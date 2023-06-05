Бельгия запросила объяснений у Украины об использовании ее оружия при нападении на Белгородскую область

Бельгийские правоохранители изучают применение переданного страной оружия в ходе атаки украинской ДРГ на Белгородскую область, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.

Правительство обратилось в разведслужбы и к военным, чтобы те проанализировали ситуацию и «провели соответствующие контакты», сказал де Кроо по телеканалу RTBF, передает РИА «Новости».

По его словам, правила регулируют применение переданного киевскому режиму оружия, оно предназначено «исключительно для оборонительных целей на украинской территории».

Он отметил, что такие же правила действуют и на оружие других европейских стран, и Брюссель просит Киев разъяснить ситуацию. Премьер не ответил на вопрос о последствиях для Украины, если использование бельгийского оружия в Белгородской области подтвердится.

Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы применяли транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщали источники Washington Post.