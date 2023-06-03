Неоднократно анонсированное контрнаступление Украины стало более реальным

Президент Украины Зеленский заявил о готовности начать контрнаступление. Он признал, что в ходе этой операции ВСУ потеряют большое количество солдат. В экспертной среде уверены: после неоднократных обещаний Киева начать наступление оно, видимо, все-таки произойдет летом, потому что именно этого хотят США. Но ВСУ, которые в ходе атаки будут использовать методы и тактику НАТО, станут легкой мишенью для российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил о готовности Киева начать контрнаступление. По его словам, возможно несколько сценариев развития событий. «Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», – заявил Зеленский.

При этом наступление обойдется слишком дорого, вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют большое количество солдат из-за превосходства России в воздухе, уверен Зеленский. Он также выразил сожаление из-за нехватки вооружений. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», – добавил он.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получила от Запада все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление.

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в пятницу, что ВСУ сформировали ударную группировку для контрнаступления на запорожском участке фронта и ждут команды к началу. По мнению Рогова, российские войска готовы оказать отпор противнику, для защиты выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны. Он убежден, что попытка наступления нацистов на южном направлении станет самоубийством для режима Зеленского.

На Украине последние несколько месяцев. регулярно заявляют о подготовке контрнаступления. Ранее говорилось, что оно начнется весной, но этого так и не произошло. Сам Зеленский отмечал, что оно задерживается из-за нехватки оружия и боеприпасов. В конце мая он объявил, что сроки наступления утверждены.

В мае Россия усилила обстрелы украинской территории с помощью крылатых ракет и беспилотников. Под удар попадали склады с оружием и боеприпасами, топливом. Кроме того, поражались центры принятия решений. В начале недели президент России Владимир Путин подтвердил сообщения об ударе по штабу военной разведки Украины.

Накануне во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом Зеленский отказывался говорить о чем-то конкретно, подчеркивая, что «это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал главе объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме отмечали, что Украина намерена наступать летом и может рассчитывать на американское вооружение. Сам Милли подчеркивал, что американские истребители F-16 и танки Abrams не планируется использовать в этой операции.

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«ВСУ готовятся к контрнаступлению. Зеленский и его командиры настроены на него. Ключевой момент в том, что без наступления они не получат осенью от Запада финансирование на следующий год», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Собеседник, впрочем, напомнил об оценках американских специалистов, которые уверены, что любая попытка Украины пойти в наступление обернется крахом и «закончится для ВСУ полным разгромом». «Потери будут колоссальными... Но я не сомневаюсь в том, что наступление начнется в ближайшее время. Сегодня главная движущая сила в получении результата, как ни странно, не армейские корпуса, а роты и батальонные тактические группы по всему фонту с последующим развитием направлений там, где дали слабину. Это чисто натовская тактика», – считает Клинцевич.

У России, заверил эксперт, есть возможность не дать танковым украинским дивизиям начать наступательные действия. «На каких-то направлениях наступление может получить развитие, но будет локализовано, все закончится разгромом украинских соединений. Наша боевая авиация, которая практически недосягаема для украинских ПВО, будет расстреливать их танковые колонны», – прогнозирует Клинцевич.

«ВСУ будут действовать по американской тактике близкого контакта – ударять небольшими тактическими группами по всему фронту в поиске уязвимых мест»,

– считает Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.

«Я был бы крайне рад, если бы российское командование сыграло на слабость и втянуло украинских солдат в огневой мешок... Мы будем использовать весь набор сил и средств. И здесь возникает резонный вопрос: нужно ли украинским женщинам, чтобы их мужья, братья и отцы гибли в бесплодных атаках? Ведь даже самые грамотные из специалистов НАТО говорят, что эти атаки будут совершенно бесцельными. Разве ради пиара Зеленского нужно губить десятки и сотни тысяч жизней украинских мужчин?» – задается вопросом историк.

Макушин убежден, что вместо наступления Украина должна задуматься о внеблоковом статусе и мирном сосуществовании с Россией, если это еще возможно. За время проведения СВО отношение российского общества к Украине поменялось. «Мы увидели, что Украина перешла от методов ведения войны к методам террора. Удар по Шебекино и центру размещения беженцев – это военные преступления», – указал он.

«От Зеленского в деле наступления ВСУ не зависит ничего. Режим Зеленского находится на содержании Соединенных Штатов. Шут может говорить что угодно, но решение принимает король и его военачальники. Это интервью Зеленского рассчитано на внутренний украинский дискурс. Судя по информации из мессенджеров и соцсетей, среди украинцев растет недовольство тем, что все больше сограждан гибнет без видимого результата за геополитические амбиции пана Зеленского», – отмечает военный историк.

По мнению собеседника, Зеленский начал опасаться участи румынского президента Николае Чаушеску, который попал в опалу и был расстрелян в тюрьме вместе с женой. «Этот страх заставляет Зеленского делает такие своеобразные заявления. Но для меня совершенно ясно, что ВСУ бросят в контрнаступление. Это будет ответом на вопрос, на что были потрачены деньги Запада. Те, кто проталкивал украинский проект среди американского истеблишмента, бросят десятки тысяч украинцев в самоубийственную атаку», – уверен историк.