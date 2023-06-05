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Российские военные ликвидировали большую часть 53-й бригады ВСУ под Авдеевкой
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Большая часть пехотных подразделений 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных была уничтожена ВС России в боях под Авдеевкой, рассказал пленный боец ВСУ Валентин Иваненко.
По его словам, на одной позиции находились три разведчика и четыре пехотинца, однако позднее на позиции выводили четыре, пять или шесть разведчиков, так как пехоты уже не было – большая часть была ликвидирована российскими военными, передает ТАСС.
Иваненко рассказал, что выжившие бойцы пехоты стремятся спастись от участия в боях, массово дезертируют или сдаются в плен.
Иваненко рассказал, что в марте этого года в составе 53-й отдельной механизированной бригады в качестве стрелка оказался под Авдеевкой, позднее попал в окружение российских сил и сдался, не оказывая сопротивления. Ранее в Минобороны заявили, что в боях за Марьинку и Авдеевку Вооруженными силами России за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
ВКС России нанесли групповой удар по средствам ПВО Украины
ВКС России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам ПВО ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков, слова которого приводятся в Telegram-канале Минобороны России, уточнил, что средства противовоздушной обороны прикрывали ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты, добавил он, поражены.
Ранее в пятницу сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы прогремели в Киеве и Черкасской области.
Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.
На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.
В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.
Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.
По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.
Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Рогов: Россия столкнулась с новой тактикой ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: На Запорожском направлении противник перешел к тактике использования малых ДРГ
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На Запорожском направлении отмечается большое скопление живой силы противника. В преддверии контрнаступления ВСУ пытаются с помощью малых ДРГ спланировать возможные направления атаки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании украинскими военными «советской школы» и тактики НАТО.
«ВСУ на Запорожском направлении завершили формирование ударных группировок, необходимых им для контрнаступления. Мы отмечаем большое число живой силы, которую размещают подальше от линии фронта. Украина пытается сохранить солдат для возможной переброски на другие направления», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Соответственно, это сказывается и на тактике ведения боевых действий. Раньше украинские военные пытались вести разведку боем, используя группы по 50-70 человек и бронетехнику. Предварительно велись артиллерийские обстрелы. ВСУ наносили удары встык зон ответственности различных подразделений РФ. Расчет делался на то, что между нашими ведомствами отсутствует координация действий. Тактика особых плодов Украине не принесла, и противник перешел к использованию небольших ДРГ», – подчеркивает собеседник.
«Диверсионные группы, укомплектованные по пять-семь человек, пытаются проникнуть на нашу территорию. Как правило, противник использует внедорожники, а самих солдат переодевают в украденную российскую форму. Таким образом ВСУ пытаются разведать места нашей дислокации. Очевидно, что эту информацию они будут использовать для собственного контрнаступления», – отмечает эксперт.
«Мы подобные действия сразу же пресекаем – любое движение со стороны ВСУ получает ответ в виде минометного огня. Работает и артиллерия, иногда приходится задействовать авиацию. Наносим превентивные удары с использованием массивных налетов дронов», – резюмирует Рогов.
Ранее командир российского батальона «Крым» рассказал о комбинировании ВСУ «советской школы» и тактики НАТО. По словам военного, противник часто задействует мобильные группы на пикапах, но рельеф местности несколько осложняет подобное передвижение.
Также отмечается, что у ВСУ на Запорожском направлении «техника в основном» советского производства, однако зачастую украинские военные пытаются использовать оставшиеся натовские боеприпасы. Сообщается, что в числе противников на данном направлении – националистические батальоны, штурмовые, десантные бригады, в том числе морской десант, а также иностранные наемники – «поляки, англичане, афроамериканцы замечены в Степногорске».
Как рассказали российские военные, ВСУ каждый день прощупывают оборону на Запорожском направлении, ситуация «стабильно напряженная», но ВС РФ «держатся, перемалывают потихонечку врага». Подразделения российских войск также практически ежедневно отражают атаки украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери украинских военных только на одном из участков линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении могут составлять до десяти человек убитыми за неделю.
Как сообщил командир подразделения батальона «Крым» украинские боевики расстреливают мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону ведения боевых действий: «Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать (подальше от) боевых действий, и они их просто взорвали... Или РПГ, или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных».
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок Вооруженных сил Украины. Подробности о численности украинских войск он пообещал сообщить позже.
Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами
Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами
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Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС.
Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины.
Напомним, в мае в Кремле заявляли, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что поставки вооружений Украине не способы отменить цели и задачи спецоперации. Президент Путин говорил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нашего народа.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
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Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
Рар: В Европе разделились мнения относительно контрнаступления ВСУ
Германский политолог Рар: В Европе растут противоречия из-за украинского кризиса
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С одной стороны, все западные страны едины во мнении, что Украине и дальше надо помогать. С другой стороны, все больше государств сомневаются в успешности контрнаступления ВСУ и видят в нем риски для себя. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Венгрии призвали не допустить контрнаступления ВСУ.
«В Евросоюзе существуют разные мнения по поводу ситуации на Украине. Единства нет даже в США, где демократы отстаивают позиции «войны до победного конца», а республиканцы хотят завершения конфликта для того, чтобы сосредоточить силы на Китае», – сказал германский политолог Александр Рар.
«В Германии также имеется два лагеря, один из которых возглавляет канцлер Олаф Шольц, регулярно тормозящий обещанные Украине поставки вооружений. В то же время глава МИД Бербок регулярно высказывается за полный разрыв отношений с Москвой. Наблюдается и серьезный разлад между Восточной и Западной Европой», – отмечает эксперт.
«Польша и страны Прибалтики отстаивают право Украины на немедленное вхождение в НАТО. Тем не менее, Париж, Лондон и Берлин хотят повременить со столь радикальными действиями. Имеются и особые случаи, как, например, Венгрия. Позиция Будапешта по военному конфликту крайне специфична, что продиктовано многими историческими особенностями», – подчеркивает собеседник.
«В первую очередь, на Украине проживает много этнических венгров, за судьбу которых страна не может не переживать. Кроме того, офис Зеленского включил главный банк Венгрии в санкционный список за сотрудничество с Москвой. Орбану становится все труднее закрывать глаза на подобные действия соседней страны», – акцентирует Рар.
«Что касается Швейцарии, то там начинают громко вспоминать о главном атрибуте существования этой страны – о нейтралитете. То есть на континенте имеется понимание, что Европа в целом начинает экономически страдать от сложившейся ситуации. Соответственно, эта мысль способствует возникновению в регионе желания призвать к началу мирных переговоров. И призывы к урегулированию будут усиливаться в той мере, в какой Украина по разным причинам будет оказываться от своего обещанного контрнаступления», – считает эксперт.
«Однако говорить о том, что в Европе имеется два взгляда на конфликт, не очень верно. Все западные государства поддерживают ВСУ и позиционируют себя в качестве оппонентов России. Более точной окажется следующая формулировка: в ЕС имеются разночтения по второстепенным вопросам текущего кризиса», – рассуждает собеседник.
«К тому же, все основные аспекты решаются в США. Из всех членов НАТО возможностью сближаться с Россией обладает лишь Турция. Даже Венгрия, будучи внутри альянса, не выступает против мнения Вашингтона, поскольку маленькая страна навряд ли способна что-то принципиально изменить в столь значимой организации», – резюмирует Рар.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допустить контрнаступление вооруженных сил Украины, поскольку оно может привести только к новым жертвам, причем в первую очередь со стороны ВСУ. Об этом политик сказал в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что проведение крупных стратегических наступлений оборачивается «кровавой бойней». По его мнению, у атакующей стороны потери должны быть в три раза больше, чем у обороняющейся. Орбан призвал сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и мирных переговоров, прежде чем украинская сторона начнет атаку.
Кроме того, нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение о разрешении реэкспортировать вооружение на Украину. Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений местного производства в воюющие страны.
Политик Жан-Люк Аддор отметил, что подобные действия стали бы нарушением нейтралитета государства. Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.
Ранее Орбан говорил, что Украина не сможет одержать победу в конфликте без прямого участия войск НАТО, а альянс не готов отправлять туда свои силы.
Медведев заявил о невозможности возврата к «светлому» европейскому прошлому
Замглавы Совфеда Медведев: Россия сейчас другая страна, возврата к «светлому» европейскому прошлому не будет
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Возврата к «светлому» европейскому прошлому для захотевших вернуться «релоктантов» в Россию не будет, любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, возникший после 24 февраля 2022 года, будет предан анафеме, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
По его словам, так называемые представители «честной элиты», отъехавшие «туда», предаются сладким грезам о падении «режима» и возврата в небинарное европейское лоно.
Медведев предупредил уехавших в своем Telegram-канале, что возврата к «светлому» европейскому прошлому для них не будет, поскольку вопреки их пониманию, Россия уже совсем другая страна, чем та, что была перед началом конфликта.
Он подчеркнул, что память и скрепленные кровью ценности остаются на века, а мечтать о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель россиян.
Медведев уверен, что любой политический лидер, который попробует изменить дискурс развития страны, будет предан анафеме как изменник.
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что приличные люди в сложные времена остаются со своей страной.
В районе Времевского выступа возобновились активные боевые действия
Рогов сообщил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа
Активные боевые действия вновь начались в районе Времевского выступа на Запорожском направлении рано утром в понедельник, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил в своем Telegram, что начавшиеся в воскресенье активные боевые действия в районе Времевского выступа возобновились около 4.00 в понедельник. По словам Рогова, ВСУ бросили в атаку еще большие силы, чем в воскресенье, и попытались организовать прорыв более масштабно.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинские вооруженные силы в субботу, 4 июня, начали на Южно-Донецком направлении крупномасштабное наступление на пяти участках фронта. Он подчеркнул, что успеха ВСУ добиться не удалось.