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В США заметили у атаковавших Белгородскую область оружие стран НАТО
WP: Атаковавшие Белгородскую область террористы использовали оружие и технику из США, Польши, Чехии и Бельгии
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Атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе террористы использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.
Издание в своем статье обратило внимание, что три автомобиля MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши. Издание также указало, что у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и других стран Запада, передает РИА «Новости».
Как сообщило издание со ссылкой на воюющих на Украине американских наемников, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. Представитель минобороны Бельгии не раскрыл, сколько винтовок были переданы Украине, но отметил, что за них несут ответственность власти Украины и вооруженные силы, которым их передали.
Ранее в Пентагоне поставили под сомнение использование американской техники в Белгородской области. При этом представитель ГУР минобороны Украины Андрей Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область американской техники. Между тем в Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ.
ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.
Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
Источник: ВС России ударили по складу ВСУ с пятью тоннами боеприпасов в Херсоне
Российская артиллерия ликвидировала склад с боеприпасами украинской армии в производственном здании силикатного завода в Херсоне, сообщил источник экстренных служб региона.
Артиллерия ударила по складу с боеприпасами 124-й бригады теробороны ВСУ, склад располагался в одном из производственных зданий в Херсоне, сказал собеседник ТАСС.
По его словам, в этом складе хранилось не менее пяти тонн боеприпасов. Уничтожены ракеты к РСЗО «Ольха», к гаубицам 2А65 «Мста-Б», снаряды к 122-мм гаубицам Д-30, а также боеприпасы к артсистемам западного производства.
Ранее Минобороны сообщало, что возле поселка Удачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Опорный пункт ВСУ смогли захватить двое российских бойцов
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Опорный пункт украинских военных захватили двое солдат российской группировки войск «Юг», бой длился около четырех часов, сообщил боец с позывным Лис.
Взвод Лиса получил приказ взять под контроль укрепления ВСУ, из которых постоянно вели огонь по российским войскам, рассказал он РИА «Новости».
Бойцы взвода одновременно вели переговоры о сдаче украинских военных, и точной информации о том, сколько именно бойцов ВСУ находится в пункте, они не знали.
Лис отозвал одного сослуживца с позывным Тэд на пополнение боекомплекта, а сам продолжил держать позицию. В один момент ВСУ ударили минометами по опорному пункту, оказалось, что украинские военные вызвали огонь на себя.
Собеседник отметил, что один украинский военный захотел сдаться, в итоге российские военные заняли позицию и взяли в плен четырех солдат ВСУ. После этого украинские бойцы сообщили, что не видели для себя другого выхода. За российскими военными послали боевую машину для транспортировки пленных.
В пресс-службе группировки «Юг» уточнили, что обоих захвативших опорный пункт бойцов ВС России наградят.
Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.
Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.
Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО
Украина не сможет вступить в Североатлантический альянс, пока на территории страны ведутся боевые действия, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместном с эстонским коллегой Аларом Карисом брифинге.
Вступление в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины, и киевский режим не ищет замены альянсу, заявил Зеленский, передает ТАСС.
По его словам, украинское руководство не желает «втягивать в войну» ни одну страну этого военного блока, по этой причине Украина и не может вступить в альянс.
«Не потому, что не хотим, а потому что это невозможно», – сказал он.
До этого украинский лидер сообщал, что Украине необходимо в 2023 году получить приглашения в НАТО и ЕС. Он указывал, что надежды на это «становятся все более отдаленными».
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Зеленский пожаловался на стояние Украины в очереди за ЗРК Patriot
Зеленский: Украина не может получить ЗРК Patriot и ракеты к ним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит в очереди за ЗРК Patriot, поэтому пока не может получить не только сами установки, но и ракеты к ним.
Глава страны добавил, что задача Киева не 70–75% поражения целей, а 100%, но эта цель оказалась непростой из-за очереди за Patriot и ракетами, передает ТАСС.
Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом.
По его словам, европейская «коалиция» для передачи Киеву систем Patriot находится на начальном этапе формирования. Некоторые страны, присоединившиеся к коалиции, не имеют данные комплексы, но будут их искать.
Ранее сообщалось, что во время одного из ударов по Киеву был поражен ЗРК Patriot.
Вучич рассказал о разговоре с Зеленским
Вучич сообщил, что Зеленский в разговоре с ним не призывал к санкциям против России
Украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Почему я должен вводить санкции, потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» – заявил Вучич. Он указал, что Зеленский санкции «даже не упомянул, был корректным». По его словам, речь шла «о других вещах, о целостности, об ООН, обо всем остальном».
Вучич также заявил, что участники саммита «говорили только о Сербии, Путине, санкциях против России». «Это у них единственный разговор», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Prva.
Напомним, Вучич заявил, что встреча с президентом Украины не отразилась на позиции Сербии по санкциям против России.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
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Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
В Британии закончилась военная техника для передачи Украине
Западные союзники Украины признают, что у них заканчиваются запасы вооружений для передачи их Киеву, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Washington Post.
Так как запасы иссякли, то Британия и союзники вынуждены полагаться на закупку вооружений для Киева, вместо передачи из своих резервов, пишет газета.
Также министр указал на то, что спустя 20 лет после договоренности стран – членов НАТО отчислять 8% бюджета на оборону, только восемь государств соблюдали данный показатель. Помимо этого, Уоллес призвал не давать больших обещаний Украине и другим потенциальным кандидатам.
Говоря по поводу членства Украины в НАТО, Уоллес заявил, что в Вильнюсе этого не произойдет, этого не произойдет и в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с дефицитом снарядов из-за постоянного снабжения Киева.
В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
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У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».
«WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.
«Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.
«Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.
«И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.
«Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.
«Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
Власти Украины пригрозили «зачистить» говорящих на ТВ по-русски «недобитков»
Секретарь СНБО Украины Данилов и депутат Рады Бужанский поругались из-за выступления парламентария на русском языке
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После того как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Бужанский на украинском ТВ вступил в резкий спор с ведущим, который был недоволен тем, что парламентарий говорил по-русски. Депутат заявил, что намерен «говорить так, как считает нужным». Он указал, что на Украине государственным языком является украинский, но гарантируется свободное развитие других языков. Перепалка Бужанского с журналистом произошла прямо в эфире, пишет «Московский комсомолец».
После этого Данилов заявил в соцсетях, что «недобиткам», полагающим, что «в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине». Подобных людей, по мнению Данилова, «под корень зачистят и выкинут отовсюду», передает ТАСС.
Бужанский посоветовал ему изучить конституцию Украины и статью УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей, а также призвал «уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных точно таких же, как и сам Данилов».
Напомним, Данилов заявлял, что русский язык «должен быть искоренен» на Украине. Сам Данилов родом из города Красный Луч на Луганщине, русский язык является для него родным. Сейчас в эфире Данилов использует только украинский, но делает это с ошибками.