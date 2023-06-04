США заявили об опасных маневрах военного корабля Китая близ американского эсминца

Командование: Китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние к американскому эсминцу

Китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив, заявило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США.

По сообщению командования, американский эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal совершили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где действует свобода навигации и пролета в открытом море, в это время китайский миноносец LUYANG III обогнал Chung-Hoon по левому борту и пересек его нос на расстоянии 150 ярдов (137 метров), что вынудило американское судно снизить скорость, передает РИА «Новости».

Как отмечается, китайское судно во второй раз пересекло курс эсминца США с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов(1828 метров) и осталось в стороне от левого борта эсминца.

Ранее канадские СМИ опубликовали видео сближения китайского военного корабля с американским эсминцем в Тайваньском проливе. Как утверждает телеканал, маневр «едва не привел» к их столкновению.