Германия решила направить корабли в Индо-Тихоокеанский регион

Писториус: ФРГ направит два корабля в Индо-Тихоокеанский регион в 2024 году

Германия в 2024 году отправит в Индо-Тихоокеанский регион фрегат и судно снабжения, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

По его словам, этот шаг послужит защите международного порядка и не направлен против какой-либо страны, передает ТАСС.

В последний раз Германия направляла один корабль в район Южно-Китайского моря в 2021 году. Тогда это произошло впервые за 20 лет.

Ранее Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив.