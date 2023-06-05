Министр Бельгии заявил, что переданное Брюсселем Киеву оружие предназначено для обороны

Министр Бельгии Де Кроо: Переданное Брюсселем Киеву оружие предназначено исключительно для обороны

Поставленное Бельгией Киеву оружие может использоваться ВСУ исключительно для обороны, Брюссель обеспокоен сообщениями о его применении в Белгородской области, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на «Радио-1».

По его словам, бельгийское оружие поставляется Киеву для использования исключительно в целях обороны, существуют механизмы жесткого контроля, Минобороны и разведка королевства расследуют эти факты, передает ТАСС.

Министр также отметил, что сообщения об использовании ВСУ западной техники для нападения на российские территории восприняты всерьез, однако не стал отвечать на вопрос о действиях Брюсселя в случае, если информация подтвердится.

Ранее Бельгия запросила объяснений у Украины об использовании ее оружия при нападении на Белгородскую область.

Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы применяли транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщали источники Washington Post.

