Шойгу поручил ускорить поставки техники в войска в зоне СВО

Руководству баз резерва необходимо ускорить поставки военной техники в зону специальной военной операции, соответствующее указание дал глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщили в ведомстве.

Во время общения с представителями промышленности министр отметил необходимость ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперациии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Шойгу указал, что ВСУ предприняли попытку контрнаступления 8 июня, за два часа боя российские военные уничтожили 30 танков и 10 БМП, это говорит об интенсивности боев и необходимости ускорить поставки вооружений.

Также министр потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и проводить подготовку к отправке в подразделения в кратчайшие сроки.

Руководитель базы резерва Западного военного округа доложил Шойгу о проведении мероприятий по сокращению сроков подготовки техники. По некоторым видам работ оперативность повысили в несколько раз.

В четверг Шойгу отмечал, что украинские военные предприняли попытку прорыва на

