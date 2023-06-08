Секретарь Совбеза Патрушев назвал Украину угрозой ОДКБ

Украина несет угрозу ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, необходимость демилитаризации вызвана еще и этой угрозой, передает «Российская газета».

Он также отметил, что от успеха спецоперации зависит благополучие и жизни миллионов людей, «спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творился восемь лет украинскими неонацистами».

Секретарь Совбеза указал, что при содействии Запада Украина использовала «восемь лет для подготовки силовой военной операции против жителей Донбасса».



Ранее Патрушев заявил, что Киев был готов к урегулированию конфликта и договоренностям с Россией, но отказался из-за давления Вашингтона.