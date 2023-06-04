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В Белом доме выразили уверенность в успешности контрнаступления Украины
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Вашингтон полагает, что возможное контрнаступление Украины будет успешным, сообщил в интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, США не будут давать оценок по результатам контрнаступления, но при этом намерены поддерживать Киев в достижении как можно большего прогресса на поле боя, сообщает ТАСС.
Также Салливан выразил уверенность, что Киеву удастся «забрать у России стратегически важные территории» в ходе возможного контрнаступления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
Американский полковник рассказал об открытии украинских военных о Зеленском
Полковник Макгрегор: Украинские военные поняли, что их жизни ничего не значат для Зеленского
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Украинские военнослужащие начали понимать, что их жизни ничего не стоят для президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что дела у ВСУ идут «не очень хорошо», и украинские военные начали это понимать. Также, по мнению полковника ВС США, они постепенно осознают, что их жизни «ничего не стоят». «Люди, сидящие в Киеве», подчеркнул Макгрегор, являются коррумпированными преступниками, которые отправляют военных погибать впустую, передает РИА «Новости».
Экс-советник главы Пентагона отметил, что многие украинские военные думают о возможности «устранения» президента Украины Владимира Зеленского, который бездумно жертвует соотечественниками.
Ранее Макгрегор заявлял, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
В свою очередь бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер говорил, что Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
ВКС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины
Российские военные прошлой ночью нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что в атаке было задействовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. В Минобороны уточнили, что при ударе были уничтожены командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также поражены хранилища с вооружением и боеприпасами.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили в районе населенного пункта Коптево ДНР самолет Су-27 воздушных сил Украины, а в Раздоловке уничтожен украинский вертолет Ми-8.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
В Польше заявили о «захвате» города украинскими беженцами
Lublin112: Беженцы с Украины захватили польский город Красныстав и держат в страхе жителей
Беженцы с Украины «захватили» польский Красныстав, превратив некогда мирный город в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей», сообщают местные СМИ.
Речь идет, как сообщает местный портал Lublin112, о группе из нескольких десятков приезжих с Украины, имеющих «цыганские корни».
Сначала с украинскими беженцами не было проблем, люди не обращали на них внимания, однако, как сообщает издание, постепенно стали происходить тревожные и даже «шокирующие» события. В частности, в статье описывается случай, когда сотрудники полиции пытались поговорить с одним из беженцев, а более дюжины его соотечественников стали прогонять правоохранителей. Помешала им лишь угроза применения силы со стороны стражей порядка, передает РИА «Новости».
Местные жители рассказали изданию, что беженцы в магазинах ходят между прилавками, открывают упаковки различных товаров, «угощаются», а затем, не делая покупок, кладут товар обратно на полку.
В социальных сетях сообщают о многочисленных нарушениях или агрессивном поведении со стороны украинских беженцев. В ситуацию даже вынужден был вмешательства мэр Красныстава Роберт Костюк, который пообещал следить, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Власти уже приняли решение об усилении патрулирования мест проживания беженцев.
Жалобы на поведение украинских беженцев звучат регулярно. Так, на прошлой неделе сообщалось, что соцработники польского Люблина вынуждены часто заниматься украинскими семьями в связи с отсутствием в них надлежащего ухода за детьми, злоупотребления алкоголем и случаев насилия.
Власти Польши сообщают, что в республике в настоящее время остаются 950 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности в стране проживают 2,3 млн украинцев.
В Новой Таволжанке Белгородской области идет бой с украинской ДРГ
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Видеообращение Гладков опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке. Он выразил надежду, что они все будут уничтожены, потому что «по-другому не может быть по определению», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что готов обсудить в воскресенье на автомобильном пропускном пункте Шебекино вопрос пленных, которые, предположительно, были захвачены ДРГ.
«Единственное, что меня останавливает от встречи с ними, это наши пацаны в их руках. Скорее всего, они их убили. Как бы мне ни тяжело это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 – МАПП Шебекино, гарантирую безопасность», – резюмировал губернатор.
Ранее Гладков сообщил о проникновении пяти ДРГ в Белгородскую область со стороны Украины с начала спецоперации.
В Киеве заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: ВСУ не хватает оружия для контрнаступления
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Украинским вооруженным силам для перехода в контрнаступление не хватает оружия, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Жовква в интервью The Times заявил, что для успешного контрнаступления нужно все, что есть в распоряжении, включая артиллерию, танки, бронетехнику. «Поэтому, вероятно, у нас их недостаточно», – приводит его слова РИА «Новости».
Замглавы офиса украинского президента заявил, что за последний месяц Зеленский посетил так много стран, поскольку стремился получить больше оружия для ВСУ. По его словам, удары российской артиллерии истощают украинские запасы ракет ПВО, в том числе Patriot. Снарядов для американских ЗРК, добавил Жовква, также не хватает.
Ранее Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. При этом он заявил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, зачем Зеленский начал обратный отсчет до разгрома ВСУ.
Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
В администрации Бердянска сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу и уничтожении шести ракет российской системой ПВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет, сообщили в администрации города.
Администрация сообщила в своем Telegram-канале, что около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Как пояснили городские власти, террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу.
По предварительной информации оперативных служб, российская система ПВО сбила шесть ракет.
Накануне в результате ракетного удара ВСУ по порту Бердянска пострадали девять человек.
«Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации украинских военных
Российские военные с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили около Гуляйполя пункт дислокации ВСУ
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Российские военные при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.
Кроме того, как сообщил Чехов, барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские подразделения уничтожили артиллерийскую установку в Екатериновке, а также БМП и автомобиль в районе села Сухие Ялы, передает РИА «Новости».
В районе Шевченко на Южнодонецком направлении российская артиллерия группировки «Восток» уничтожила склад боеприпасов и живую силу противника. В районе Времевки поврежден опорный пункт националистов, а в районе Великой Новоселки и Полтавки – пункты временной дислокации ВСУ, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, минометный расчет уничтожен в районе Новомихайловки.
Чехов добавил, что расчеты РСЗО «Град» поразили живую силу на позициях бригады территориальной обороны ВСУ в Полтавке.
Огнем САУ «Малка» и расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» на Запорожском направлении поражены два пункта временной дислокации ВСУ вблизи Гуляйполя, уничтожена живая, автомобильная техника, склад боеприпасов.
Ранее Минобороны показало боевую работу «Солнцепека».
В Джанкое сбили дрон
Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое сбит беспилотник
Беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, сбили в городе Джанкой на севере Крыма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Крючков сообщил в Telegram-канале, что в результате в нескольких домах частного сектора оказались повреждены остекления.
Все службы работают, добавил советник главы Крыма, пообещав позднее предоставить официальную информацию.
19 мая российские ПВО сбили над Крымом четыре дрона.
Власти Венгрии обновили ролик с картой Украины без Крыма
Видео правительства Венгрии с призывом к мирному урегулированию на Украине опубликовано заново, в нем изменили кадр с принадлежностью Крыма, новый ролик размещен в Facebook* (деятельность Meta*, в которую входят соцсети Facebook и Instagram*, запрещена в России как экстремистская) венгерского правительства.
В новой версии видео в кадре с картой Крым отмечен красным цветом, как и территория Украины, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в опубликованном правительством Венгрии видеоролике, который призывает к мирному урегулированию конфликта на Украине, присутствует карта Украины, Крым на ней изображен вне состава украинской территории. После этого временный поверенный Украины в Венгрии сделал демарш после публикации правительством видео с картой Украины без Крымского полуострова.
Китаист указал на подоплеку инцидента с военными кораблями Китая и США
Эксперт Маслов назвал причины инцидента в Тайваньском проливе
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Китай впервые предпринимает такие резкие шаги. Это может быть обусловлено желанием КНР вернуть вес своим заявлениям и продемонстрировать решительную приверженность своей позиции по тайваньскому вопросу. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал китаист Алексей Маслов. Ранее в Тайваньском проливе произошел инцидент между китайским военным кораблем и американским эсминцем.
«Сам инцидент в Тайваньском проливе произошел на фоне проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». В рамках нее должна была состояться встреча министров обороны КНР и США, но Китай отклонил ее, обвинил американскую сторону в двойных стандартах и завуалированной атаке», – сказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
«Я думаю, этот инцидент и все, что сейчас происходит в этом регионе, было целенаправленно сделано под эту конференцию по безопасности. Неспроста были начаты совместные американо-канадские учения. Вместе с тем, прохождения китайского корабля тоже было не случайно, еще и дважды», – отметил он.
«Пекин стоит на довольно жесткой позиции о том, что прежде всего необходимо политически урегулировать ситуацию вокруг Тайваня. И сделать это можно только при условии прекращения военной поддержки острова со стороны США. Китай также демонстрирует что не откажется от применения силы для того, чтобы поставить Тайвань под свой контроль. Это является частью большой политики национального возрождения Китая», – полагает собеседник.
«При этом китайская сторона, в отличии от американской, не пытается эскалировать конфликт. И именно поэтому Пекин демонстрирует Соединенным Штатам, что проводить учения в этом регионе небезопасно и может привести к серьезным последствиям. Кроме того, в КНР отмечали, что иностранные корабли и истребители часто приближаются к китайской территории, они не являются частью мирных миссий, а значит могут также привести к эскалации тайваньского конфликта», – рассуждает эксперт.
«В целом, Китай показал, что он отслеживает все, что затрагивает его национальные интересы, и может предпринимать резкие действия. Показательно еще и то, что Пекин никогда ранее не делал такие вещи, придерживался спокойных взглядов на ситуацию и ограничивался заявлениями МИДа», – отметил он.
«Надо также понимать, что американцы, судя по всему, не поддержали китайские инициативы по урегулированию конфликта Украине. Спецпосланник КНР Ли Хуэй заявил, что довольно трудно будет усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны. И этот инцидент – также часть китайского ответа США», – считает Маслов.
«От этого конкретного инцидента я не ожидаю каких-то серьезных последствий. Скорее всего и американская, и китайская стороны ограничатся уже прозвучавшими заявлениями. Но, вместе с тем, такими действиями Китай показывает, что он очень сильно меняет свою политику. Жесткие заявления Пекина потеряли свой вес. Все привыкли, что КНР делает громкие заявления по любому поводу, но все остается лишь на словах. Поэтому сейчас Китай стремится поднять цену своих слов», – заключил китаист.
Ранее канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.
Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив. Как отмечается, китайское судно во второй раз пересекло курс эсминца США с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов(1828 метров) и осталось в стороне от левого борта эсминца.
В свою очередь министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море. По его словам, у Китая нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам, ключевой момент здесь в том, что необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу в качестве предлога для гегемонии судоходства.
Ли Шанфу добавил, что как министр обороны он каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи Китая. «Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации», – заявил Ли Шанфу.
Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: «Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам».
Польские наемники на Украине признались в участии в нападении на территорию России
В нападении на Белгородскую область принимали участие польские наемники на Украине, об этом они сами сообщили в своем Telegram-канале, которое опубликовали многие польские СМИ, через какое-то время публикация была удалена.
Как сообщает РИА «Новости», польские наемники на Украине подтвердили свое участие в нападении на Белгородскую область в Telegram-канале Polski Korpus Ochotniczy, который называет себя официальным каналом польских наемников на Украине.
Было опубликовано видео, в котором несколько человек в камуфляжной форме, их лица скрыты, они держат вывеску «Почты России», позже ролик был удален.
22 мая на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
В боях за Марьинку и Авдеевку за сутки уничтожено 200 украинских военнослужащих
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Российские военные в ходе боев уничтожили на Донецком направлении 200 украинских военнослужащих за сутки, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на Марьинском тактическом направлении, а также подразделений 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.
Отмечается, что ВС России поразили до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области.
В Харьковской области, ЛНР и ДНР пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, а за сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа и гаубица Д-20, добавили в пресс-службе.
В Минобороны заявили, что на Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР, ЛНР, а в районе населенного пункта Григоровка ДНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
Кроме того, на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
В сообщении говорится, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российская армия уничтожила подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко ДНР.
За сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина РСЗО «Град», пояснили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные нанесли групповой удар по объектам украинских военнослужащих, расположенных на военных аэродромах.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 4 июня, объявлена в Киеве и еще ряде украинских регионов.
По данным на официальном украинском сайте для оповещения населения, в украинской столице сирены зазвучали после 01.48 мск. Также тревога объявлена в Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Между тем украинское издание «Зеркало недели» сообщает, что в городе Запорожье прогремел взрыв, передает РИА «Новости».
К 02.35 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, передает ТАСС.
В ночь на пятницу в Киеве прогремел мощный взрыв.
В США восхитились российским «летающим танком»
19FortyFive: Российский штурмовик Су-25 можно сравнить с «летающим танком»
Российский штурмовик Су-25 – это проверенная в боях рабочая лошадка, сравнимая с «летающим танком», пишут американские СМИ.
Военный обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive пишет, что Су-25 имеет долгую историю поддержки наземных войск в военных конфликтах, передает РИА «Новости».
Автор статьи напоминает, что одноместный двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 1975 году. Су-25 обеспечивает авиационную поддержку пехоты. Осборн указал, что самолет применялся во время конфликтов в Афганистане, Чечне и на Украине.
Обозреватель сравнил Су-25 с американским штурмовиком A-10, который военнослужащие США окрестили «летающим танком». По его словам, самолеты имеют схожие характеристики, они хорошо вооружены и обладают почти одинаковой дальностью полета.
Автор публикации добавил, что в ВКС России насчитывается около 250 самолетов Су-25, и отметил, что Россия задействовала его в спецоперации на Украине.
Ранее Осборн писал о российской скоростной торпеде ВА-111 «Шквал», которая, по его словам, представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.