Канал отправки детей в Европу в преступных целях перекрыли в Херсоне

Политолог объяснил шантаж властями Украины организаторов саммита НАТО

Политолог Корнилов: Организаторы саммита НАТО не знают, что делать с Украиной

В НАТО продолжают искать возможные формы взаимодействия с Украиной, не принимая ее в состав альянса. При этом поведение Украины начинает утомлять руководство НАТО. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов. Ранее Украина пригрозила НАТО отказом Владимира Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе.

«Заявления самого украинского президента Владимира Зеленского и представителей его офиса в адрес организаторов саммита НАТО выглядят крайне странно. Озвученная замглавы офиса президента Игорем Жовквой позиция – это далеко не первое заявление такого рода», – сказал Владимир Корнилов, директор Центра евразийских исследований.

«Зеленский несколько недель назад сам говорил, что не поедет на саммит, если не будет четкого сигнала о том, что Украина вступает в альянс. После этого организаторы и не пригласили его к участию. Тогда в их адрес посыпались обвинения уже от главы украинского МИД Дмитрия Кулебы: мол, «как это так, почему не позвали?», – отметил собеседник.

«Теперь замглавы офиса президента повторяет высказывания Зеленского о том, что они сами никуда не поедут. Я думаю, бедные организаторы саммита НАТО уже сами запутались, звать Украину на мероприятия саммита или нет. Кроме того, не очень понятно, какой смысл отправлять им приглашение, если они сами кричат, что не поедут. И насколько эта позиция согласована с США – тоже загадка», – добавил он.

«Украинские власти шантажируют организаторов саммита НАТО наряду с уговорами принять Украину в состав альянса, потому что таков их стиль работы. Поэтому руководство организации продолжает выдумывать какую-то формулу взаимодействия с Украиной таким образом, чтобы это и не выглядело однозначным отказом в членстве, но и не намекало остальным странам-членам альянса на скорое принятие Украины», – полагает Корнилов.

«Это касается и идей с двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности, которые на деле ничего не дают обеим сторонам. Вместе с тем у Зеленского появляется что-то, что он может продемонстрировать публике в качестве своего достижения и очередной перемоги», – отметил собеседник.

«Но как мне кажется, независимо от поведения Зеленского, НАТО во главе с США не откажутся от идеи членства Украины в альянсе. Другой вопрос, что в НАТО за Украину никто воевать не собирается. Поэтому они подождут завершения конфликта, посмотрят, что останется от Украины, и уже определятся со своим выбором», – заключил политолог.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс. Жовква добавил, что у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Он также отметил, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит. Кулеба также посетовал на отсутствие в НАТО однозначной позиции относительно членства Украины. По его мнению, имеются все условия для приглашения Киева в НАТО, и если альянс «не примет сильного решения» по поводу членства Украины, то «возобладает логика страха».

Вслед за этим глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что на данном этапе боевых действий Украине не будет предложено членство в Североатлантическом альянсе. В интервью Financial Times он отметил: Украина отдает себе отчет в том, что во время горячей фазы (конфликта) принятие единогласного политического решения маловероятно.

Резников утверждает, что аргументом для приглашения Киева в НАТО является тот факт, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт «сдерживания русских» и применяет для этого оружие НАТО. По данным FT, глава Минобороны Украины установил прочные отношения с западными коллегами, в частности с главой Пентагона Ллойдом Остином, который, по словам Резникова, называет его «своим близким другом».

Ранее политолог Станислав Ткаченко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что нежелание руководства НАТО торопиться с принятием Украины свидетельствует о реальном отношении альянса к стране. На примере Швеции и Финляндии мы видим, как ведет себя альянс, когда действительно хочет принять в свой состав новые страны.

Напомним, саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, на что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи.