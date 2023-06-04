Китай потребовал не делать свободу судоходства предлогом для гегемонии на море

МО Китая: Свобода судоходства не должна быть предлогом для гегемонии на море

Китай намерен бороться с использованием свободы судоходства в качестве предлога для гегемонии на море, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

По его словам, у Китая нет никаких вопросов к свободе навигации и мирным транзитам, ключевой момент здесь в том, что необходимо предотвращать попытки использовать эту свободу в качестве предлога для гегемонии судоходства, передает ТАСС. Ли Шанфу добавил, что как министр обороны он каждый день видит много информации об иностранных кораблях и истребителях, заходящих в районы вблизи Китая.

«Они здесь не для мирного прохода. Они здесь для провокации», – заявил Ли Шанфу.

Комментируя случаи опасного сближения между китайскими и американскими кораблями и самолетами в районе Южно-Китайского моря, Ли Шанфу сказал: «Почему все эти инциденты произошли в районах вблизи Китая, а не в районах вблизи других стран? Я думаю, это потому, что китайские корабли или истребители не занимались навигационной гегемонией в районах, прилегающих к другим странам».

Ранее Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon во время совместной канадско-американской миссии, проходящей через Тайваньский пролив.