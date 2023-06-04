СМИ: В Стамбуле начались переговоры Эрдогана и Столтенберга

В ФСВТС ответили главе Минобороны Британии на критику оружия из России

В ФСВТС назвали проявлением недобросовестной конкуренции и зависти слова главы Минобороны Британии о российском оружии

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны Запада, заявили в ведомстве.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отметили, что расценивают заявление британского министра обороны Бена Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции», а также зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире не остается ничего, кроме как прибегать к политическому шантажу и «вбросам» в СМИ, передает ТАСС.

В ФСВТС подчеркнули: российские вооружения и военная техника всегда показывали высокую эффективность и надежность, они продолжают в ходе реального боевого применения успешно демонстрировать эти качества. Подтверждением этому стали существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом, в частности, к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике, РСЗО и т.д.

В федеральной службе заметили, что Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, которые успели убедиться в надежности и высокой эффективности российской военной техники и вооружения.

В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность по поводу бесконтрольности поставок западного оружия, а также незаконного реэкспорта «из различных безответственных государств» российского и советского вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, тем самым способствуя распространению международного терроризма и экстремизма.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с бездоказательным утверждением, что российское оружие якобы не соответствует высоким стандартам качества.