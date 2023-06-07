«Трансаммиак»: Российский участок подорванного аммиакопровода отсоединили от украинской части

Участок подорванного в Харьковской области аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в России отсечен от украинской части, он в исправном состоянии под постоянным контролем и безопасен, сообщили в АО «Трансаммиак».

В компании заявили, что транзит аммиака на Украину был остановлен с началом спецоперации, российская часть трубопровода отсечена, передает ТАСС.

При этом в «Трансаммиак» отметили, что российскому оператору неизвестно, что происходит на территории Украины с инфраструктурой.

Напомним, раздел трубопровода происходит в Белгородской области на границе с Украиной.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области, есть пострадавшие среди гражданского населения.

В МИД заявили, что Киев подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» нанес удар по усилиям лично генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах, ремонт трубопровода займет от одного до трех месяцев, если к нему будет доступ.