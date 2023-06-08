Появились данные о наступлении танковой группы ВСУ в Запорожской области

Шеслер: Запад не спешит поддерживать ложь Зеленского о Каховской ГЭС

Политолог Шеслер: Заявления Украины о виновности России в подрыве Каховской ГЭС разбиваются о реальные факты

Множество фактов указывают на виновность Украины в подрыве Каховской ГЭС, поэтому западным странам невыгодно поддерживать очевидную ложь своего союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский отозвал свое выступление в рамках заседания СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС.

«Первоначальные заявления Украины о виновности России постепенно разбиваются о неопровержимые факты. На вину администрации Зеленского указывает многое. В частности, в ночь перед подрывом Каховской ГЭС губернатор Николаевской области Ким разместил в Сети пост с подписью: «Ждем», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер.

«Кроме того, Украина официально отказалась выдать фото и видеоматериалы с места взрыва, поскольку на них будет отчетливо видно, с какой стороны прилетают снаряды. В общем, поддерживать образ «хороших и бедных парней» становится все труднее. В связи с этим и западные страны не горят желанием и не спешат однозначно занимать сторону Зеленского», – отмечает политолог.

«Население США и ЕС не любит откровенной лжи от своего правительства. Если всплывут подтверждения того, что местные политики одобрительно кивали головой под наглые заявления президента Украины, это может негативно сказаться на ходе грядущих электоральных кампаний», – акцентирует собеседница.

«Собственно, поэтому Зеленский отказался от выступления на заседании СБ ООН. Он понимает, что всеобщего одобрения от западных государств получить не удастся. Более того, в этот раз откровенная ложь может повлечь негативные последствия для него самого. Поэтому многие решили отмолчаться или выступить с неоднозначными заявлениями», – резюмирует Шеслер.

Ранее Украина отозвала свой запрос на выступление Владимира Зеленского в рамках заседания СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС. До этого страна просила разрешить выступить президенту по видеосвязи. Тем не менее Россия не раз указывала, что правила Совета Безопасности требуют личного присутствия главы государства, однако для Зеленского делались исключения.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Москва не против участия лидера Украины, однако его выступления должны проходить в очном формате. При этом дипломат подчеркивал, что Зеленский, похоже, участвует в заседаниях исключительно посредством видеообращений.

Между тем ситуация на Каховской ГЭС уже стала предметом обсуждения для руководства западных стран. Так, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что в настоящий момент сложно предугадать, кто именно несет ответственность за разрушения объекта. Он отметил, что спецслужбы совместно с военными страны пристально изучают детали произошедшего.

По его словам, пока рано «выносить окончательное решение». Однако, как подчеркнул Сунак, если Каховская ГЭС была разрушена «преднамеренно», это, по его мнению, «самая крупная атака на гражданскую инфраструктуру на Украине» за время российской специальной военной операции.

Кроме того, Джо Байден в ходе заседания американского правительства заявил, что США собираются помочь Украине в рамках сложившейся ситуации. «Мы не уйдем», – заверил глава Штатов.

Напомним, украинские обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины привели к критическим разрушениям, но Киев отрицает свою вину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв.