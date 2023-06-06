Путин поручил ввести в российских школах черчение

Нейросети смонтировали фейковое видеообращение Путина о всеобщей мобилизации

5 июня в украинских Telegram-каналах распространилось сообщение о том, что Путин якобы в срочном обращении объявил о введении военного положения в ряде регионов РФ, а также о начале полной мобилизации. Данное видео было сделано с использованием технологии дипфейк (использование нейросетей для моделирования видео и аудио) и не имело ничего общего с действительностью.

Как сообщает URA.RU, в проекте «Лапша Медиа» провели проверку видеофайла с помощью разработанного АНО «Диалог Регионы» программного обеспечения «Зефир». Оценочная модель «Зефира» сработала с максимальной уверенностью в 97–99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд.



Более половины времени ролика модель определила как дипфейк с вероятностью выше 65%. Итоговая оценка «Зефира» с учетом особенностей методологии выявления дипфейков – 87%. Это говорит о том, что данное видео было создано искусственно.

В Кремле сообщили, что Путин в понедельник не выступал с экстренным обращением по телевидению и радио; показанное в некоторых сетях видео – это взлом.