Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300 человек

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4 июня, воскресенье | Последнее обновление — 11:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При попытке форсировать Днепр уничтожено 37 военных ВСУ
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Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения.
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300 человек
Hindustan Times: Не менее 294 человек погибли в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша
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Не менее 294 человек погибли, более тысячи пострадали в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша, сообщили СМИ.
Ранее сообщалось о 288 погибших и более 800 пострадавших.
Как сообщила газета Hindustan Times, больницы в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. В регион продолжают прибывать медики из других индийских штатов, передает ТАСС. Состояние порядка сотни госпитализированных оценивается как критическое.
Министерство путей сообщения также сообщает, что на месте инцидента уже ведутся восстановительные работы. В них задействованы более тысячи человек и специальная техника.
Как сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, причиной железнодорожной катастрофы в восточном индийском штате Одиша, стало изменение в системе электронной блокировки.
Глава ведомства не уточнил, почему произошли изменения в электронной блокировке, входящей в систему безопасности движения, и кто несет за это ответственность.
Вайшнав добавил, что сейчас все сосредоточены на восстановлении движения поездов.
Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд.
Ранее число погибших в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии составило 138 человек.
В Британии обиделись на русское выражение «англичанка гадит»
«ИноСМИ»: Журналистам The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит»
Журналистам британского издания The Times показалось обидным русское устойчивое выражение «англичанка гадит», сообщает «ИноСМИ».
Британское издание The Times решило объяснить читателям смысл русского устойчивого выражения «англичанка гадит», которое было дословно переведено на английский язык как «the Englishwoman shits».
По мнению британских журналистов, Соединенное Королевство якобы нормально относится к России, а вот Россия Великобитанию не любит, сообщил Telegram-канал сетевого издания «ИноСМИ».
Напомним, в марте 2022 года глава МВД Британии Прити Патель в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, общавшимися от лица премьера Украины Дениса Шмыгаля, произнесла фразу «англичанка гадит», считая, что это переводится как: «Англия нам помогает».
В ФСВТС ответили главе Минобороны Британии на критику оружия из России
В ФСВТС назвали проявлением недобросовестной конкуренции и зависти слова главы Минобороны Британии о российском оружии
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Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) расценивает заявление главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о якобы неисправности российского вооружения как навязчивое проявление недобросовестной конкуренции и зависти со стороны Запада, заявили в ведомстве.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России отметили, что расценивают заявление британского министра обороны Бена Уоллеса как «очередное навязчивое проявление недобросовестной конкуренции», а также зависти со стороны западных государств, которым на фоне роста популярности российского оружия в мире не остается ничего, кроме как прибегать к политическому шантажу и «вбросам» в СМИ, передает ТАСС.
В ФСВТС подчеркнули: российские вооружения и военная техника всегда показывали высокую эффективность и надежность, они продолжают в ходе реального боевого применения успешно демонстрировать эти качества. Подтверждением этому стали существенный рост интереса к отечественному вооружению за рубежом, в частности, к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике, РСЗО и т.д.
В федеральной службе заметили, что Россия фиксирует разумный прагматизм и резистентность традиционных партнеров, которые успели убедиться в надежности и высокой эффективности российской военной техники и вооружения.
В ведомстве также выразили серьезную обеспокоенность по поводу бесконтрольности поставок западного оружия, а также незаконного реэкспорта «из различных безответственных государств» российского и советского вооружения, которое под предлогом помощи киевскому режиму все чаще оказывается на черных рынках, тем самым способствуя распространению международного терроризма и экстремизма.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с бездоказательным утверждением, что российское оружие якобы не соответствует высоким стандартам качества.
Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
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Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.
В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».
Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.
Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.
На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.
В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.
В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.
В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.
Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.
Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.
По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.
Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Появилось первое фото украинского самолета-носителя ракет Storm Shadow
Опубликовано первое фото полета украинского носителя крылатых ракет Storm Shadow, сообщили в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
На фото запечатлен бомбардировщик Су-24М ВВСУ, он несет две англо-французские ракеты.
Ранее на Украине заявляли, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для удара по Крымскому мосту, «когда будет удобно».
Storm Shadow – малозаметные ракеты англо-французского производства. Эта ракета большой дальности разрабатывалась с 1994 года, сейчас ее производит компания MBDA.
Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Боец ММА спас жизнь человеку в магазине в Москве
Российский боец ММА Мажидов помог человеку с приступом эпилепсии в магазине в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии, сообщили в промоутерской организации RCC.
Спортсмен оказал первую медицинскую помощь человеку, у которого случился приступ эпилепсии возле кассы. По его словам, он перевернул мужчину на правый бок, чтобы тот не задохнулся, и вызвал врачей, передает «Чемпионат».
Ранее министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова рассказала, как оказала помощь женщине, у которой случился приступ эпилепсии на борту самолета во время перелета из Магаса в Москву.
Блогеров восхитил Маск, открывший пиво бутылкой водки
Американский предприниматель Илон Маск восхитил блогеров умением открывать пиво бутылкой водки
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Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX, владелец соцсети Twitter Илон Маск восхитил блогеров своим умением открывать пиво бутылкой водки.
Пародийный Telegram-канал «Небожена» обратил внимание, что Маск во время интервью открыл пиво бутылкой водки. Авторы канала сыронизировали по этому поводу, что «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу».
На поступок миллиардера также обратил внимание Telegram-канал PEOPLETALK, метко подметив, что талантливый Илон Маск талантлив во всем.
В свою очередь Telegram-канал «Код Дурова» сообщил, что Маск внезапно продемонстрировал способность открытия пива по-русски. После просмотра видео авторы каналы пришли к выводу, что глава Tesla, SpaceX и Twitter умеет не только беспилотные авто делать, ракеты в космос запускать и соцсеть за 44 млрд долларов в X переименовывать, он еще умеет открывать пиво бутылкой водки. По мнению авторов канала, это лишний раз доказывает любовь Маска к пиву, ибо даже его лимитированное пиво GigaBier таким образом не откроешь.
Напомним, в четверг появились сообщения, что Маск вернул себе лидерство в списке самых богатых людей мира.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
Сальдо заявил, что ВСУ прячут HIMARS
Сальдо заявил, что ВСУ прячут свои HIMARS и не подвозят близко к линии огня
Врио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ прячут свои РСЗО HIMARS.
Их они не подвозят близко к линии боестолкновений, передает РИА «Новости» слова Сальдо. Ранее врио главы региона сообщал, что ВСУ перекинули на херсонское направление артиллерийские орудия.
Сальдо отметил, что артиллерийский парк ВСУ был пополнен из Одесской, Николаевской и Запорожской, областей. Однако, подчеркнул он, российские артиллеристы побеждают украинцев в дуэлях, системы и склады боеприпасов ВСУ постоянно уничтожаются.
Также Сальдо сообщал, что спецслужбы России пресекли попытки спецслужб Украины выкрасть детей в Херсонской области через подставные организации.
Синоптик рассказал о редком метеорологическом явлении в Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Леус: В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление
В Москве наблюдается редкое метеорологическое явление – обратный ход температур, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве наблюдается достаточно редкое метеорологическое явление – обратный ход температур, когда днем температура воздуха не растет, как это бывает чаще всего, а продолжает понижаться.
Леус уточнил, что накануне около 18.00 термометры в столице показывали около 21 градуса тепла, с тех пор температура постоянно понижается. К полудню субботы она уже достигла отметки в плюс 7,6 градуса.
Синоптик поедсказал, что дожди в ближайшие часы примут локальный характер, а температурный тренд изменится на противоположный.
Напомним, май в Петербурге оказался самым солнечным за последние 15 лет.
Эксперт предсказал ВСУ полный разгром в случае начала наступления
Экс-сенатор Клинцевич заявил о колоссальных потерях Украины в случае начала контрнаступления
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Зеленский и его командиры готовятся к контрнаступлению, без этого Украина не получит от Запада финансирование на следующий год, но любая попытка наступления обернется полным разгромом, сказал газете ВЗГЛЯД экс-сенатор Франц Клинцевич. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской прессе анонсировал контрнаступление ВСУ.
«ВСУ готовятся к контрнаступлению. Зеленский и его командиры настроены на наступление. Ключевой момент в том, что без наступления они не получат от Запада осенью новое финансирование на следующий год», – сказал экс-сенатор Франц Клинцевич, лидер общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Собеседник напомнил об оценках американских специалистов, которые уверены, что любая попытка Украины пойти в наступление обернется крахом и «закончится для ВСУ полным разгромом». «Потери будут колоссальными... Но я не сомневаюсь в том, что наступление начнется в ближайшее время. Сегодня главная движущая сила в получении результата, как ни странно, не армейские корпуса, а роты и батальонные тактические группы по всему фонту с последующим развитием направлений там, где дали слабину. Это чисто натовская тактика», – считает Клинцевич.
У России, заверил эксперт, есть возможности не дать танковым украинским дивизиям начать наступательные действия. «На каких-то направлениях наступление может получить развитие, но оно будет локализовано, все закончится разгромом украинских соединений. Наша боевая авиация, которая практически недосягаема для украинских ПВО, будет расстреливать их танковые колонны», – прогнозирует Клинцевич.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal заявил, что Киев готов начать контрнаступление, но оно может пойти совершенно по-разному. По его словам, наступление обойдется слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получила от Запада все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление.
Песков: Запад не дает России добиться целей СВО мирными средствами
Пресс-секретарь главы государства Песков: Запад не дает России возможности добиться целей СВО мирными средствами
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Президент Владимир Путин остается открытым к любым контактам, которые позволят мирными средствами добиться целей специальной военной операции (СВО), но Запад не дает такой возможности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения задач иными средствами, чем СВО. Как отметил представитель Кремля, «если это будет возможно, это будет предпочтительно». При этом он подчеркнул, что страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют, передает ТАСС.
Комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении мирного саммита по Украине в Париже, Песков отметил, что Францию вряд ли можно отнести к нейтральным государствам, которые могут претендовать на роль модератора для урегулирования украинского конфликта, как Бразилия, как Китай, как африканские страны. Представитель Кремля подчеркнул, что Франция уже этого не может делать, потому что Франция де-факто – активный участник конфликта, причем участник со стороны Украины.
Напомним, в мае в Кремле заявляли, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет, говорить об этом пока преждевременно, специальная военная операция продолжается до достижения поставленных целей. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что поставки вооружений Украине не способы отменить цели и задачи спецоперации. Президент Путин говорил, что Россия с помощью СВО пытается прекратить войну против нашего народа.
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