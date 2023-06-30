NBC: США могут в июле объявить о поставке кассетных снарядов Украине

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30 июня, пятница  |  Последнее обновление — 10:58  |  vz.ru
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Банк России готовится к жестким действиям

Банк России видит риски ускорения инфляции и готов действовать на опережение Мария Девахина/РИА Новости
Российский Центробанк предупредил о повышении ключевой ставки за месяц до ближайшего заседания. Ставка не повышалась уже девять месяцев подряд – с сентября прошлого года. Обычно регулятор настолько заранее не дает таких четких сигналов. Зачем он так делает сейчас и как это может отразиться на рубле, кредитах и вкладах? Подробности...
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Что теперь будет с российскими ЧВК

Россия возьмется за правовое оформление статуса ЧВК и добровольческих подразделений Anatoly Karbinov/Global Look Press
Кризис, вызванный мятежом ЧВК «Вагнер», успешно разрешен – «вагнеровцы» возвращаются в свои полевые лагеря. Однако репутация частных военных компаний подмочена. Как избежать даже теоретической возможности подобных мятежей в дальнейшем и какие меры по встраиванию бойцов ЧВК в систему единого военного управления уже принимаются? Подробности...
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Украинских генералов в Краматорске погубила беспечность

Проведение военных совещаний в местах массового скопления гражданских лиц стало тактикой ВСУ Narciso Contreras/Hans Lucas/Reuters
Минобороны России сообщило о результатах ракетного удара по Краматорску 27 июня. Целью стало штабное совещание. В результате были уничтожены два генерала, до 50 офицеров ВСУ и два десятка иностранных наемников. Опыт СВО показал, что проведение крупных штабных совещаний сопряжено с серьезными рисками. Как ВС РФ удалось вычислить место встречи и почему ВСУ решились собрать в одном месте такой внушительный командный состав?  Подробности...
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Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

Украина готовит провокации к саммиту НАТО Global Look Press/Keystone Press Agency
Саммит стран НАТО пройдет с 11 по 12 июля в Вильнюсе. На данном мероприятии решится судьба дальнейших поставок вооружений Украине, в связи с чем офис Зеленского отчаянно нуждается в наглядной демонстрации результатов контрнаступления. На что способен пойти противник в преддверии судьбоносной встречи и какие риски эти шаги несут для России?  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Не стоит путать релокацию с эмиграцией

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Не каждая релоцировавшаяся звезда нам нужна обратно. За кого на самом деле стоит побороться, так это за тех, кто оказался за рубежом, поддавшись панике или будучи увлечен общим настроением своего круга. Простых и незнаменитых, трудящихся людей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Удар ВСУ стоит ждать в первой декаде июля

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
11–12 июля саммит НАТО, где желательно показать весомый результат. Потому эта «Воронья слободка» обречена заполыхать. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Как венгерский премьер заставил думать германских бюргеров

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Орбан – один из редчайших политиков Европы, которые действуют в интересах своей собственной страны и своего собственного народа. В чьих интересах действуют его, немецкие, власти – пусть думает немецкий бюргер. Подробности...
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Зеленский узаконит язык своих хозяев

Немцам запретят другой взгляд на Россию

Латвия ответила на мятеж Пригожина

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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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В Москве запустили круглогодичные речные электротрамвайчики

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин участвовали в церемонии запуска
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Каким словом можно описать вашу эмоциональную реакцию, когда вы узнали о попытка военного мятежа?
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    Пять способов ВСУ навредить России перед саммитом НАТО

    дипломатия по-киевски


    Украина пригрозила НАТО отказом Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе

    «экзистенциальный вопрос»


    Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами

    особый случай


    Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили истязании и убийстве

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    разворот рек Сибири


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    основной форпост НАТО


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    Владимир Можегов: Индия – третий полюс будущего трехполярного мира

    карикатура


    Российское общество скинуло Пригожина с пьедестала

    NBC: США могут в июле объявить о поставке кассетных снарядов Украине

    NBC: США могут объявить в июле о поставке кассетных снарядов DPICM Украине

    30 июня 2023, 10:30

    Текст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты уже в июле могут объявить о поставке кассетных боеприпасов на Украину, речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, таких как DPICM, сообщил телеканал NBC.

    Как уточнил собеседник телеканала, США могут поставить Украине улучшенные стандартные боеприпасах двойного назначения, такие как Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM, передает ТАСС.

    Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могли бы оказаться «полезными» для ВСУ. По словам Лауры Купер, заместителя помощника главы ведомства по России и Украине, применение подобных снарядов поможет союзникам в борьбе против окопавшихся войск России.

    Военный эксперт оценил вероятность поставки кассетных боеприпасов из США на Украину.

    Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
    Минобороны: Высокоточным ударом по Краматорску уничтожены два генерала ВСУ
    		   
    29 июня 2023, 14:20
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе удара по городу Краматорску в Донецкой народной республике ВС России уничтожили двоих украинских генералов, сообщило Министерство обороны России.

    Удар по городу был нанесен высокоточным оружием 27 июня, он пришелся по пункту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там проходило штабное совещание, были уничтожены два генерала, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наемников и военных советников.

    Коментарии (94)
    На Украине назвали источник получения данных о работе боевой авиации России
    ВВС Украины признали получение данных о работе стратегической авиации России от западных разведок
    		   
    29 июня 2023, 20:02
    Фото: Виталий Невар/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Запад предоставляет Киеву информацию о взлетах стратегической авиации России с дальних аэродромов, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает украинское издание Zaxid.net.

    По его словам, союзники постоянно поддерживают Киев. «Информацию о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другие данные предоставляют нам наши партнеры», – сказал советник, передает  ТАСС.

    Игнат добавил, что у украинских войск есть широкий спектр радиолокационного оборудования, однако оборона от ракет с баллистическими траекториями остается «большой проблемой».

    Из-за частого применения Россией баллистических ракет, страны Запада «задумываются и на перспективу будут поставлять мощные» ЗРК, которые смогут защитить от ракет баллистического типа.

    Накануне сообщалось, что авиация РФ разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении.

    Коментарии (13)
    Военный эксперт объяснил усиление ВСУ в районе Артемовска
    Аналитик Онуфриенко: ВСУ хотят добиться переброски наших резервов под Артемовск
    		   
    29 июня 2023, 11:54
    Фото: RFE/RL/SERHII NUZHNENKO/REUTERS
    Текст: Дарья Волкова

    Ввиду отсутствия ожидаемых успехов контрнаступления ВСУ пытаются переместить направления основных ударов и отвлечь внимание наших войск. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ усилили ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар.

    «Сейчас на фронте идет перегруппировка войск противника, которые должны наступать на Запорожском направлении. Почти месяц боев уже продемонстрировал отсутствие ожидаемых успехов. ВСУ не удалось не то что прорвать линию фронта, а даже взять первую линию обороны, за исключением некоторых районов Времевского выступа», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко

    «Поэтому сейчас противник перебрасывает на Запорожское направление дополнительные соединения. Речь идет о тех самых резервах украинских вооруженных сил, которые планировалось вводить в прорыв, для развития стратегического наступления на Мелитополь и Бердянск», – отметил собеседник.

    «На этом фоне ВСУ пытаются отвлекать внимание на второстепенных направлениях. Именно с этим связано создание плацдарма у Антоновского моста на Херсонском направлении, подготовка к десантированию на других направлениях, а также усиление давления в районе Артемовска и Северска», – добавил он.

    «Задача окружить Артемовск и перейти в контрнаступление была поставлена еще в конце мая. Но попытка не удалась, украинские войска завязли, и это направление стало второстепенным. Сейчас противник пытается переместить направления основных ударов если не с целью прорвать оборону ВС РФ, то хотя бы с целью вынудить нас перебрасывать туда резервы», – акцентировал собеседник.

    «Ко всему прочему, продвижение наших войск в Серебрянском лесничестве для противника крайне опасно. Если наши подразделения выйдут к излучине Северского Донца, напротив Серебрянки, Григоровки и Белогоровки, то Северск окажется в полукольце. Он хоть прикрыт населенными пунктами, которые превращены в мощные укрепрайоны, но при таком развитии событий он окажется окружен с трех сторон нашими войсками», – заключил собеседник.

    Ранее стало известно, что командование вооруженных сил Украины усилило ударные группы для наступления на Артемовск и Соледар в ДНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Так, по его словам, в этом районе ударные группы ВСУ усилены бронетехникой, увеличена численность личного состава. Марочко отметил, что противник также существенно увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов этих городов.

    Ранее Марочко сообщил, что вооруженные силы Украины не могут эвакуировать раненых и испытывают трудности с подвозом боеприпасов из-за размытых грунтовых дорог на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

    В четверг утром председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ проводят очередную атаку на Ореховском направлении в Запорожской области в районе села Работино. По его словам, активно работает артиллерия, в атаку брошена пехота при поддержке бронетехники, отрабатывающей по позициям ВС России в формате «карусели».

    По словам Рогова, ВСУ «пытаются продвигаться вперед любой ценой», несмотря на потери, стремясь вернуть ранее ими захваченные, но затем потерянные в результате контратак сил России позиции, при этом само Работино по-прежнему находится под контролем нашей армии.

    Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские военные в последние сутки попытались провести атаки на шести различных направлениях, включая Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. Южная группировка войск на Донецком направлении отразила пять атак ВСУ у города Артемовска, поселков Первомайское, Петровское и Веселое. Украинская сторона потеряла более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и польскую САУ Krab.

    Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинской армии. ВСУ направляли до мотопехотной роты в направлении поселка Старомайорское в ДНР.

    На Запорожском направлении российские авиация, ракетные войска и артиллерия продолжили бить по сосредоточениям резервов у города Орехова, поселков Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое (Запорожская область). У Марфополя пресечена деятельность украинской ДРГ. На этих направлениях ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

    На Херсонском направлении уничтожена ДРГ, пытавшаяся высадиться и закрепиться на северной части острова Антоновский. На этом направлении за сутки уничтожено до 50 украинских бойцов, три автомобиля, гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

    Коментарии (8)
    В ВСУ посоветовали жителям Сумской области эвакуироваться
    		   
    29 июня 2023, 17:24
    Фото: Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководство украинской армии дало рекомендацию проживающим в приграничных с Россией районах Сумской области эвакуироваться, заявление сделал командующий объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

    Сумское направление остается «наиболее опасным» для проживающих там граждан, заявил Наев, передает ТАСС.

    «Я призываю всех граждан, проживающих в приграничных районах Сумщины, уехать», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, для этого люди могут обратиться к местным властям, которые знают «алгоритмы и пути эвакуации».

    Коментарии (10)
    Кулеба заявил о готовности Украины продолжать конфликт годами
    Кулеба заявил о согласии жителей Украины на продолжение вооруженного конфликта
    		   
    30 июня 2023, 06:29
    Фото: Janine Schmitz/photothek/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что жители страны якобы согласны на продолжение вооруженного конфликта в течение многих лет.

    Кулеба уверяет, что таковы результаты проведенного «опроса». По его словам, 58% жителей выразили готовность «сопротивляться годами», чтобы у Киева «было место для победы». Как утверждает Кулеба, украинцы считают это «экзистенциальным вопросом». Он не стал давать прогноз относительно окончания боевых действий, но заявил, что ежедневно работает, «чтобы конфликт закончился как можно скорее», передает РИА «Новости» со ссылкой на La7.

    Кроме того, глава МИД Украины подчеркнул, что Киев «никогда не просил о вмешательстве иностранных войск» в отличие от других стран. Он заявил, что у Украины «простые» потребности – ей требуется оружие. «Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, – приводит его слова ТАСС. – Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт».

    Кулеба также заявил, что его страна «заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта». По его словам, «никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину».

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине. Разведуправление Пентагона США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков указывал, что Киев не может ослушаться своих кураторов, выступающих за продолжение боевых действий.

    Коментарии (60)
    На Украине назвали размер помощи Запада за время СВО
    На Украине заявили о получении 170 млрд евро от разных стран и организаций с февраля 2022 года
    		   
    29 июня 2023, 19:02
    Фото: Karl-Heinz Spremberg/image
    BROKER/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим с февраля 2022 года получил от своих партнеров порядка 170 млрд евро, заявило министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины со ссылкой на информацию Кильского института мировой экономики.

    В эти 170 млрд евро вошла военная, финансовая и гуманитарная помощь от других стран и международных финансовых организаций, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    По данным Ukraine Support Tracker, киевский режим получал деньги от 40 государств, европейских институтов, МВФ и Всемирного банка. ЕС выделил почти 62 млрд евро, США – 71 млрд евро.

    Деньги также давали Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия.

    Коментарии (21)
    Названы условия проведения военных миссий Евросоюза на Украине
    FT: Страны ЕС назвали принципы проведения военных миссий Евросоюза на Украине
    		   
    29 июня 2023, 17:15
    Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Члены Евросоюза не исключили возможность отправки на украинскую территорию военных миссий при согласии членов ЕС и «в подходящих условиях», сообщил знакомый с обсуждением источник Financial Times.

    Страны ЕС обещают расширить обучение бойцов ВСУ, возможность проведения военных миссий Евросоюза на Украине, если для этого «будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами», сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Также страны ЕС обещают продолжение финансирования поставок оружия киевскому режиму через Европейский фонд мира.

    Коментарии (13)
    СМИ узнали о планах передачи ракет ATACMS Украине
    СМИ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS Украине
    		   
    29 июня 2023, 21:28
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Ольга Иванова

    В скором времени Вашингтон может одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для украинских войск, которую американский президент Джо Байден долго откладывал, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

    Газета пишет, что вопрос о передаче дальнобойных ракет ATACMS находится на стадии согласования на самом высоком уровне, передает РИА «Новости».

    Издание также пишет, что в последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS.

    Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS с дальностью до 300 километров.

    Коментарии (5)
    В ЕС назвали условие дальнейшей поддержки ВСУ
    FT: Исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины

    29 июня 2023, 11:27

    Текст: Вера Басилая

    В Европейском союзе признают, что результат контрнаступления Украины повлияет на дальнейшую финансовую и политическую поддержку страны, сообщает The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

    Чиновник добавил, что исход контрнаступления ВСУ затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, кроме того, ускорит мирные переговоры, передает РИА «Новости».

    Между тем ВСУ признались, что ситуация в Кременском лесу в Луганской области становится все сложнее и опаснее для украинских военных, пишет The Washington Post.

    Авторы статьи цитируют одного из бойцов ВСУ, который заявил, что их сильно атакуют русские, и пришлось отступать, не получив должного артиллерийского прикрытия. Журналисты пишут, что украинские медики рассказали, что число погибших в районе Красного Лимана увеличилось в 10 раз.

    Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, ВСУ сталкиваются с трудностями из-за российской обороны.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на ожидания блокбастера от ВСУ у поколения Netflix.

    Коментарии (3)
    Украина пригрозила НАТО отказом Зеленского от участия в саммите в Вильнюсе
    Замглавы офиса президента Украины Жовква потребовал от НАТО «проявить мужество» в вопросе членства в альянсе
    		   
    30 июня 2023, 04:58
    Фото: Francisco Seco/AP/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Если НАТО не продемонстрирует «мужество» в вопросе членства Украины, украинский президент Владимир Зеленский не поедет на саммит альянса в Вильнюс, заявил замглавы его офиса Игорь Жовква.

    Как заявили в офисе президента Украины, у Зеленского «нет повода и времени» для посещения саммита, если там «не будет результата». Жовква подчеркнул, что после заявки Финляндии и Швеции члены НАТО «ответили сразу», пригласив их в альянс, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, НАТО признало отсутствие консенсуса по вопросу членства Украины. Кулеба заявил, что Украина получила приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе, но не на сам саммит.

    Коментарии (31)
    Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
    Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель: ЕС может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины
    		   
    29 июня 2023, 14:51
    Фото: Christine Olsson/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Евросоюз будет поставлять Украине оружие во время конфликта и после него, так как может превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

    По его словам, ЕС должен помогать Киеву «во время войны и после войны», а Европейскому фонду мира стоит стать Оборонным фондом Украины, передает ТАСС.

    Боррель заявил, что «Украина должна продолжать», также должна продолжаться «модернизация украинской армии».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для Евросоюза важно и далее поддерживать Украину, поэтому военная помощь Киеву будет увеличена на 3,5 млрд евро.

    Коментарии (18)
    В ЕС не готовы принять Украину еще десять лет
    Monde: Дипломаты Евросоюза заявили о неготовности принять Украину в ЕС еще десять лет
    		  
    29 июня 2023, 15:29
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Европейские дипломаты на фоне желания Украины и Молдавии стать членами ЕС заявили, что не представляют расширения Евросоюза в ближайшие десять лет, пишет французское издание Monde.

    Источник издания сообщил, что не представляет расширения ЕС в ближайшее десятилетие, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Отмечается, что процесс присоединения новых членов ЕС связан с рисками в экономической и социальной сферах. Указано, что вступление в ЕС бедной и коррумпированной Украины с населением 42 млн человек может изменить структуру ЕС. Также отмечается, что появление Киева в ЕС полностью нарушит и политический баланс в ЕС.

    Еврочиновники признали, что причастны к появлению высоких ожиданий у Украины, касающихся вступления в ЕС.

    Коментарии (15)
    Небензя назвал поражение Киева вопросом времени
    Небензя заявил, что Киеву после неизбежного поражения Украины выставят «другие» условия мира
    		   
    30 июня 2023, 01:31
    Фото: Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Поражение киевского режима – это лишь вопрос времени и количества жертв, которые Украина совершенно напрасно за это время принесет, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на созванном Россией заседании Совбеза ООН по теме западных поставок оружия Украине заявил, что грядущее поражение Киева признает «большинство независимых военных экспертов». По его словам, «баланс сил никакие поставки вооружений не изменят». При этом, заявил Небензя, после того, «как шанс на мир по вине США и ЕС был упущен в марте» 2022 года, «его условия для Украины, разумеется, будут уже другими», передает ТАСС.

    Постпред указал, что у Киева нет «собственных вооружений», но еще остаются «украинцы, которых, как стадо, гонят на убой в рамках так называемого контрнаступления». По его словам, сами украинцы называют наступление «запорожской мясорубкой». Он заявил, что «мобилизационный резерв у киевского режима еще не закончился, хотя все к этому идет». «Но, и это чрезвычайно печально, мест на украинских кладбищах уже не хватает», – сказал Небензя.

    Небензя заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине, они желают поражения России. «Хочу вам сказать: вы этого не дождетесь», – сказал Небензя.

    Он назвал «безумным» расчет Запада на то, что Украина сможет «победить Россию». Как заявил Небензя, «западная техника сгорает, украинской и другой, старой советской техники у киевского режима и его спонсоров уже почти не осталось».

    Однако угрозы, порождаемые такими поставками, растут, заявил он. Западные страны «в милитаристском угаре» намеренно провоцируют прямое столкновение ядерных держав, считает он.

    Небензя указал, что и поставки вооружений, и сам кризис на Украине «начались задолго до специальной военной операции», Киев «накачивали» оружием под прикрытием Минских соглашений.

    «Эта схема за полтора года превратилась в нечто вроде частной военной компании «Украина»: натовцы поставляют оружие, в основном утилизируя свои старые запасы, финансируют «под шумок» свои военные корпорации, получающие баснословную прибыль, а воюют и десятками тысяч погибают на поле боя украинцы», – сказал Небензя.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что на поле боя в ходе специальной военной операции на Украине уничтожается иностранная военная техника – «горит за милую душу».

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    Минобороны рассказало о получении российскими военными формы нового образца
    Минобороны сообщило о передаче военным созданной с учетом СВО формы нового образца

    30 июня 2023, 07:21

    Текст: Антон Антонов

    Военнослужащие Западного военного округа продолжают получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны в Telegram, форма изготовлена из современных комбинированных материалов, которые способны обеспечить терморегуляцию при любой погоде.

    Набор состоит из куртки, брюк и боевой рубахи, а также ветро- и влагозащитного костюма, передает РИА «Новости».

    Новая форма получила дополнительную защиту коленей и локтей.

    Мембрана облегченной обуви в жаркую погоду обеспечивает вентиляцию, а в дождь защищает от промокания. Военные отмечают, что для шнурков появились «специальные кармашки» – «идешь и не цепляешься за ветки». Поверхность у ботинок из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой.

    Глава вещевой службы соединения ЗВО сообщил, что «элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск», военных переоденут в нее за «несколько дней». Некоторые подразделения уже приступили к выполнению задач в новой одежде.

    «Куртка, брюки, боевая рубаха адаптированы под ведение боевых действий в нынешних условиях», – приводит ТАСС слова военного.

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    Конгрессвумен в США высмеяла встречу Зеленского с экологами
    Конгрессвумен в США Тейлор Грин назвала лицемерной встречу Зеленского с экологами
    		   
    30 июня 2023, 08:50
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор Грин назвала лицемерной встречу украинского президента Владимира Зеленского с экологами.

    В своем Twitter (запрещен в России) она указала, что «особенно много смысла говорить об экологии имеет актеру, который каждый день носит армейскую зеленую форму, полностью финансируется американскими поджигателями войны, который совсем недавно отменил выборы, контролирует государственные СМИ и имеет нацистскую армию», передает РИА «Новости».

    Накануне Зеленский обсудил последствия разрушения Каховской ГЭС с экоактивисткой Гретой Тунберг.

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