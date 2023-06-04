Число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300 человек

Hindustan Times: Не менее 294 человек погибли в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша

Не менее 294 человек погибли, более тысячи пострадали в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша, сообщили СМИ.

Ранее сообщалось о 288 погибших и более 800 пострадавших.

Как сообщила газета Hindustan Times, больницы в городе Баласор, рядом с которым произошло ЧП, переполнены. В регион продолжают прибывать медики из других индийских штатов, передает ТАСС. Состояние порядка сотни госпитализированных оценивается как критическое.

Министерство путей сообщения также сообщает, что на месте инцидента уже ведутся восстановительные работы. В них задействованы более тысячи человек и специальная техника.

Как сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав, причиной железнодорожной катастрофы в восточном индийском штате Одиша, стало изменение в системе электронной блокировки.

Глава ведомства не уточнил, почему произошли изменения в электронной блокировке, входящей в систему безопасности движения, и кто несет за это ответственность.

Вайшнав добавил, что сейчас все сосредоточены на восстановлении движения поездов.

Катастрофа произошла в пятницу вечером в районе города Баласор в штате Одиша. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд.

Ранее число погибших в результате железнодорожной катастрофы на востоке Индии составило 138 человек.