало участие лишь 3% жителей края. Результаты, таким образом, оказались совершенно нелегитимными, а к власти пришли представители албанского этноса. Однако ЕС считает несколько иначе – для него важно, чтобы муниципалитеты вновь формально заработали», – отмечает эксперт.

    «Логика проста: нужно создать единые институты, системы правил, которые бы регулировались Приштиной. Сегодня этот процесс проходит в рамках тяжелых межэтнических противоречий. Западные страны пытаются создать ситуацию, в которой косовские сербы будут вынуждены встроиться в общую структуру управления», – подчеркивает собеседница.

    «В противном случае их ждет фактическая потеря любых возможностей влиять на управление. Собственно, действия KFOR полностью укладываются в данную парадигму. НАТО должно показать умеренную силу – держать ситуацию под контролем и попытаться не допустить ее чрезмерной эскалации», – считает Энтина.

    «В настоящий момент между населением и представителями KFOR происходят уличные столкновения. Пострадавшие имеются с обеих сторон. Тем не менее, это не единственный «сюжет» в рамках текущей напряженности. Наблюдается противостояние и косовских сербов с албанцами. На мой взгляд, это противоречие куда более опасно, поскольку войска НАТО хотя бы можно контролировать. Во втором же случае бои происходят «от сердца», – акцентирует эксперт.

    «Белграду же можно только посочувствовать. Текущие события крайне неприятны для Вучича. Запад пытается вынудить его пойти на силовые методы решения проблемы. Им необходимо «заманить» сербскую армию на север региона, после чего ее движение подавят силами НАТО, а Приштине дадут «зеленый свет» на вступление в альянс», – отмечает собеседница.

    «На мой взгляд, идущие сейчас в Косово процессы, постепенно будут усугубляться. Допускаю, что дойдет и до кровопролития. Западу важно завершить текущее обострение до окончания СВО, чтобы не оставить Вучичу пространства для маневра. Балканы хотят включить в НАТО, что называется, не мытьем, так катаньем», – резюмирует эксперт.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации заявил, что международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR), несмотря на данные гарантии, не защитили сербов на севере Косово и Метохии. В частности, он отметил, что контингент альянса не предотвратил насилие и захват муниципалитетов.

    Также глава государства подчеркнул, что международное сообщество должно привести в чувства премьера Косово Альбина Курти. Он указал, что сербы в Косово не должны вступать в конфликт с силами НАТО. По его словам, цель Приштины – столкнуть Белград и альянс. Все, что происходило последние три дня, было подготовкой к конфликту.

    Ранее силы KFOR оцепили административные здания на севере Косово и Метохии. При атаке сил НАТО на сербов ранения получили два человека. Ситуация же на минувшей неделе осложнилась из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками.  Белград привел ВС в состояние повышенной боевой готовности.

    В связи с обострением ситуации, Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Их беседа носила закрытый характер, однако после окончания разговора, глава государства поблагодарил РФ за принципиальную позицию по вопросу целостности страны. Дипломат заявил, что Москва понимает сложившуюся ситуацию и замечает рост агрессии Приштины.

    Позже Вучич встретился и с послом КНР в Белграде Чен Бо, сообщает издание ТАСС. Представительница Китая отметила, что Пекин поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности республики. Она также подчеркнула, что усилия республики для уменьшения напряженности были оценены в Поднебесной.

    Напомним, Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных на голосовании 23 апреля вопреки бойкоту сербского большинства на севере Косова и Метохии. Из-за бойкотирования выборов представителями «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, явка составила всего 3,47%.

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    Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
    		   
    28 мая 2023, 14:58
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.

    Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

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    СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
    		  
    28 мая 2023, 18:31
    Фото: Turkish Presidency/XinHua/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.

    Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (7)
    В Турции завершился второй тур президентских выборов
    		   
    28 мая 2023, 17:43
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.

    Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».

    Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.

    Коментарии (0)
    Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней

    28 мая 2023, 18:42

    Текст: Ольга Иванова

    После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.

    По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».

    До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.

    Коментарии (9)
    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн

    28 мая 2023, 19:13

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

    Коментарии (2)
    Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса

    28 мая 2023, 20:42

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.

    Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».

    «С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.

    Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

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    СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
    		   
    28 мая 2023, 19:01
    Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».

    Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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    Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн

    28 мая 2023, 19:38

    Текст: Ольга Иванова

    Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.

    Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.

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