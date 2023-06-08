ФБР обвинило голливудского актера Джонсона в участии в штурме Капитолия

Hollywood Reporter: ФБР обвиняет голливудского актера Джея Джонсона в участии в штурме Капитолия

Известный по ролям в комедийных фильмах голливудский актер Джей Джонсон задержан ФБР за предполагаемое участие в штурме Капитолия в 2021 году, сообщил журнал Hollywood Reporter.

По данным издания, Минюст США уже предъявил актеру обвинения, и он был арестован в Лос-Анджелесе, передает ТАСС. Джонсону вменяют проникновение на территорию с ограниченным доступом, хулиганство и участие в массовых беспорядках.

Обвинения основываются на сделанных во время штурма Капитолия фото, многие знакомые люди идентифицировали человека на снимках как Джонсона.

Ранее Джейкоб Ченсли (QAnon Shaman), который принимал участие в штурме Капитолия в 2021 году, был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы в США.

Напомним, в ноябре 2021 года Ченсли был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы за штурм Капитолия. Он появился в здании в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, а также в меховой шапке с рогами и копьем в руках.