В США восхитились российским «летающим танком»

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4 июня, воскресенье | Последнее обновление — 01:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Икону «Троица» Рублева установили в храме Христа Спасителя
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Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения.
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Да, это может кончиться большой войной – но может и не кончиться. Может привести к очередному военному поражению Сербии – а может завершиться и компромиссом, где страны-члены НАТО, завязшие в украинском конфликте, предпочтут избежать войны на втором фронте и договорятся, например, о разделе Косова.
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Если ты живешь в Европе и собрал фулл-хаус: ты и чеченец, и мусульманин, и семья у тебя большая, и ты учишь детей жить, как жили родители – ты под прицелом со всех сторон. И один выход – бежать обратно на родину.
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В США восхитились российским «летающим танком»
19FortyFive: Российский штурмовик Су-25 можно сравнить с «летающим танком»
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Российский штурмовик Су-25 – это проверенная в боях рабочая лошадка, сравнимая с «летающим танком», пишут американские СМИ.
Военный обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive пишет, что Су-25 имеет долгую историю поддержки наземных войск в военных конфликтах, передает РИА «Новости».
Автор статьи напоминает, что одноместный двухмоторный самолет впервые поднялся в воздух в 1975 году. Су-25 обеспечивает авиационную поддержку пехоты. Осборн указал, что самолет применялся во время конфликтов в Афганистане, Чечне и на Украине.
Обозреватель сравнил Су-25 с американским штурмовиком A-10, который военнослужащие США окрестили «летающим танком». По его словам, самолеты имеют схожие характеристики, они хорошо вооружены и обладают почти одинаковой дальностью полета.
Автор публикации добавил, что в ВКС России насчитывается около 250 самолетов Су-25, и отметил, что Россия задействовала его в спецоперации на Украине.
Ранее Осборн писал о российской скоростной торпеде ВА-111 «Шквал», которая, по его словам, представляет угрозу кораблям и подлодкам военно-морских сил США.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
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Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.
«Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.
Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме»
Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3
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Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне.
Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм».
Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере».
Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
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У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».
«WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.
«Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.
«Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.
«И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.
«Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.
«Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
США перестали передавать России информацию о стратегических вооружениях
Госдеп сообщил о прекращении Вашингтоном передачи Москве информации о стратегических вооружениях в рамках СНВ-3
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С 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил Госдеп.
В Госдепе сообщили, что США отменяют выданные российским специалистам визы для осуществления инспекций по СНВ-3 и не собираются выдавать новые. Кроме того, США прекращают передавать Москве телеметрические данные, которые затрагивают пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон заранее предупредил Москву о вводимых контрмерах в рамках СНВ-3. В США заявили о готовности к конструктивному диалогу для его возобновления, передает РИА «Новости».
США заявили, что их действия «полностью соответствуют международному праву», которое «допускает возможность применения таких мер, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств». По словам Госдепа, принятые Вашингтоном меры носят «пропорциональный и обратимый характер».
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Вашингтон заявлял, что хочет возврата Москвы в СНВ-3. Однако в Москве указали, что США следовало раньше договариваться с Россией, сейчас это невозможно, так как курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности.
Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» испытали в зоне спецоперации и готовят к первому боевому применению
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В зоне спецоперации прошли успешные испытания дроны-камикадзе самолетного типа «Привет-82», аппараты сейчас оснащают боевой частью и готовят к применению различными подразделениями, сообщили в КБ «Око».
В организации сообщили ТАСС, что «Привет-82» прошел летные испытания в зоне СВО на территории ЛНР и ДНР. Были проверены дальность полета дрона, его радиоканала, а также устойчивости дрона к воздействию комплексов РЭБ.
Аппарат, как сообщается, продемонстрировали батальонам оперативно-боевых тактических формирований (ОБТФ) «Восток», «Каскад», Росгвардии и ЧВК «Вагнер». Дроны готовят к первому боевому применению уже в ближайшие дни, в настоящее время их оснащают боевой частью.
В «Око» уточнили, что сейчас в зоне СВО находятся 12 аппаратов «Привет-82».
Дальность полета дрона, как сообщили в конструкторском бюро, составляет до 30 км, скорость – до 140 км/ч, а полезная нагрузка – до 5,5 кг.
Помимо этого, прошли испытания дрона «Привет-82» в разведывательной версии, который отличается большей длительностью полета – до полутора часов. В «Око» сообщили, что были получены хорошие отзывы, а также рекомендации по доработке.
Ранее гендиректор КБ «Око» Вадим Жернов сообщил, что новые российские беспилотники-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенные для применения добровольческими объединениями, перед вылетом на линию фронта будут находиться в единых тыловых хабах.
Швейцария не разрешила реэкспорт оружия на Украину
Би-би-си: В парламенте Швейцарии не одобрили реэкспорт оружия на Украину
Нижняя палата парламента Швейцарии отвергла предложение позволить реэкспортировать швейцарское вооружение на Украину, пишут британские СМИ.
Как сообщает Би-би-си, против данной инициативы выступили 98 депутатов, за – 75.
Предложение нарушало принятый и действующий в стране закон о военной технике, запрещающий поставки вооружений швейцарского производства в воюющие страны, пишет ФАН.
Политик Жан-Люк Аддор из крупнейшей в палате Швейцарской народной партии подчеркнул, что такое разрешение стало бы нарушением политики нейтралитета страны.
Согласно действующему законодательству, экспорт поставок оружия швейцарского производства требует согласования с властями.
Между тем ранее швейцарская компания Global Clearance Solutions AG объявила о намерении поставить Украине около 20 машин для разминирования. В Минобороны страны возражать не стали, заявив, что производство компании размещено в Германии.
Белый дом: Украине поставили все необходимое для контрнаступления
Киевский режим получил все вооружения от западных стран, необходимые для контрнаступления, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США уверены, что потребности киевского режима для проведения контрнаступления удовлетворены, отметил Кирби, передает ТАСС.
Сроки наступления зависят от самой Украины, но Запад сделал все возможное, сказал он.
По словам Кирби, западные страны готовы поставлять Киеву оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых и используемых. В перспективе приоритетом военных поставок станут средства ПВО.
Ранее в пятницу глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.
Искусственный интеллект американского дрона решил убить мешавшего ему оператора
Искусственный интеллект американского дрона решил ликвидировать оператора, мешавшего ему выполнять задание
Беспилотник американских ВВС, управляемый искусственным интеллектом (ИИ), в ходе испытаний принял решение убить оператора, чтобы тот не мешал ему выполнять задание, пишт британская The Guardian.
Как сообщил The Guardian начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США, полковник Такер Гамильтон, в ходе испытаний система получала за поражение цели, но иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать угрозу, что мешало выполнить задачу и получить очки. Из-за этого система приняла решение убить оператора, передает ТАСС.
Это не первые испытания, в ходе которых американские военные внедрили искусственный интеллект в боевую машину. До этого они использовали ИИ для управления истребителем F-16.
Ранее американский предприниматель Илон Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта выступили с призывом о приостановке обучения нейросетей на полгода. Они указали, что за это время нужно выработать общие протоколы безопасности, призвав вмешаться в ситуацию правительства разных стран. Однако основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что приостановка разработки ИИ не решит проблемы.
СМИ: Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай
The Financial Times: Директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время тайного визита в мае в Пекин встретился с представителями разведсообщества КНР, сообщила газета The Financial Times.
Издание со ссылкой на американских чиновников пишет, что Бернс после встречи с китайскими коллегами подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам. В Белом доме и ЦРУ информацию не комментируют, передает ТАСС.
Поездка одного из самых доверенных лиц Байдена говорит о том, насколько Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном, пишет The Financial Times.
Ранее Wall Street Journal сообщал, что Китай отклонил предложение США провести в Сингапуре встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.
Позже Блинкен подтвердил отказ Китая во встрече главы Пентагона с министром обороны КНР.
МИД: Эпоха неоспоримого доминирования США закончилась
Официальный представитель МИД РФ Захарова: Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась
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Эпоха неоспоримого доминирования Соединенных Штатов закончилась, возврата к ней больше нет, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой в связи с высказываниями советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Дипломат отметила в своем Telegram-канале, что эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней больше нет. Она призвала осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств.
Захарова также отметила, что представители США продолжают делать вид, что кризис в сфере контроля над вооружениями никак не связан с той откровенно враждебной к России американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны.
Захарова указала, что Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах, однако жизнь показывает, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество и честно выполняют достигнутые договоренности, не пытаясь жульничать и переиначивать их в свою пользу.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что Россия обладает огромным авторитетом в мире и идет в авангарде перехода к многополярному миру.
В России увеличилось число желающих служить по контракту
Минобороны России увеличило число пунктов отбора на службу по контракту
В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой, в связи с чем была расширена сесть пунктов отбора на военную службу по контракту, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что также было увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами». В Минобороны добавили, что обратиться в пункт бора можно в любой день, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны заявили, что все условия для приема на военную службу созданы в Москве, Московской области и Башкортостане, где пункты отбора работают по принципам многофункциональных центров, и все процедуры можно пройти с наименьшей потерей времени.
Вся необходимая информация для желающих служить по контракту собрана на сайте «Служба по контракту – настоящее дело».
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 19 мая в ряды ВС России приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117 400 человек.
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