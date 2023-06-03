Бывшие пилоты Люфтваффе устроились в Китае военными инструкторами

Spiegel: Министр обороны ФРГ потребовал «немедленного» прекращения сотрудничества НОАК с бывшими летчиками Люфтваффе

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с китайским коллегой Ли Шанфу на форуме в Сингапуре потребовал «немедленного» прекращения сотрудничества НОАК с бывшими военнослужащими Люфтваффе бундесвера, работающими инструкторами по обучению пилотов истребителей в Китае, сообщило немецкое издание Spiegel.

Министр обороны Германии после беседы с Ли Шанфу на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что ясно дал понять коллеге из Китая, что ожидает немедленного прекращения этой практики. По словам Писториус, он также дал понять Ли Шанфу, что он точно не был бы рад, если бы Германия попробовала сделать нечто подобное, передает РИА «Новости».

Напомним, в апреле участвующий в спецоперации российский летчик Су-34 рассказал, что из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники. В марте военный академик допустил прибытие на Украину летчиков-добровольцев из НАТО.