ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку Пушилин передал девочке из Енакиево щенка в подарок от Путина 4 июня 2023, 17:56 Текст: Ольга Иванова

Девочка Ира из Енакиево получила в подарок от президента России Владимира Путина щенка померанского шпица, об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин в своем Telegram-канале рассказал, что девочка написала письмо президенту с просьбой подарить ей щенка. В воскресенье врио главы ДНР посетил семью Алексея и Яны Морозовых и передал их дочери Ирине подарок от Путина. В ответ девочка попросила передать президенту вышитую бисером картину с изображением шпица. Ранее Путин позвонил по телефону девочке из Запорожской области Александре Титаренко, ее мечту он выбрал на «Елке желаний». Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС. Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины. Напомним, в мае в Кремле заявляли, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что поставки вооружений Украине не способы отменить цели и задачи спецоперации. Президент Путин говорил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нашего народа. Российские подразделения освободили 70% Марьинки в ДНР Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил об освобождении примерно 70% Марьинки в ДНР

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Российские войска освободили примерно 70% населенного пункта Марьинка в ДНР, сообщил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, подразделения 150-й дивизии до сих пор продвигались в Марьинке, также продвигается 5-я дивизия. Две эти дивизии, уточнил Алаудинов, освободили примерно 70% самой Марьинки, сообщает ТАСС. Накануне в Минобороны сообщили, что на Марьинском направлении ведутся успешные наступательные действия. Новости СМИ2 Путин потребовал не дать недоброжелателям раскачать ситуацию в стране

Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Власти должны сделать все, чтобы не допустить нарушения внутриполитической безопасности в России с учетом активизации усилий недоброжелателей, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Он предложил обсудить на заседании «обеспечение безопасности России, в данном случае безопасности внутриполитической», с учетом усилий недоброжелателей, которые они предпринимают, чтобы раскачать ситуацию внутри России, передает ТАСС. «Мы с вами должны сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить этого сделать», – подчеркнул Путин. Совбез обвинил Запад в попытке спровоцировать экономический кризис в России Совбез сообщил о подготовке мер против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Запад пытается спровоцировать экономический кризис в России, но Совбез разрабатывает меры, которые должны этому помешать, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Совбез указывает, что работает над укреплением экономического суверенитета России, при этом «отдельный акцент делается» на противодействии попыткам западных стран устроить в России «экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране». Глава российского государства Владимир Путин накануне указал, что Совбез должен предпринять все необходимые меры, чтобы помешать раскачать ситуацию внутри России, передает РИА «Новости». В субботу исполняется 31 год со дня образования Совета безопасности. Напомним, российская экономика демонстрирует особенную устойчивость к внешним негативным факторам, что вызывает удивление у развитых западных экономик.

Новости СМИ2 Мирошник: Девять лет назад Украина разделила граждан на «своих» и «чужих» Экс-посол ЛНР Мирошник: По виновным в авиаударе по центру Луганска девять лет назад плачет трибунал

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная

Авиаудар по центру Луганска девять лет назад оставил в сердцах жителей Донбасса незаживающую рану. Мы до сих пор помним, как Украина разделила собственных граждан на «своих» и «чужих», сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Напомним, 2 июня 2014 года украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганску, в результате которого погибли восемь человек. «Удар по Луганской обладминистрации стал первым случаем применения украинской авиации по мирному городу. Тогда администрация президента Украины выразила презрение по отношению ко всем своим конституционным обязательствам, международному гуманитарному праву и человечности. Было совершено преступление, за которое до сих пор никто не понес ответственности», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Жителям Донбасса этот день нанес рану, которая никогда уже не зарастет. Именно тогда украинская администрация четко разделила граждан на «своих» и «чужих». Восемь трупов, которые одномоментно образовались на пороге здания и почти два десятка раненых стали подтверждением того, что Украина готова убивать несогласных», – продолжил собеседник. «Украинский штурмовик зашел над центром города, детскими площадками, органами власти и сквером, где гуляли мирные граждане и запустил ракету. И нет никаких сомнений в том, что это было благословлено, в том числе, тогдашним президентом Порошенко, который только-только получил власть в свои руки. По нему и другими виновным давно плачет трибунал», – акцентирует эксперт. «То, как украинские власти тогда пытались оправдать произошедшее, говоря о «взорвавшемся кондиционере», можно расценивать только как жесточайший цинизм. По их логике, если мы не поддержали госпереворот, то нас можно убивать, а затем объяснять это «кондиционером», – указывает бывший дипломат. «Люди до сих пор, даже спустя девять лет, помнят события 2 июня 2014 года. И не забудут их никогда. Мы по-прежнему ежегодно приносим цветы к месту трагедии. И пока все виновники не будут наказаны, мы не успокоимся», – заключил Мирошник. Напомним, 2 июня 2014 года авиация Украины нанесла авиаудар по зданию областной администрации Луганска. «Самолет ВВС Украины нанес ракетно-бомбовый удар по зданию областной администрации, разрушен фасад слева от парадного входа», – сообщили тогда в пресс-службе провозглашенной Луганской народной республики. Газета ВЗГЛЯД тогда со ссылкой на очевидцев подробно писала о случившемся. В результате авианалета на четвертом этаже начался пожар. Трагедия унесла жизни восьми человек, еще порядка 30 были ранены, напомнил в годовщину врио главы ЛНР Леонид Пасечник. «Жестокая, циничная, кровавая акция устрашения разделила нашу жизнь на до и после, оставила след в сердце каждого из нас. И тогда жителям Луганщины пришлось взять в руки оружие, чтобы отстоять свое право быть русскими и жить на своей земле», написал он. Отметим, как и сегодня, девять лет назад официальные власти Украины отрицали свою причастность к трагедии, а потом и вовсе заявили о «горячем кондиционере». Как напоминает киевский политолог Алексей Нечаев, подобные отговорки являются визитной карточкой местных властей. «Фраза «сами себя обстреляли» стала трагическим мемом 2 июня 2014 года, когда ВС Украины нанесли авиаудар по Луганской областной администрации. Тогда же появился мем «кондиционер взорвался» – именно так власти Украины пытались объяснить наведение ракеты на «горячий кондиционер» при «самообстреле», – указал эксперт. Эксперт: Налог на людей с высоким доходом спасает российских детей с редкими заболеваниями Эксперт Мясникова: Фонд «Круг добра» – это спасательный круг для тысяч семей по всей России

Фото: kremlin.ru

Текст: Татьяна Косолапова

В мире нет аналогов российскому фонду «Круг добра», который создан для поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, сказала газете ВЗГЛЯД председатель правления Всероссийского общества редких заболеваний Ирина Мясникова. В четверг президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. «Фонд «Круг добра» действует всего два с половиной года, но уже кардинально изменил к лучшему жизнь нескольких тысяч семей. Если раньше дети и их родители могли надеяться только на региональные власти, то сейчас им помогает фонд, аналогов которому в мире не существует. Уже оказана помощь более семи тысячам детей», – отметила Ирина Мясникова, председатель правления Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний (ВООЗ). По ее словам, фонд «Круг добра» также помогает детям с такими тяжелыми заболеваниями как спинальная мышечная атрофия (СМА) и муковисцидоз. Чтобы обратиться за помощью, родители могут подать заявление через портал «Госуслуги». «Фонд «Круг добра» – это уникальная возможность для детей получить помощь по спасению жизни... Я очень надеюсь, что фонд рано или поздно распространит свою деятельность на взрослых, которым требуется пожизненное лечение. Сейчас помощь оказывается детям в возрасте до 19 лет», – добавила Мясникова. Она отметила, что многие серьезные заболевания требуют не только лекарственного обеспечения пациентов. Им нужна реабилитация, специальное оборудование, которое может обеспечить только фонд. Мясникова указала, что бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой НДФЛ. По ставке 15% облагаются налогом доходы граждан России, превышающие 5 млн. рублей в год. Так люди с высоким доходом делают заметный вклад в спасение детских жизней. Более того, таким образом президент Путин развивает традиции социальной ответственности, неотделимой части культуры российского крупного предпринимательства, считает глава ВООЗ. «Я еще ни разу не слышала, чтобы кто-то возражал против этого налога. Многие признаются, что рады за детей, которые получают уникальную возможность, меняющую их жизнь. Деньги уходят не в пустоту, а туда, где они нужнее всего. Эти деньги спасают жизнь. Но в первую очередь, хотелось бы поблагодарить Владимира Владимировича, потому что создание фонда «Круг добра» – это его инициатива. Этот фонд – спасательный круг», – заявила собеседница. По мнению Мясниковой, паллиативная помощь фактически стала отдельным направлением в медицине. По поручению президента появилась законодательная база, регламентирующая работу и развитие системы хосписов. «Американскому законодательству по редким болезням больше 30 лет, европейскому – больше 20. У нас в России первые соответствующие статьи появились в 2011 году. Редкие заболевания нуждаются в законодательных инициативах особого рода. То, с какой скоростью менялось у нас законодательство – просто потрясающе», – подчеркнула она. 1 июня в День защиты детей Владимир Путин встретился с протоиереем и председателем правления Фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. По словам председателя правления фонда, за 2,5 года работы помощь получили более 7,1 тыс. детей. «Круг добра» также закупает препараты по программе 14 ВЗН (высокозатратных нозологий) для более чем 16 тыс. детей. Приобретаются медицинские изделия, технические средства реабилитации и оплачиваются инновационные методы хирургии. Фонд уже поставляет необходимые препараты и для подопечных из новых российских регионов. Новости СМИ2 СНБО Украины отказался «открывать двери для переговоров» с Россией Секретарь СНБО Украины Данилов указал на отказ Киева вести переговоры с Путиным

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина «не собирается открывать» двери для переговоров с Россией, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя слова спецпредставителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Ли Хуэй заявил, что Россия и Украина «не закрыли намертво двери для переговоров». Данилов отметил, что Украина их «не собирается открывать, они закрыты довольно крепко». Он подчеркнул, что «есть решение СНБО по этому поводу». В соответствии с данным решением украинские власти «не собираются вести никаких переговоров» с главой российского государства Владимиром Путиным, заявил Данилов. Он считает, что позиция других государств по данному вопросу связана с их собственными интересами и отработкой «процессов для собственного потребления», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Напомним, Ли Хуэй заявил, что Пекин готов создать условия для деэскалации украинского конфликта и начала переговоров Москвы и Киева. Китай призвал в СБ ООН к возобновлению переговоров России и Украины. В Индии ответили на вопрос об «ордере» МУС в отношении Путина МИД Индии напомнил, что страна не является участницей МУС, который выдал «ордер» в отношении Путина 2 июня 2023, 14:27 Текст: Ольга Никитина

Индия не является страной – участницей Международного уголовного суда, сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны Ариндам Багчи, отвечая на вопрос о решении МУС выдать «ордер» в отношении президента России Владимира Путина. От дополнительных разъяснений Багчи отказался, передает ТАСС. В Кремле ранее сообщили, что формат участия российского лидера в ожидаемом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который должен пройти летом в Индии, в данный момент прорабатывается. Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина. В Кремле подчеркивали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными. Новости СМИ2 Политолог Рудаков: Фундаментальные перемены в сфере российского образования помогут обезопасить наших детей

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия оказалась в авангарде защиты традиционных ценностей, семьи и детей. Государство ограждает молодых людей от навязываемого Западом деструктива, а бойцы в зоне СВО защищают их будущее, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 1 июня в мире отмечался День защиты детей. «По инициативе президента РФ Владимира Путина государству была возвращена воспитательная функция. Из нормативно-правовых актов исчезло понятие «образовательная услуга», сформировалось понимание взаимосвязи образовательного и воспитательного процессов. Это повлекло фундаментальные перемены в сфере образования, в школах появились занятия «Разговоры о важном», введена новая должность советника директора по воспитательной работе», – перечислил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ. «Напомню и об укреплении традиционных ценностей. Сейчас эта задача является важным направлением государственной политики. Она, среди прочего, предполагает ограждение детей от деструктивного контента, от разрушающего основы личности информационно-психологического воздействия, от пропаганды антиобщественного поведения и употребления наркотиков», – подчеркнул аналитик. «Защита ценностей – это, прежде всего, защита детей и семьи. Буквально на днях произошла ситуация, когда российская семья с тремя детьми, жившая ранее в Швеции, предприняла отчаянную попытку вернуться в Россию. Они бежали из Евросоюза через польскую границу, чтобы спасти своих детей от похищения шведскими властями, от незаконной передачи детей в другую семью», – напомнил спикер. «Это драматичная история, когда отец был задержан, а мать с ребятами успела скрыться от преследователей и попасть в российское консульство, лучше любой статистики иллюстрирует ситуацию с семейными ценностями в России и на Западе. Сразу становится ясно, где семья и дети находятся под угрозой, а где, наоборот, под чуткой защитой», – подчеркнул он. «Немаловажная в этих процессах и роль участников СВО. Наши воины прямо сейчас защищают будущие поколения от фашизма. В берлинском Трептов-парке стоит монумент «Воин-освободитель», где советский солдат держит на руках спасенного малыша. Этот образ – уникальный, проходящий сквозь все века и эпохи, символ исторической миссии наших военных, защищающих будущее, которое принадлежит детям», – указал Рудаков. Напомним, 1 июня в Международный день защиты детей российский лидер Владимир Путин провел в формате видеосвязи встречу с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщает пресс-служба Кремля. Орденом «Родительская слава» награждаются родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, говорится на сайте омбудсмена. Львова-Белова рассказала о деятельности по воссоединению детей с родителями, разделенными из-за боевых действий. Она также сообщила о проектах по гуманитарной помощи детям в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, их лечении и реабилитации. 17 мая президент Владимир Путин подписал указ «О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года». Правительству поручается в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии. В документе, среди прочего, указывается, что одними из основных угроз для детей являются нетрадиционные ценности, насаждаемые недружественными государствами. Отмечается, что «навязывание пересмотра базовых норм морали и информационное манипулирование стимулируют антиобщественное поведение и наносят значительный ущерб нравственному здоровью детей». Ранее Путин на мероприятии по случаю открытия Года педагога и наставника заявил: «Все, что мы с вами делаем, в самом широком смысле этого слова, в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному – чтобы наши дети, молодежь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране». Командир спецназа «Ахмат» рассказал о телефонном разговоре с Путиным Командир спецназа «Ахмат»: Путин знает всю полноту картины ситуации на Марьинском направлении 1 июня 2023, 19:28 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин обладает всей полнотой знаний об обстановке на Марьинском направлении и обеспечивает необходимым всех военнослужащих, заявил заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов по итогам телефонной беседы с главой государства. Президент позвонил вечером 31 мая, в ходе беседы он показал, что погружен в «данную тему», заявил Алаудинов в интервью каналу «Звезда». Путин досконально владеет ситуацией на это направлении, президент отметил важность этого участка и подчеркнул, что полагается на российских военных, указал собеседник. Путин проявил «отеческую заботу» о раненых военных и подтвердил, что обеспечит их всем необходимым, сделает все необходимое, что зависит от него. Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с РИА «Новости» подтвердил, что Путин общался с Алаудиновым. Песков отметил, что глава государства часто общается с командирами подразделений. Новости СМИ2 Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ Песков анонсировал выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня 2023, 14:50 Текст: Алина Власенко

Президент Владимир Путин традиционно примет участие в пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не став уточнять дату выступления. «Пленарное заседание с участием президента обязательно будет», – сказал Песков, уточнив, что подробности выступления Кремль сообщит позже.

Песков отметил, что каждое участие Путин в ПСЭФ очень важно для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях Петербургского международного экономического форума. Путин: Состоятельные россияне не были против повышения НДФЛ 1 июня 2023, 21:20 Текст: Валентина Григоренко

Состоятельные россияне, которых коснулось повышение ставки подоходного налога с 13% до 15%, не возражали, поскольку деньги идут на лечение детей, заявил российский президент Владимир Путин во время посещения Федерального детского реабилитационного центра в Подольске. Путин напомнил, что повышенной ставкой облагается только та часть доходов, которая превышает определенный уровень, передает ТАСС. «Знаете, что еще очень важно? В основном люди, которых это коснулось, когда сказали, что это пойдет на детей, вообще – никто слова не сказал!» – уточнил глава государства. Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке 15%, а не 13%. Средства от повышенной части ставки перечисляются в фонд «Круг добра» на лечение тяжелобольных детей. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли Горловку и Макеевку снарядами разного калибра 3 июня 2023, 08:18 Текст: Вера Басилая

Украинские войска выпустили по Горловке и Макеевке пять снарядов «натовского» калибра, и восемь – калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрелам украинских войск подвергся Никитовский район Горловки, и Черногвардейский район Макеевки, следует из сообщения Telegram-канал представительства. Ранее ударом российской авиации был поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Скончался пострадавший при украинском обстреле житель Горловки Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирного жителя в результате украинского обстрела 2 июня 2023, 00:56 Текст: Антон Антонов

Мирный житель Горловки, который пострадал в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, скончался, сообщил мэр города Иван Приходько. Приходько сообщил в Telegram, что «раненный обстрелом украинских террористов мирный горловчанин скончался». Напомним, ВСУ в четверг нанесли удар по Горловке из РСЗО, всего было выпущено 30 ракет. Один из снарядов разорвался на футбольном поле детской спортшколы. Новости СМИ2 ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 80% ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину не изменился и составляет 80% 2 июня 2023, 11:02 Текст: Алина Власенко

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за последнюю неделю не изменился и составляет 80%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составил 76,3%, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

В то же время работу российского правительства одобряют 49,9% опрошенных (минус 0,7 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина – 52,9% респондентов (плюс 0,6 п. п.). О доверии Мишустину заявили 62,3% опрошенных (плюс 0,3 п. п.). Отвечая на вопрос об отношении к главам парламентских партий, о доверии председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову сообщили 36,9% (плюс 0,8 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову доверяют 33,4% (плюс 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 18,8% (плюс 1,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,6% (плюс 0,8 п. п.). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9% (без изменений), КПРФ – 10,5% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 9,3% (-0,1 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,8% (+0,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 4,4% (-0,3 п. п. за неделю). Опрос проводился посредством телефонного интервью с 22 по 28 мая среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.