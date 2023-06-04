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4 июня, воскресенье | Последнее обновление — 06:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Джанкое сбили дрон
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Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения.
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Джанкое сбили дрон
Советник главы Крыма Крючков: В Джанкое сбит беспилотник
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Беспилотный летательный аппарат, по предварительной информации, сбили в городе Джанкой на севере Крыма, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
Крючков сообщил в Telegram-канале, что в результате в нескольких домах частного сектора оказались повреждены остекления.
Все службы работают, добавил советник главы Крыма, пообещав позднее предоставить официальную информацию.
19 мая российские ПВО сбили над Крымом четыре дрона.
Премьер Люксембурга неприличным жестом унизил Зеленского
Премьер Люксембурга Беттель показал Зеленскому неприличный жест и велел замолчать
Во время саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель показал президенту Украины Владимиру Зеленскому унизительный жест рукой, призвав замолчать.
Президент Украины Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. После нескольких фраз Баттель показал неприличный жест рукой, намекнув на «болтливость» украинского президента.
Зеленский при этом улыбкой пытался показать журналистам, что не оскорблен поступком премьера Люксембурга, передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что украинский президент Владимир Зеленский во время краткого разговора на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе не поднимал тему санкций против России.
Министр обороны Британии оценил качество российского оружия на Украине
Министр обороны Британии Уоллес: Бои на Украине показали, что российское оружие «не соответствует стандартам качества»
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Министр обороны Британии Бен Уоллес выступил с утверждением, что российское оружие «не соответствует стандартам качества», что якобы показали бои на Украине.
В своем выступлении на форуме «Диалог Шангри-Ла» по безопасности министр обороны Британии призвал страны, которые закупали оружие и вооружение у России, вернуть его обратно, так как большинство экземпляров якобы «не соответствует стандартам качества». Он выступил с утверждением, что на поле боя российское оружие якобы демонстрирует себя не с лучшей стороны и может «не очень хорошо работать», передает РИА «ФАН».
Напомним, в четверг зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал фантастическим достигнутый уровень производства вооружений в России. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию США.
Военкоры сообщили о ликвидации диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры сообщили о ликвидации спецназом ВС диверсантов из числа российских предателей в Белгородской области
Военкоры «Русской весны» сообщили о ликвидации спецназом ВС России атаковавшей Белгородскую область спецгруппы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, состоявшей из российских предателей.
Военкоры «Русской весны» сообщили в своем Telegram-канале, что спецназ ВС России уничтожил атаковавшую Белгородскую область спецгруппу Главного управления разведки Минобороны Украины, состоявшую из российских предателей.
По имеющимся у военкоров данным, российские спецназовцы обнаружили выдвижение диверсионного отряда «Русского Добровольческого Корпуса» вблизи границы с Белгородской областью у населенного пункта Новая Таволжанка, в ходе скоротечного боя значительная часть боевиков была уничтожена, выжившие убежали, утаскивая раненых.
Накануне оперативный штаб Белгородской области назвал недостоверной информацию о якобы новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион.
Минобороны сообщило об ожесточенных боях «Ахмата» в центре Марьинки
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На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда спецназначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, «Ахмат» ведет серьезные бои в центре Марьинки, кроме того, подразделения 1-го армейского корпуса ожесточенно сражаются в районе Авдеевки ДНР.
На донецком направлении поражены подразделения противника возле Ласточкино, Химика, Тоненького и Победы Донецкой народной республики (ДНР), уничтожено более 220 военнослужащих, танк, машина пехоты, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», рядом с Отрадным – склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
В то же время на Купянском направлении ВС России нанесли поражение противнику в районе пунктов Крахмальное, Берестовое, Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Также недалеко от Синьковки и Тимковки Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), ликвидированы порядка 90 военнослужащих, танк и две боевые машины РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка ДНР. Пресечены действия украинской ДРГ под Кузьмино ЛНР, уничтожены до 85 военнослужащих, два пикапа, самоходные артустановки «Гвоздика» и «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30, склад боеприпасов в Серебрянке в ДНР.
В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки потери противника составили до 145 военнослужащих. Также ВСУ потеряли танк, бронемашину, 13 автомобилей, самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30, одну гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку «Гвоздика».
Кроме того, на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены 45 военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация». А у Веселого противник лишился склада боеприпасов 126-й бригады теробороны.
В Чехии назвали «самую русофильскую» страну Восточной Европы
Чешское издание Parlamentni listy назвало Словакию «самой русофильской» страной в Восточной Европе
Результаты опроса аналитического центра Globsec показали, что Словакия является «самой русофильской» страной в Восточной Европе, сообщило чешское издание Parlamentni listy.
В материале утверждается, что Словакия якобы больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с вооруженным конфликтом на Украине. В статье говорится, что в Словакии сильнее других стран Центральной и Восточной Европы распространены пророссийские и антизападные настроения.
Больше половины опрошенных в Словакии считают, что в вооруженном конфликте на Украине виноваты Запад и киевский режим, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте Словакия передала Украине истребители МиГ-29, после чего Россия обвинила Словакию в нарушении международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства.
Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Телеведущий Владимир Соловьев показал, как на Украине борются с Цоем
Во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Телеведущий Владимир Соловьев разместил в своем Telegram-канале видео, где депутат Львовского горсовета с фамилией Пипа, решила вызвать полицию из-за того, что юноша исполнял композиции Виктора Цоя. В ответ на угрозы, парень затянул на русском языке строчки из песни «Чужое небо из чужого окна».
Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов Украины, за что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов пригрозил «зачистить» таких «недобитков».
Боррель назвал условие окончания конфликта на Украине за несколько недель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Без поддержки Запада конфликт на Украине кончится за несколько недель
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Война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на проходящем в Сингапуре форуме «Шангри-Ла диалог».
Боррель отметил, что важно, чем именно в таком случае завершится конфликт на Украине. По его словам, Запад не может прекратить военную поддержку Киева, потому что не хочет мира «капитуляции», который сделает Украину второй Белоруссией, передает РИА «Новости».
Ранее обозреватель издания The Atlantic Кори Шейк заявил, что жители Украины осознают, что страна давно проиграла бы в конфликте с Россией, если бы не оказываемая США военная помощь.
До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза отправили на Украину в 2023 году 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму 800 млн евро за время СВО.
Также Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.
Глава Белгородской области назвал опасной ситуацию в Шебекино
Гладков: Обстрелы ВСУ Шебекино сократилось, но ситуация беспокойная
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Количество обстрелов Шебекино значительно сократилось, но все равно ситуация остается опасной, ночь прошла беспокойно, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона написал в своем Telegram-канале, что ситуация в Шебекино по-прежнему опасная, несмотря на сократившиеся обстрелы. Также, по его словам, всю ночь работала ПВО над Белгородом, пострадали автомобили в Разумном, а самые тяжелые последствия – в Соболевке Валуйского округа, там погибли люди, есть раненые.
Гладков добавил, что в течение дня продолжит работать с отселенными жителями Шебекинского округа. Он отметил, что вопросов очень много, подчеркнув, что информационные центры создали в каждом пункте временного размещения.
Ранее Гладков сообщил, что в результате устроенного украинскими войсками обстрела Шебекино пострадали два человека, которые ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.
Напомним, две женщины погибли при украинском обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа, еще два человека стали жертвами обстрела села Соболевка Валуйского городского округа. В поселке Новая Таволжанка в Шебекинском округе при обстреле также пострадали два мирных жителя.
Военкоры показали первые фото танков Leopard вблизи линии фронта
В Сети опубликованы первые фото переданных ВСУ немецких танков Leopard якобы вблизи линии фронта. сообщили военкоры.
Сделанные украинскими военными фотографии танков Leopard опубликованы в Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Украинские источники утверждают, что фото сделано вблизи линии фронта, но пока в реальности их никто не видел, пишут военкоры.
Ранее российские танкисты в ДНР впервые столкнулись с экипажем украинской армии на немецком танке Leopard во встречном бою, он отступил после первого же выстрела в его сторону.
Зеленский предсказал большие потери ВСУ в контрнаступлении
Президент Украины Зеленский: Контрнаступление обойдется Украине очень дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат
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Наступление обойдется Украине слишком дорого, ВСУ потеряют большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.
По словам Зеленского, Украина готова начать контрнаступление, власти Украины намерены это сделать, но оно может пойти совершенно по-разному. При этом он отметил, что наступление обойдется Украине слишком дорого, сообщило издание Ura.ru.
Зеленский признал, что в ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе. Он призвал Запад отправить Украине системы противоракетной обороны американского производства Patriot, уточнив, что хотел бы увеличить их количество на вооружении ВСУ до 50 штук.
Зеленский подчеркнул, что Украина не получила обещанное количество оружия от западных стран. Он отметил, что западные лидеры обижаются на него из-за резких просьб отправить вооружение, но указал, что ВСУ не могут ждать месяцами.
Зеленский также выразил опасение, что приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа может привести к уменьшению военной поддержки Украины, так как сменится администрация Соединенных Штатов. По словам Зеленского, у действующего главы Белого дома Джо Байдена есть эмоциональная привязанность к Украине, которая оказывает определяющее влияние на его администрацию. Зеленский отметил, что президентство Трампа наступило до начала спецоперации, и он не уверен, как бы действовал Трамп.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Запад поставил Украине все необходимые вооружения для перехода в контрнаступление. В пятницу глава комитета начальников штабов (КНШ) США Марк Милли заявил, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.
Индонезия включила в план урегулирования на Украине миротворцев и референдум
Министр обороны Индонезии Субианто предложил план по урегулированию на Украине с референдумом на «спорных территориях»
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Для мирного урегулирования конфликта на Украине нужно создать демилитаризованную зону, ввести миротворцев и провести под эгидой ООН референдум на «спорных территориях», заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Свой план Субианто представил на конференции по безопасности в Сингапуре. В соответствии с планом стороны должны прекратить огонь и отойти на 15 км «от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны». Там разместят международные миротворческие силы. Кроме того, «ООН должна организовать и провести референдум на спорных территориях, чтобы объективно подтвердить волю большинства жителей», заявил Субианто. Он не пояснил, о каких именно территориях идет речь. Индонезия выразила готовность принять участие в данных процедурах, в том числе направить военных в рамках миротворческой миссии ООН, передает ТАСС.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отказался от китайского плана урегулирования конфликта на Украине. Также Зеленский отверг мирную инициативу Ватикана. Страны G7 также отклонили мирные предложения Китая и Ватикана по Украине.
В США рассказали о нацеленных на Украину российских спутниках «с точностью до метра»
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ не смогут скрыться от сверхточных космических спутников России
Используемые Россией в космосе сверхточные спутники наблюдают за передвижениями украинских военнослужащих и их действиями, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер.
Риттер в эфире U.S. Tour of Duty на YouTube заявил, что у российских спутников радиолокационного наблюдения есть камеры, которые позволяют с точностью до метра «видеть все», даже облачность и дожди им не мешают. Российские радары, по его словам, имеют высочайшее разрешение, и скрыть что-либо от этих спутников невозможно, передает РИА «Новости».
Офицер ВС США добавил, что такое передовое оборудование способно изменить ход украинского конфликта. Риттер считает, что российские военные могут тщательнее отслеживать происходящее на авиабазах, а также складах с боеприпасами, предназначенными для украинских вооруженных сил. После этого Россия нарастит ракетные удары с целью окончательного разгрома киевского режима, заключил он.
Ранее Риттер заявлял, что на Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно.
Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Бердянску
В администрации Бердянска сообщили о ракетном ударе ВСУ по городу и уничтожении шести ракет российской системой ПВО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку ракетного удара по Бердянску, предварительно, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть ракет, сообщили в администрации города.
Администрация сообщила в своем Telegram-канале, что около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Как пояснили городские власти, террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу.
По предварительной информации оперативных служб, российская система ПВО сбила шесть ракет.
Накануне в результате ракетного удара ВСУ по порту Бердянска пострадали девять человек.
Российская авиация поразила командный пункт ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении командного пункта ВСУ
Командный пункт 81-й аэромобильной бригады вооруженных сил Украины поражен в результате удара российской авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Командный пункт находился в районе Северска. Также российская артиллерия уничтожила взводные опорные пункты ВСУ у Богдановки и Котельников. Кроме того, были нанесены удары по позициям ВСУ в районе Спорного, а также по железнодорожной станции разгрузки в Курахово. У населенных пунктов Уманское и Победа уничтожены украинские склады боеприпасов.
Спецназ группировки «Юг» уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла гаубицу Д-20 у поселка Желанное Второе, также были уничтожены две боевые бронированные машины, пикап и станция РЭБ, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о поражении украинского опорного пункта в Новоандреевке. На запорожском направлении уничтожены два пикапа и живая сила противника у населенного пункта Щербаки, еще два пикапа, а также солдаты ВСУ у Новоданиловки и минометный расчет в районе Луговского, передает ТАСС.
Сбиты беспилотники ВСУ «Лелека» и «Фурия». Российским «Градом» уничтожены станция управления беспилотной авиацией и живая сила противника в районе Малых Щербаков
«Ланцетом» поражена САУ «Гвоздика» ВСУ на южнодонецком направлении в районе Веселого. Уничтожена разведгруппа противника в районе Новомихайловки. Южнее Великой Новоселки украинские военные попали под обстрел при попытке ротации. Уничтожены три украинские САУ в Шахтерском, Бурлацком и Новоселовке. Российский «Солнцепек» нанес удар по опорным пунктам ВСУ в районе Великого Поля и южнее Золотой Нивы.
Накануне Минобороны России сообщало, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику у населенных пунктов Водяное, Павловка, Малая Токмачка и Щербаки. За минувшие сутки на этих направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих.
Толпа немцев освистала Шольца из-за Украины
Bild: Участники фестиваля СДПГ обвинили канцлера Германии Шольца в разжигании войны на Украине
Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе, а также обвинила его в разжигании войны и назвала бандитом, сообщила газета Bild.
Издание пишет, что перед ратушей в Фалькнезе около 100 человек освистали выступление канцлера и выкрикивали в его адрес оскорбления, называя лжецом, бандитом и поджигателем войны, передает RT.
Шольц под возмущенные крики собравшихся пытался оправдать помощь Украине, чем вызвал еще большее негодование толпы, передает РИА «Новости».
Ранее Украина потребовала от Германии способные достать до Москвы ракеты.
В конце мая Олаф Шольц заявил, что не может быть и речи о заморозке конфликта на Украине.
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